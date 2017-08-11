跟日本人拜師學藝: 6 個浴室儲物祕訣大公開

這間廁所將牆面整個改裝為收納空間！設計公司也以木頭打造牆面、地面、營造整體氛圍。
洗手台上的燈，讓整間廁所都亮了起來，他們甚至加裝了天井，白天就不用開燈了！準備早上出門時，心情一定會非常愉快！
廁所存放物品的空間也可以依照整體顏色與風格來搭配，營造整體感！
比方說設計師搭配木頭質感的洗手台，就用白色或是米色的收納箱，若擺放幾個藤織籃子，更可以增添自然與溫和的氛圍！
水槽底下的空間也可以好好使用！這個案例就看到水槽下的開放式收納貴可以擺放許多毛巾，若可以使用相同材質和顏色的毛巾，就彷彿住在飯店一樣時尚！
這裡建議擺放是天天需要的物品，因為順手就可取用。也可以用塑膠盒子將物品收起來，避免灰塵也可以維持美觀！
如果廁所很窄小，我們建議使用臨近的洗衣機上方作為儲藏空間。像是利用洗衣機架來擺放日常用品，或懸掛吊起來的物品，洗衣服的時候就方便取用，若都選用白色的物品，就可以營造乾淨氛圍與一致性。
其實收納還是要依照日常生活的習慣，當然瓶瓶罐罐是少不了的，像是日用品、化妝品等，若沒有好好收藏，看起來真的會一團亂！
回收使用紙盒、鐵盒、鞋盒等，在裡面加上紙隔板或塑膠隔板、製成獨一無二的收納盒子！最有效率的是這些隔板還可以依照你的物品調整大小，必要時蓋上上蓋、隔絕灰塵，你現在就可以動手做！
這是就是收納洗衣機的大存藏空間。你還可以將生活用品、像是毛巾、洗衣精、都擺放在一起，這對於喜歡簡潔牆面的人來說非常適合！