壁紙怎麼選？我們告訴你 6 種不同的種類及功能

這類以木質為材料的壁紙，過眼就令人留下深刻印象。它們主要是採用木材薄片為材料，運用特殊技術將軟木切成非常薄的薄片，當作壁紙一般貼在牆壁上。細膩的質感是營造完美鄉村風格的最佳選擇，適合喜歡自然風情的你～

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