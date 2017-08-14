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打造庭院要花多少錢？

Yungshun Lee Yungshun Lee
Cottage Garden, Cheshire, Barnes Walker Ltd Barnes Walker Ltd 庭院
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打造專屬花園對許多人來說是個不太容易達成的事，首先必須要有適當的空間規劃，同時也必須花費一筆為數不小的經費。如果能有一座專屬花園，在生活的休憩娛樂上又更多了一項選擇，甚至也可以讓這樣的場所成為美麗的社交平台，但設置花園的成本的確是需要被考慮到的，如果想替自己的花園計算成本，不妨就往下看下去吧!

1.影響成本的因素

Rear Garden Barnes Walker Ltd 庭院
Barnes Walker Ltd

Rear Garden

Barnes Walker Ltd
Barnes Walker Ltd
Barnes Walker Ltd

設置花園的費用將會因公司而異，同時也取決於了計劃使用的材料種類，在露台或花園的特殊設計也有著重要的作用。

而這些林林總總的問題，你都可以請教我們的專業人士，讓這些大師幫你完成你的夢想。

2.適當的尋求專業人士

Somewhere to dine Cameron Landscapes and Gardens 庭院
Cameron Landscapes and Gardens

Somewhere to dine

Cameron Landscapes and Gardens
Cameron Landscapes and Gardens
Cameron Landscapes and Gardens

透過網路你可以獲得全世界的設計者給你所有的建議，但對於庭院的基礎設置，我們還是需要尋求適當的專家。例如:露台或花園設置、根據規格放置表層土、種植新草皮、灌木叢或樹籬的擺放… … 等等。

3.材料影響價格

Fulham 2, MDSX Contractors Ltd MDSX Contractors Ltd 庭院
MDSX Contractors Ltd

Fulham 2

MDSX Contractors Ltd
MDSX Contractors Ltd
MDSX Contractors Ltd

露天庭院設置的材料有相當多種選擇，且各個不同的建築公司都會有不同的價格，其中可能包括鋪路、石標、木板，每平方公尺的價格也取決了施工品質的好壞，選擇適合自己的材料，才能有效為成本做預估。

4.可以參考的材料:木材

Marylebone Courtyard Fenton Roberts Garden Design 庭院
Fenton Roberts Garden Design

Marylebone Courtyard

Fenton Roberts Garden Design
Fenton Roberts Garden Design
Fenton Roberts Garden Design

木材相對於其他材料來說成本低，但在維修及保養上需要花費較大的心思，畢竟在室外經歷風吹日曬，因此如果使用木材作為建材，在低成本的考量中就必須加上維修的高成本為考量因素。

5.可以參考的材料:天然石或石板

homify 庭院
homify

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這類的石板建材雖然容易取得，但因鋪設的時間較長，且也因構造須相互搭配的因素，鋪設及時間都需要較高的成本。

6.可以參考的材料:磚

Urban Courtyard for Entertaining, Bestall & Co Landscape Design Ltd Bestall & Co Landscape Design Ltd 庭院
Bestall &amp; Co Landscape Design Ltd

Urban Courtyard for Entertaining

Bestall & Co Landscape Design Ltd
Bestall &amp; Co Landscape Design Ltd
Bestall & Co Landscape Design Ltd

在所有露天的材料中，磚塊不是最受歡迎的，因為他在氣候的冷熱交替下容易產生龜裂，而且在陰涼處也容易孳生青苔，但在成本及鋪設的便利性上卻是極佳的。

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7.可以參考的材料:鋪路石

Chelsea Creek - copyright St George Plc Aralia 庭院 鐵/鋼 Grey roof terrace,rooftop garden,roof garden,garden design,landscape architecture,landscape architect,landscape design,garden designer,architecture
Aralia

Chelsea Creek – copyright St George Plc

Aralia
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在鋪料的上有著更豐富的選項，更棒的是他們都具有一定的厚度，使得鋪設上更為便利，且形狀上還能夠依據自己的喜好做出不同的搭配，但不同的種類也意味著有高低的成本價差。

8.清潔技巧

Terrace with furniture Gardenplan Design 庭院
Gardenplan Design

Terrace with furniture

Gardenplan Design
Gardenplan Design
Gardenplan Design

在花園的清潔上也是一種成本的負擔，一般承包公司在安裝後會免費協助清理，但爾後的清潔則需要靠自己來了。在這裡建議可以使用高壓清洗機來取代軟式水管，這能更有效率的帶走汙垢及青苔。

想了解更多清理露天場所的技巧，你可以看看:清理陽台?你不得不知的六件事!

23 種便宜又時尚且防宵小的庭院柵欄設計
這些整理出來的小技巧對你有所幫助嗎?

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