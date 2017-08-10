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郊區獨棟房: 結合木頭與石材的溫馨家庭居所

Peggy Yu Peggy Yu
BEGUES, HOUSE HABITAT HOUSE HABITAT 家居用品配件與裝飾品
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這個來自西班牙的建築師團隊，相當強調家中能源的效能，他們擅長結合環保建材、零消耗熱能與冷氣，同時也能維持良好生活品質！

一起跟著homify360來看看這間為客戶量身打造的新房子吧！

外觀

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HOUSE HABITAT

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不說你可能不知道，這個案例其實在22多坪的土地上，興建了346公尺高的木屋！ 是西班牙最高的木頭房子！

內裝的秘密

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本建案客戶希望能在家中使用環保能源，將效能最大化，而建築師結合環保建材，想打造一個最健康的家！

他們在這個房子打造成有良好的空氣交換系統與高效率回收熱能，家裡不用開窗就能夠有良好的空氣循環與流動！

最能調節氣溫的建材

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以建材來說，他們使用大量的木頭纖維木板、天然礦物為底的油漆、打造出四層木頭的家！節省電力又能夠住得很舒服～

他們希望能夠為大量消耗能源的生活找出最佳解決方案，使用不同的環保與生態建材，對氣候環境都是一大加分！

木頭建材讓房子更輕盈

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建築師還說，若這棟房子使用鋼筋水泥，重量會增加五倍，所需要的能源就會更大！

他們原先計劃了三種建材方案，最後這個房子使用了約22000公斤的木頭，但他們做到降低實際砍伐樹木的量，因為建築師發揮專業，了解如何將建材使用得淋漓盡致！

他們甚至繼續持續的種樹，達到永續的精神！

調節溫度的內部設計

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建築師也考量到地震、強風等因素，從地基就仔細設計，建材還可以防焰達60分鐘！

要在這麼小的建地上，蓋出這麼高的木屋！真是一點都不簡單，看看這些木頭錯落的方式，其實就是在調節室內溫度。

省下75%的能源

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當建築師了解屋主的需求後，理念相同的他們，馬上著手進行設計！

整個家都有熱水、冷氣、中央空調，但是比起傳統建築，它降低了75%的能源消耗！

外觀

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從外觀來看，你一點都看不出屋內用了這麼多木頭！有了這麼多巧思，達到節能、不污染地球的目的！你也想打造健康又節能、環保的房屋嗎！

來看看台灣的案例：宜蘭的都市鄉居: 隔熱、防水防潮及節能減碳的新型態透天住宅

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