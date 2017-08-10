不管是冰箱或是廚房的爐灶，越來越進步的設計方式總是能將這些大型的家電設備與周遭環境天衣無縫地結合在一起。洗衣機似乎就不太一樣了，這個家電是每個家庭都不可或缺的設備，然而其佔用的面積非常大，如果沒有獨立的洗衣間的話，還真不知道該如何安置這個大型物品呢! 除了陽台之外，其實浴室也是放洗衣機的好地方。你可以在洗澡前直接把衣物丟進洗衣機裡，十分便利。然而要怎麼樣在浴室內擺放洗衣機，又不會顯得突兀或是不夠美觀呢?

接下來我們要為大家介紹 6 種把洗衣機藏在浴室裡的好點子，一起來看看吧~