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溫馨的小木屋: 一間擁有大露臺的柔和系木質居所

Peggy Yu Peggy Yu
RUSTICASA | Casa unifamiliar | Óbidos, RUSTICASA RUSTICASA 木屋 實木 Wood effect
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這家在1978年成立的葡萄牙設計公司RUSTICASA ®， 採用來自北歐永續森林的木頭建造房屋，可說是家庭住宅和度假小木屋的先驅。

homify360要帶你一起去葡萄牙看看這棟超酷的小木屋。

看看二樓外觀

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這個屋簷是否讓你聯想到日式瓦片？其實這種設計可以方便排水、也能散熱、防風、防雨，設計師對建材的挑剔讓他們成為當地設計師之中的佼佼者！

整體外觀

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設計師採用紅棕色木頭，打造樸實的木屋平房，但其實內部空間超級大！

搭配外面的綠地草坪，透過落地窗就能看到窗外景色，週末就是你最佳的度假小屋選擇！

平面圖大公開

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沒想到一層小木屋內可以容納這麼多空間！三房兩廳兩衛、二樓還可以多放兩張床，適合大家族一起來度假、玩個五天四夜！

側面

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你發現二樓有太陽能板嗎？這個建築團隊很在乎能源對環境帶的影響，所以若能使用天然建材、天然能源一定不放過！

來看屋外一角

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看看這些木頭工法、木頭的厚度，絕對是真材實料！

木屋結構仔細看

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看看二樓的屋簷下，有多出一片三角形的設計！跟一樓的樑柱Ｙ型設計一樣，都有支撐結構的功能！

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內部的現代感

RUSTICASA | Casa unifamiliar | Óbidos, RUSTICASA RUSTICASA 置入式廚房 實木 White
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廚房兩面都對窗，還有排氣管，讓小木屋開伙時空氣能充分流通！

可愛的中島採用人造石，面積超大！

餐桌與餐廳

RUSTICASA | Casa unifamiliar | Óbidos, RUSTICASA RUSTICASA 置入式廚房 實木 White
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在木頭餐桌、藤製椅子用餐，氛圍溫馨、家人感情也變好！

內部看出去

RUSTICASA | Casa unifamiliar | Óbidos, RUSTICASA RUSTICASA 餐廳 實木 Wood effect
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小木屋四面採光、還有氣窗，讓空氣調節，客廳也有超多自然光！

客廳一角

RUSTICASA | Casa unifamiliar | Óbidos, RUSTICASA RUSTICASA 客廳 實木 Wood effect
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有了大量窗戶、其實不太需要開燈，照明採用低調的編織簍空燈罩，自然的融入空間。

牆面火爐有煙囪，背後用石頭砌成的牆，冬天時小木屋也可以好好取暖，不用擔心！

室內傢俱

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室內傢俱也都採用淺色系或原木，讓空間不壓迫。

看看二樓空間長怎樣？

從二樓往下看

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超大客廳與超大窗戶，度假就是要與家人一起在客廳放空。

從二樓看另一角

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沙發是Ｌ型設計，客製長度剛剛好

二樓公開！

RUSTICASA | Casa unifamiliar | Óbidos, RUSTICASA RUSTICASA 鄉村風格的走廊，走廊和樓梯 實木 Wood effect
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可以放兩張沙發床、晚上還可以從閣樓的觀景窗看星星！

非常適合大家族出門時，所有孩子們一起睡一起玩的大空間！

浴室小時尚

RUSTICASA | Casa unifamiliar | Óbidos, RUSTICASA RUSTICASA 浴室 實木 Wood effect
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浴室採用現代感的金屬配備，淋浴間不怕發霉，也增添一點時尚感！

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