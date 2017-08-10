不管是冰箱或是廚房的爐灶，越來越進步的設計方式總是能將這些大型的家電設備與周遭環境天衣無縫地結合在一起。洗衣機似乎就不太一樣了，這個家電是每個家庭都不可或缺的設備，然而其佔用的面積非常大，如果沒有獨立的洗衣間的話，還真不知道該如何安置這個大型物品呢! 除了陽台之外，其實浴室也是放洗衣機的好地方。你可以在洗澡前直接把衣物丟進洗衣機裡，十分便利。然而要怎麼樣在浴室內擺放洗衣機，又不會顯得突兀或是不夠美觀呢?
接下來我們要為大家介紹 6 種把洗衣機藏在浴室裡的好點子，一起來看看吧~
第一種方式是將嵌入式的洗衣機，這種方式可以讓洗衣機與收納的櫥櫃無痕地連結在一起。嵌入式的洗衣機可以讓浴室維持寬敞，並且也十分美觀。
浴室裡所要用的用品非常多，除了毛巾以及盥洗用品之外，還有待洗的衣物。建議你直接選擇一個內凹的牆面區塊，將之打造成儲物的空間，然後預留放置洗衣機的位置，並且在外面安裝一個滑動門。安裝滑動門的好處是你可以輕鬆地將物品藏起來，要取用的時候也很輕鬆。
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如果說你的洗手台下方有非常大的空位，那麼你可以將洗衣機藏在下面，然後自行安裝簾幕，這種方法超級簡單並且便宜。
只要選對了簾幕的圖樣以及材質，這種方式也能看起來十分有質感且美觀。
如果說你的浴室面積不算小的話，直接在浴室中設計一個洗衣機的專屬櫃子是最理想的了。
你還可以將洗衣櫃與洗衣籃以及其他清洗用品的收納區域做結合，這樣一來當你洗衣物的時候會更高效率，而洗衣機也不會在浴室中看起來礙眼。
如果說你住在一間小公寓，或是家裡的空間不夠的話，你的洗衣機的尺寸自然要挑選更小的。
一般而言，較小的洗衣機是在 40 到 50 厘米之間，而普通的洗衣機則大約有60厘米的寬度。
小型洗衣機大約可以洗 3 – 4 公斤的衣物，而一般的洗衣機則可以洗 6-7 公斤，雖然說小型洗衣機的容量沒那麼大，但是對於居住在小公寓的你來說已經綽綽有餘。
不管是什麼樣的生活區域，只要面積有限的話，往高處爬都是最好的解決方法。
你可學習這張圖中的做法，將洗衣機放置在下方，然後在上方規劃儲物的空間，這樣一來浴室的收納功能就更棒了。
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