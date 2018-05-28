40 坪老公寓翻新: 明亮簡約的出租辦公空間

老公寓除了翻新當成自家使用之外，其實還可以有不一樣的用途。比方說，你可以請專家重新規劃設計，然後出租給小型的新創公司當辦公空間。這樣的方式除了可以賦予老房子新生命，還能同時讓你的荷包飽飽。

如果說你有改造老公寓然後出租的打算，但是卻毫無靈感的話，今天的點子簿所要介紹的 40 坪辦公空間便是完美的範例。這個台灣常見的老公寓，在專家出動重新整理之後，變成明亮的簡約趣味空間。

你是否也很好奇老公寓改造前後的樣貌呢? 現在就出發欣賞吧!