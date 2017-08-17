如何正確清理冰箱？專家傳授你 8 招高效秘笈！

在你最不想處理的家務清單上，排名第一的應該就是清理冰箱了！冰箱是每個家庭必備的廚房家電，每天享受著冰箱帶來的各種便利，但只要一想到要清理它，就立刻患上難以治癒的拖延症！眼看著冰箱隨著時日變得愈來愈混亂，你知道再拖下去，以後將要花上更多時間，而且還會製造臭味，最好的解決良方，就是立刻動手清理它！以下是專家傳授的 8 招秘笈，讓你可以高效率方式清理好這處災難現場，現在就立刻挽起袖子吧！