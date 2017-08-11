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幸福的一家人: 一間充滿田園風情的紅磚白牆獨棟房

Genie Chien Genie Chien
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想像住在一處充滿田園風情的房子裡，獨棟的構造有著堅實的架構，紅磚白牆的古樸外觀，讓所有訪客一見就迷上，內部還有寬敞的空間，提供便利的起居環境，這樣的夢想任誰都會嚮往不已！西班牙建師專家 MH11ARQUITECTOS 將這樣的理想化為現實，呈現給你一座現代結合傳統的絕美住家，現在就跟著我們一起來拜訪吧！

美麗的外觀

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當我們抵達這座住宅時，看到矗立在朗朗晴空下，是一棟有著紅磚白牆的絕美住屋！二層樓的構造，散發出一股田園風的古樸魅力，屋簷下有著同色系的陽台，提供戶外休閒的場域，完美到有如一場幻夢！

近距離觀賞

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讓我們靠近一點欣賞它的細節。磚紅色的屋瓦、樑柱和地板，搭配白色粉牆和透明落地窗，古樸中流露出典雅的質感，令人傾心不已～

現代化廚房兼餐廳

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進入室內，首先來參觀這座現代化的廚房。配備了各種電器的烹飪空間，讓廚事更為便捷。採用白色為基調，襯托著不繡鋼的銀色美感。搭配上木質地板及白色餐桌椅，讓美味空間更具質感！

起居室

Vivienda unifamiliar rústica, mh11arquitectos mh11arquitectos 客廳
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開敞的客廳裡，也採用了溫馨感的木作地板，與深色沙發、白色椅組及暖色牆壁構成呼應。當家人聚會時，可以在此享受休閒娛樂，分享美味餐點，是凝聚全家感情的重心～

臥室

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個人休憩的空間也呈現出田園風清新的格調。白色床組和傢俱顯得簡約俐落，木質地板和條紋牆面則為空間增加暖意。望出木造窗框外，便可一覽戶外的好風光！

浴室

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沐浴的空間也延續同款風格。木造水槽上裝置有白色陶瓷洗臉盆，底下擺設了置物櫃，讓浴室容易維持整潔。牆面上鑲嵌了漂亮的馬賽克壁飾，為洗浴空間添加活力的氛圍！

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