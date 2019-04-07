夏天一到喜歡宅在家的你，絕對沒辦法讓冷氣房來滿足，此時有個迎向陽光的陽台或許也是在酷暑時，婉轉面對艷日的好方法。但如果你的陽台長年累月未經整頓，那麼你就該好好來看看這次點子簿要分享的陽台清理方法，讓陽台也能夠有更多的可能性，清理陽台?你不得不知的六件事!
你一定會以為清理陽台最好的天氣是在大太陽下，但其實不然。在空氣過於乾燥的情況下，空氣中的灰塵是最容易飄散的，不妨找個涼爽舒適的陰天，空氣中又有一定濕度的天氣，別讓隨風飛舞的灰塵壞了清掃的成果。而且大可在陽台撐起遮陽傘，一方面阻絕陽光，也能適時地防止雨水。
陽台所使用的建材其實相當重要，在防水方面如果做得不好，很容易讓水滲透到下層，而防水材質最擔心的就是老化而造成表面的脫落，此時使用清水來做清理是最合適的。而如果你想知道更多有關防水建材的保養與使用，你也可以聯繫這些陽台及路台的專業供應商。
如果你的陽台與鄰居相緊連著的，那麼保持一定的隔絕在某種程度上是必須的，避免造成生活上有太多不同習慣的衝突。並且若有對下層空間的連接，那就更需要認知陽台地板防水的重要性，避免漏水造成鄰居的不便。
這是清理的基本功，除了對陽台，任何空間地板的清理都適用於這一個要領。僅僅擦拭無法帶走較大型的灰塵砂礫；而單純的清掃也無法將細部的塵埃抹去，因此先清理灰塵再擦拭才能讓陽台更為清爽乾淨。
在陽台種植花花草草是件令人賞心悅目的事，而這樣的陽台在認知上似乎更加難以清理，因為其灌溉時產生的泥水及隨風飄散的土塵，都會造成地板的髒亂，其實利用一些木製甲板或是人造草皮的方式，也可以很直接地減少這樣的狀況。
如果陽台有太多鴿糞與污垢，利用清水是相當不易清除的，這時利用鹼性清潔劑或者在兩公升的水中加入6到7湯匙的小蘇打粉，也可以有相當令人驚豔的效果。
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