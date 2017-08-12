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6 件公寓陽台必須知道的重要事項

Yungshun Lee Yungshun Lee
花畑団地27号棟プロジェクト, Camp Design inc. Camp Design inc.
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在集合式的住宅中，想要擁有自己理想中的陽台，似乎有著一定的難度，但在制式的設計中，或許我們也能找到一些方式來讓陽台能夠更加有趣些。做一些小小的空間改變，再搭配一些材質的利用，就算是公寓式的建築，你也可以設計出屬於自己風格的公寓陽台。

1.共享陽台空間

花畑団地27号棟プロジェクト, Camp Design inc. Camp Design inc.
Camp Design inc.

Camp Design inc.
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誰說公寓陽台就只能小小的，當我們把鄰近陽台的空間成為陽台的延伸，讓原本的室內空間與陽台巧妙的融合在一起，這美麗的室內陽台就成了最顛覆制式的設計。

2.爆發園藝魂

Frühlingsgarten, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de 陽台、門廊與露臺 植物與花
Pflanzenfreude.de

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啟動綠手指，讓陽台成為一個熱鬧的園藝空間，這樣的空間完全不用擔心有太多制式空間的箝制，可以讓這些花草的生命力打破乏味的規範。

想了解相關的景觀設計資訊，你也可以請教我們的園藝師

3.提防鄰居的植物入侵

Apartamento Tamboré, Le Haus - Arquitetura +Design Le Haus - Arquitetura +Design 露臺
Le Haus – Arquitetura +Design

Le Haus - Arquitetura +Design
Le Haus – Arquitetura +Design
Le Haus - Arquitetura +Design

如果鄰居已經先行啟動綠手指來改善其陽台空間，那你必須防止其植栽的生長入侵自家的陽台，無論是告知公寓管理者或者商請鄰居修剪，總是要儘可能捍衛自家陽台的地盤。

4.清理的時機

Proyecto "Alebrije", Franko & Co. Franko & Co. 庭院
Franko &amp; Co.

Franko & Co.
Franko &amp; Co.
Franko & Co.

不同的陽台對於清理的時機有相當多不同的條件，如若當考慮到陽台地板的防水性的當下，請務必替下層的住戶多做考量，而這樣的考量並不會耽誤到陽台的風光明媚。

5.扶手式陽台

Y-House, タカヤマ建築事務所 タカヤマ建築事務所 露臺
タカヤマ建築事務所

タカヤマ建築事務所
タカヤマ建築事務所
タカヤマ建築事務所

想必如果把盆栽吊掛在陽台扶手上，想必能有更美麗的光景，但請別這樣做。在陽台的擺設上，為下層的住戶與路過行人的安全做考量是必須的。而如果打算以曬衣的方式來利用這樣的陽台，我們也須做更多安全上的考量。

6.擺放家具

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raum² – wir machen wohnen

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將陽台變身成為如同第二個客廳般的休憩空間，放置簡易的家具，營造自己想要的獨特氛圍；在這裡建議可以多利用折疊式的家具，一方面便於收納，另一方面更可讓陽台的空間作更彈性的運用。

想看更多陽台的設計，你也可以看看:21個適合小型陽台或露台的好點子

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