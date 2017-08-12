便利好生活：優雅溫馨，含車庫的歐式平房

選擇興建單層房子的好處有很多，除了外觀看起來會比較乾淨俐落之外，規劃上也許也可以省掉不少功夫！
很多人加建樓層的原因是想要增加居住空間面積，可是如果房子佔地夠大，把房子設計成橫向發展也是另一種可行的設計選擇喔！今天我們要帶大家來庭觀的別墅正正是這一類的房子，現在就讓我們繼續看下去吧～
背面則是一個能夠讓孩子與寵物們盡情活動奔吧的大花園，中間有一個圓形的美麗花圃為整個花園提供焦點。
設計師同時亦巧妙地利用部分屋頂來當作戶外休憩空間的遮陽天花，這樣子一家人就能夠享受室外的空氣，同時亦不怕被太陽曬傷。
這一個單層家庭房子採用L字形設計，能更有效地把不同的生活起居空間分區。外觀採用了典型歐美風配色，純白外牆與灰色屋頂的配搭既溫馨又不失時尚感。
充裕的佔地面積讓這個房子還能同時擁有一個前院與後花園，房子正面這邊還有一個露天停車間以及車庫，配合屋主們的不同需要。
這個入口以高級的自然石材打造，簡約卻不失優雅時尚，看起來也不會俗套。
雙門柱的設計突顯了房子歐美風風格的取向，甚有畫龍點睛的美化效果。
挑高的樓底設計能有效大大增加房子裡的空間感，大量的玻璃窗同時亦提升室內採光，配合純白的牆身使整個家變得明亮又好看！
室內的部分主要鋪設了木地板這種耐看又耐用的素材，跟大地色系的傢俱放在一起絕對沒有違和感。
開放式的空間是現代室內設計的重點，少了實體牆的間隔，空間感自然就會倍增了！在這邊我們看到的是一個廚房、客廳與餐廳共用的開放式空間，各個區域分明，空間亦非常充裕。
在這邊我們還可以學到一個小竅門：利用不同的素材來鋪設不同地區的地板，比如說石材、木材或者簡單地在地板上鋪上地毯，這樣子就算沒有假牆或實體牆，我們也可以完美地把不同地區分隔開來喔～
延伸閱讀: