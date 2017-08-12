便利好生活：優雅溫馨，含車庫的歐式平房

選擇興建單層房子的好處有很多，除了外觀看起來會比較乾淨俐落之外，規劃上也許也可以省掉不少功夫！

很多人加建樓層的原因是想要增加居住空間面積，可是如果房子佔地夠大，把房子設計成橫向發展也是另一種可行的設計選擇喔！今天我們要帶大家來庭觀的別墅正正是這一類的房子，現在就讓我們繼續看下去吧～