壁紙怎麼選？我們告訴你 6 種不同的種類及功能

壁紙，是許多人會用來裝飾牆面的常用材料。由於黏貼的工作相對容易，成本也頗為便宜，加上壁紙的設計圖案與花樣豐富，因此贏得消費者的青睞。市面上的花色和圖案眾多，讓你在採購時有多樣化的選擇性。但是，你可知道，壁紙採用的製作材料不同，導致功能性和觸感也會有所差異？今天我們就要向你介紹幾款常見的壁紙種類，以及它們的不同特性。現在就一起來認識它們吧！
談到壁紙，你第一個想到的很可能是氯乙烯樹脂的壁紙。它的價格相對於其他材質低廉，很容易保養，同時顏色和圖案也非常豐富，可以應用到表面有塗料的牆面上。由於選擇性眾多，在進行室內裝潢前，你應該先好好思索一下，想把自家室內打造成何種印象，再下手採購。
西洋式的壁紙和日本式壁紙，是近年來很受消費者歡迎的種類。西洋式壁紙，像是歐洲款式，具有獨特的時尚設計，可以呈現出多元的顏色和花紋，適合用來營造各種浪漫的氣氛。日本式壁紙則提供特有的和室風情，純淨簡約的風格傳達出柔軟的質感，適合喜愛簡潔家居的人。
採用人造纖維製成的壁紙，也是市面上常見的種類。合成纖維中有時也摻合了棉花和麻等天然材質，創造出不同的厚度及紋理，與塑料材質相較，它們更能創造出豪華高端的效果，帶來溫暖穩重的感受。布質壁紙隨著織造的技術不同，呈現出各異的印象，選購時最好親自以手觸摸，以眼睛觀察細節，再作最後決定。
這類以木質為材料的壁紙，過眼就令人留下深刻印象。它們主要是採用木材薄片為材料，運用特殊技術將軟木切成非常薄的薄片，當作壁紙一般貼在牆壁上。細膩的質感是營造完美鄉村風格的最佳選擇，適合喜歡自然風情的你～
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所謂無機素材，指的是石頭、金屬、玻璃纖維這類材料。它們具有優異的耐火特性，防火的功能受到大家的重視。將這類不可燃的材料用來製作壁面裝飾，可以降低火災的風險和損失。當然，火災的發生有種種原因，並非貼上壁紙即可高枕無憂，大家仍宜提高注意。
這類材質具有優秀的濕度調節功能，近年來受到許多人的關注，同時也被運用來當作塗覆牆面的材料。當你用它來塗抹牆壁時，可以創造出輕薄的質感，儘管表層並無亮澤感，卻可帶來一股自然樸素的印象。
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