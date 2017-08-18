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白色長形屋: 一間結合工業風與別緻設計的日系居所

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beak, 今井賢悟建築設計工房 今井賢悟建築設計工房 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 水泥 White
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建地狹長常被視為一種劣勢，而蓋在這樣的地形上的房子通常有過於陰暗的缺點。然而充滿創意的專家們一出手便能將劣勢轉為優勢，即使地形不夠理想，也能在上面蓋出一間明亮的居所，例如這本點子簿將要介紹的白色長形屋便是最完美的範例。

這間長形屋結合了工業風的元素與別緻的設計，多元的層次讓人走到不同區域都會有不一樣的驚喜。如果說你正為你家中狹長的地形而感到困擾的話，現在就一起欣賞這間日系居所吧!

獨特外觀

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今井賢悟建築設計工房

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從簡約的方形線條來看，你不難發現這間房子走的是現代風的路線。往外凸起的陽台區讓房子的外型更有立體感，而白色的外牆更加襯托出房外的綠意之美。

裸露的水泥

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不經修飾的水泥牆看起來超有工業風的味道，搭配木頭之後，冷調中帶有自然的溫暖。

沒有扶手的樓梯

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沒有扶手的樓梯看起來是不是有點驚悚呢? 同樣以水泥作為基底，搭配木頭的元素，再加上透明的玻璃，多樣的建材讓人一點也不覺得單調。

照明

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照明是非常重要的，這個概念可以在圖片中驗證!

光是地面的照明，就可以讓同個空間有截然不同的味道，是不是很神奇呢?

走廊

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樓梯間走極簡的路線，黑與白與剛才所看到的圖片中的風格大不相同!

別緻風格

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用餐區的整體氛圍超有溫度，讓人驚訝這個家的多樣面貌。

天窗

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天窗絕對是長形屋必備的引光小幫手。因為天窗的設計，這間書房揮別了陰暗，十分明亮!

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