白色長形屋: 一間結合工業風與別緻設計的日系居所

建地狹長常被視為一種劣勢，而蓋在這樣的地形上的房子通常有過於陰暗的缺點。然而充滿創意的專家們一出手便能將劣勢轉為優勢，即使地形不夠理想，也能在上面蓋出一間明亮的居所，例如這本點子簿將要介紹的白色長形屋便是最完美的範例。

這間長形屋結合了工業風的元素與別緻的設計，多元的層次讓人走到不同區域都會有不一樣的驚喜。如果說你正為你家中狹長的地形而感到困擾的話，現在就一起欣賞這間日系居所吧!