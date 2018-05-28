40 坪老公寓翻新: 明亮簡約的出租辦公空間

老公寓除了翻新當成自家使用之外，其實還可以有不一樣的用途。比方說，你可以請專家重新規劃設計，然後出租給小型的新創公司當辦公空間。這樣的方式除了可以賦予老房子新生命，還能同時讓你的荷包飽飽。
如果說你有改造老公寓然後出租的打算，但是卻毫無靈感的話，今天的點子簿所要介紹的 40 坪辦公空間便是完美的範例。這個台灣常見的老公寓，在專家出動重新整理之後，變成明亮的簡約趣味空間。
你是否也很好奇老公寓改造前後的樣貌呢? 現在就出發欣賞吧!
改造前的公共領域的樣貌是台灣常見的老公寓，牆面以及磁磚都是非常基本的款式，但是卻顯得過時沒有朝氣。
改造前的公寓動線不佳，導致置身在其中的人覺得有壓迫感，對於追求較為開放式的空間的現代人來說不甚理想。
改造前的廚房色系讓人感到十分陰暗，雖然說設備都還可以使用，卻讓人心情好不起來。
僅僅是重新法刷牆面，換掉地板的磁磚，以及搭配具有設計感的家具以及家飾品，整個空間立刻亮了好幾倍。
雖然是辦公空間，但是專家選擇鋪上柔和的木頭地板，讓工作的人上班像是再加一樣溫馨舒適。
除此之外，開放式的格局讓人一點也不覺得有壓迫感，工作起來心情自然愉悅許多。
雖然說整體的空間設計十分簡單，但是像是辦公椅以及壁紙等小細節都為辦公區域增添了活潑的氣息。
直條紋的壁紙讓辦公區更有個性，也符合年輕人的品味。
小擺飾十分有趣味感，讓辦公區一點也不無聊。