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跟日本人拜師學藝: 6 個浴室儲物祕訣大公開

Peggy Yu Peggy Yu
Elfa Project Photos : Storage solutions for every room, Pamela Kilcoyne - Homify Pamela Kilcoyne - Homify 現代浴室設計點子、靈感&圖片
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我們每天都一定會使用廁所，瓶瓶罐罐堆放的儲物空間非常重要！我們希望物品可以堅固、美觀、乾淨，且時尚的擺放，若擺放恰當，使用起來就會很方便！

以下就要介紹日本人在收納廁所用品的祕訣與點子！

1.在廁所中安裝大空間的儲物櫃

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四季の住まい株式会社

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這間廁所將牆面整個改裝為收納空間！設計公司也以木頭打造牆面、地面、營造整體氛圍。

洗手台上的燈，讓整間廁所都亮了起來，他們甚至加裝了天井，白天就不用開燈了！準備早上出門時，心情一定會非常愉快！

2.讓收納空間為你的設計加分

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LITTLE NEST WORKS

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廁所存放物品的空間也可以依照整體顏色與風格來搭配，營造整體感！

比方說設計師搭配木頭質感的洗手台，就用白色或是米色的收納箱，若擺放幾個藤織籃子，更可以增添自然與溫和的氛圍！

3.善用水槽底下空間

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Mimasis Design／ミメイシス デザイン

Mimasis Design／ミメイシス デザイン
Mimasis Design／ミメイシス デザイン
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水槽底下的空間也可以好好使用！這個案例就看到水槽下的開放式收納貴可以擺放許多毛巾，若可以使用相同材質和顏色的毛巾，就彷彿住在飯店一樣時尚！

這裡建議擺放是天天需要的物品，因為順手就可取用。也可以用塑膠盒子將物品收起來，避免灰塵也可以維持美觀！

4.善用洗衣機空間

Mehr Ordnung im Bad, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH 浴室
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
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如果廁所很窄小，我們建議使用臨近的洗衣機上方作為儲藏空間。像是利用洗衣機架來擺放日常用品，或懸掛吊起來的物品，洗衣服的時候就方便取用，若都選用白色的物品，就可以營造乾淨氛圍與一致性。

5.善用收納格

homify 浴室
homify

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其實收納還是要依照日常生活的習慣，當然瓶瓶罐罐是少不了的，像是日用品、化妝品等，若沒有好好收藏，看起來真的會一團亂！

回收使用紙盒、鐵盒、鞋盒等，在裡面加上紙隔板或塑膠隔板、製成獨一無二的收納盒子！最有效率的是這些隔板還可以依照你的物品調整大小，必要時蓋上上蓋、隔絕灰塵，你現在就可以動手做！

6.將洗衣機藏起來

Elfa Project Photos : Storage solutions for every room, Pamela Kilcoyne - Homify Pamela Kilcoyne - Homify 現代浴室設計點子、靈感&圖片
Pamela Kilcoyne – Homify

Elfa Project Photos : Storage solutions for every room

Pamela Kilcoyne - Homify
Pamela Kilcoyne – Homify
Pamela Kilcoyne - Homify

這是就是收納洗衣機的大存藏空間。你還可以將生活用品、像是毛巾、洗衣精、都擺放在一起，這對於喜歡簡潔牆面的人來說非常適合！

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