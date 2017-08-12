6 件公寓陽台必須知道的重要事項

在集合式的住宅中，想要擁有自己理想中的陽台，似乎有著一定的難度，但在制式的設計中，或許我們也能找到一些方式來讓陽台能夠更加有趣些。做一些小小的空間改變，再搭配一些材質的利用，就算是公寓式的建築，你也可以設計出屬於自己風格的公寓陽台。
誰說公寓陽台就只能小小的，當我們把鄰近陽台的空間成為陽台的延伸，讓原本的室內空間與陽台巧妙的融合在一起，這美麗的室內陽台就成了最顛覆制式的設計。
啟動綠手指，讓陽台成為一個熱鬧的園藝空間，這樣的空間完全不用擔心有太多制式空間的箝制，可以讓這些花草的生命力打破乏味的規範。
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如果鄰居已經先行啟動綠手指來改善其陽台空間，那你必須防止其植栽的生長入侵自家的陽台，無論是告知公寓管理者或者商請鄰居修剪，總是要儘可能捍衛自家陽台的地盤。
不同的陽台對於清理的時機有相當多不同的條件，如若當考慮到陽台地板的防水性的當下，請務必替下層的住戶多做考量，而這樣的考量並不會耽誤到陽台的風光明媚。
想必如果把盆栽吊掛在陽台扶手上，想必能有更美麗的光景，但請別這樣做。在陽台的擺設上，為下層的住戶與路過行人的安全做考量是必須的。而如果打算以曬衣的方式來利用這樣的陽台，我們也須做更多安全上的考量。
將陽台變身成為如同第二個客廳般的休憩空間，放置簡易的家具，營造自己想要的獨特氛圍；在這裡建議可以多利用折疊式的家具，一方面便於收納，另一方面更可讓陽台的空間作更彈性的運用。
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