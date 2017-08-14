打造庭院要花多少錢？

打造專屬花園對許多人來說是個不太容易達成的事，首先必須要有適當的空間規劃，同時也必須花費一筆為數不小的經費。如果能有一座專屬花園，在生活的休憩娛樂上又更多了一項選擇，甚至也可以讓這樣的場所成為美麗的社交平台，但設置花園的成本的確是需要被考慮到的，如果想替自己的花園計算成本，不妨就往下看下去吧!
設置花園的費用將會因公司而異，同時也取決於了計劃使用的材料種類，在露台或花園的特殊設計也有著重要的作用。
而這些林林總總的問題，你都可以請教我們的專業人士，讓這些大師幫你完成你的夢想。
透過網路你可以獲得全世界的設計者給你所有的建議，但對於庭院的基礎設置，我們還是需要尋求適當的專家。例如:露台或花園設置、根據規格放置表層土、種植新草皮、灌木叢或樹籬的擺放… … 等等。
露天庭院設置的材料有相當多種選擇，且各個不同的建築公司都會有不同的價格，其中可能包括鋪路、石標、木板，每平方公尺的價格也取決了施工品質的好壞，選擇適合自己的材料，才能有效為成本做預估。
木材相對於其他材料來說成本低，但在維修及保養上需要花費較大的心思，畢竟在室外經歷風吹日曬，因此如果使用木材作為建材，在低成本的考量中就必須加上維修的高成本為考量因素。
在所有露天的材料中，磚塊不是最受歡迎的，因為他在氣候的冷熱交替下容易產生龜裂，而且在陰涼處也容易孳生青苔，但在成本及鋪設的便利性上卻是極佳的。
在鋪料的上有著更豐富的選項，更棒的是他們都具有一定的厚度，使得鋪設上更為便利，且形狀上還能夠依據自己的喜好做出不同的搭配，但不同的種類也意味著有高低的成本價差。
在花園的清潔上也是一種成本的負擔，一般承包公司在安裝後會免費協助清理，但爾後的清潔則需要靠自己來了。在這裡建議可以使用高壓清洗機來取代軟式水管，這能更有效率的帶走汙垢及青苔。
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