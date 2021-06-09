6 種鋪浴室磁磚的不同方式

在鋪設浴室磁磚的時候，只注意形狀以及顏色是否就夠了呢? 其實不然，影響地板以及牆面的外觀的原因有很多。像是浴室這樣的空間不只能以大理石，瓷磚或是水泥等材料打造而成，也有其他的建材能夠將浴室打造地更加完美。除此之外，地板以及牆面的磁磚可以藉由不同的大膽創意，展現出讓人意想不到的美麗面貌。接下來我們將要看看六個範例，你可以藉此發現要如何用磁磚打造出充滿現代感的室內空間。如果你也對浴室磁磚設計感興趣，如果你也喜歡打造一個與眾不同的浴室，那就一定不要錯過今天的這個點子簿喔～ 對了，如果有問題，還可以與我們的設計師們直接聯繫喔～
天然的石材可以輕鬆地營造出充滿現代感的外觀，而在這張圖片中，專家將磁磚裁成正方形以及長方形，大面積地鋪設在地板以及牆面上。地面的磁磚尺寸有大有小，藉此打造出不同的層次，而兩側牆面的浴室磁磚尺寸則較大。這些石片的尺寸為 60*60 公分，或者是 30*60 公分，而這樣的差異以及準確的鋪設方式讓浴室展現了幾何之美，看起來既有層次感，又非常地簡單耐看。
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從這張圖片來看，矩形的牆磚有仿木紋的效果，而專家特地以垂直的方式鋪設，然後讓整間浴室看起來更有現代感，就算是使用自然色系的牆磚也絲毫不會過於平凡無奇。你也可以與專家溝通，選擇不一樣的顏色，形狀以及大小，藉此打造出不一樣的風格。這張圖中，為了讓比較有傳統的風味的木頭能夠看起來有現代感，專家特地將板磚結合木頭，鋪蓋在牆壁上，這樣一來，即使選用木材，也可以呈現出摩登的時尚感。
將磁磚鋪設成魚刺的造型，是不是意外地營造出十分優雅的風格呢? 雖然說圖中的空間不是浴室，但也顯示了磁磚可以運用在各個不一樣的生活區域，並且成為引人注目的焦點。你可以將這種魚刺的磁磚排法運用在你的浴室中，藉此將浴室打造地美輪美奐，並且充滿現代感。除此之外，深淺顏色的磁磚堆疊起來之後，更能夠展現不同的層次，非常推薦!
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在這張圖中的浴室，專家沒有將天花板以及所有牆面都鋪上磁磚，而是選擇將深色的磁磚鋪在洗手台的地面以及浴缸周圍的地板與部分牆面上，這樣的方式營造出非常簡約現代的風格，而且還可以讓容易潮濕的區域更容易清理。
除此之外，鋪設在地板上的地磚尺寸是大尺寸長方形磁磚，給人一種大器的感覺，非常地耐看。
前面我們所看到的鋪設方式大多是比較中規中矩的經典路線，然而你想要讓浴室更有俏皮感的話，可以選擇馬賽克的磁磚，讓你的浴室既有現代感，又不會太過一板一眼。你可以不用將整個牆面都鋪上同一種磁磚，而是以磁磚搭配混凝土等建材，這樣子浴室就會更豐富多元喔!
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