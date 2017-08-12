溫馨的小木屋: 一間擁有大露臺的柔和系木質居所

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這家在1978年成立的葡萄牙設計公司RUSTICASA ®， 採用來自北歐永續森林的木頭建造房屋，可說是家庭住宅和度假小木屋的先驅。
homify360要帶你一起去葡萄牙看看這棟超酷的小木屋。
這個屋簷是否讓你聯想到日式瓦片？其實這種設計可以方便排水、也能散熱、防風、防雨，設計師對建材的挑剔讓他們成為當地設計師之中的佼佼者！
設計師採用紅棕色木頭，打造樸實的木屋平房，但其實內部空間超級大！
搭配外面的綠地草坪，透過落地窗就能看到窗外景色，週末就是你最佳的度假小屋選擇！
沒想到一層小木屋內可以容納這麼多空間！三房兩廳兩衛、二樓還可以多放兩張床，適合大家族一起來度假、玩個五天四夜！
你發現二樓有太陽能板嗎？這個建築團隊很在乎能源對環境帶的影響，所以若能使用天然建材、天然能源一定不放過！
看看這些木頭工法、木頭的厚度，絕對是真材實料！
看看二樓的屋簷下，有多出一片三角形的設計！跟一樓的樑柱Ｙ型設計一樣，都有支撐結構的功能！
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廚房兩面都對窗，還有排氣管，讓小木屋開伙時空氣能充分流通！
可愛的中島採用人造石，面積超大！
在木頭餐桌、藤製椅子用餐，氛圍溫馨、家人感情也變好！
小木屋四面採光、還有氣窗，讓空氣調節，客廳也有超多自然光！
有了大量窗戶、其實不太需要開燈，照明採用低調的編織簍空燈罩，自然的融入空間。
牆面火爐有煙囪，背後用石頭砌成的牆，冬天時小木屋也可以好好取暖，不用擔心！
室內傢俱也都採用淺色系或原木，讓空間不壓迫。
看看二樓空間長怎樣？
超大客廳與超大窗戶，度假就是要與家人一起在客廳放空。
沙發是Ｌ型設計，客製長度剛剛好
可以放兩張沙發床、晚上還可以從閣樓的觀景窗看星星！
非常適合大家族出門時，所有孩子們一起睡一起玩的大空間！
浴室採用現代感的金屬配備，淋浴間不怕發霉，也增添一點時尚感！
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