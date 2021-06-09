6 種鋪浴室磁磚的不同方式

天然的石材可以輕鬆地營造出充滿現代感的外觀，而在這張圖片中，專家將磁磚裁成正方形以及長方形，大面積地鋪設在地板以及牆面上。地面的磁磚尺寸有大有小，藉此打造出不同的層次，而兩側牆面的浴室磁磚尺寸則較大。這些石片的尺寸為 60*60 公分，或者是 30*60 公分，而這樣的差異以及準確的鋪設方式讓浴室展現了幾何之美，看起來既有層次感，又非常地簡單耐看。

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