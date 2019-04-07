清理陽台？你不得不知的六件事！

你一定會以為清理陽台最好的天氣是在大太陽下，但其實不然。在空氣過於乾燥的情況下，空氣中的灰塵是最容易飄散的，不妨找個涼爽舒適的陰天，空氣中又有一定濕度的天氣，別讓隨風飛舞的灰塵壞了清掃的成果。而且大可在陽台撐起遮陽傘，一方面阻絕陽光，也能適時地防止雨水。