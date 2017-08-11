6 個讓低天花板看起來比實際高的好方法

除了顏色之外，照明的選擇也會影響天花板的視覺高低度。對於天花板較低的房間來說，那千萬就不要使用奢華的吊燈或是大型吊燈，這些燈具都會壓縮空間。最好的選擇是使用間接的照明，或者是使用不明顯的地燈做局部照明。

吸頂燈是直接安裝在天花板面上的燈型，特點是可以使頂棚較亮，提供整個空間明亮感，非常適合天花板較低的居家空間。