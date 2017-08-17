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如何正確清理冰箱？專家傳授你 8 招高效秘笈！

Genie Chien Genie Chien
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在你最不想處理的家務清單上，排名第一的應該就是清理冰箱了！冰箱是每個家庭必備的廚房家電，每天享受著冰箱帶來的各種便利，但只要一想到要清理它，就立刻患上難以治癒的拖延症！眼看著冰箱隨著時日變得愈來愈混亂，你知道再拖下去，以後將要花上更多時間，而且還會製造臭味，最好的解決良方，就是立刻動手清理它！以下是專家傳授的 8 招秘笈，讓你可以高效率方式清理好這處災難現場，現在就立刻挽起袖子吧！

​1。把它清空！

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第一步驟就是不要想太多，立刻打開冰箱來，凡是還沒過期的食物，就立刻排上時程，在幾個星期內全部吃掉吧！當它清空時，你會發覺它變得面目一新，終於看到空間了！

​2。拆下層架和抽屜

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當然，你也不必等食物清空才動手清理冰箱。把所有食物從冰箱裏拿出來，將裡頭的層架、抽屜和置物籃通通取出，然後將它們徹底清洗一翻。

3。拔掉插頭

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Room

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現在你終於有個全空的冰箱，是時候拔掉它的插頭了。把門打開，拔掉電器插頭，開始自然解凍的過程吧！

​4。保護地板

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在這過程中很可能造成廚房大混亂，記得先把一些報紙和毛巾鋪在打開的冰箱門前，萬一有水洩露出來，就可以適時把水吸住，不會遍流滿地。

​5。加快速度

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STUDIO Z

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STUDIO Z
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倘若時間有限，你可以利用一些撇步來加速解凍的過程！使用吹風機並不是一個好主意，它不但有點危險，而且也不經濟。你可以燒上一壺水，把毛巾浸入熱水裏，然後把它掛在冰箱裏，這會大大加快速度！

​6。不要動刀！

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Fisher Paykel Appliances Ltd

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無論什麼情況下，都不要試著用刀子或類似的工具去對付大冰塊！這樣不但危險，而且還會對你的設備造成嚴重的損害，同時也不會加速解凍過程！

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​7。仔細清理

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當你把所有的冰塊都清除掉後，你得利用這個機會把冰箱好好地洗乾淨！如果你不想用有毒化學洗潔劑，可以選用無化學成分的環保清潔用品。

​8。精確進貨

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現在，你終於可以重新填充你的冰箱了！記得一定要給裡頭的層架、抽屜和置物籃足够的空間，除了別把冰箱填得太滿，最好每天盤點一下，讓冰箱隨時保有足够的空間，如此才不會影響裡面的空氣流通！

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