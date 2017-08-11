6 個讓低天花板看起來比實際高的好方法

大多數的人都喜歡寬敞，明亮又通風的空間，然而現實生活常常事與願違，並不是每個人都有幸能夠住在一間現代的別墅裡。許多人的家中都有天花板偏低的問題，而低的天花板通常會讓房間變得狹小。如果說你家中的天花板也比你希望的還要低的話，你也不用感到絕望，只要利用一些小撇步，其實我們所居住的環境也可以比實際上還要來得寬敞。今天我們就要告訴你 6 個讓低天花板看起來比實際上還要來得高的好方法。這些方法讓你就算沒有辦法住透天厝，也能享有類似的居家環境。現在就讓我們一起來瞧瞧~
顏色的選擇對於天花板較低的房間來說非常重要。我們建議你使用像是白色或是柔和的奶油色，因為這些顏色可以反射更多的光線，讓室內感覺比實際上還要來得明亮以及寬敞。如果說你覺得白色以及奶油色太過單調無趣的話，你可以使用像是亮藍色或是淡紫色這樣的冷色調，這些顏色可以讓你的空間感覺更大。專家通常會建議讓牆壁產生陰影，而天花板的質地較為輕盈，這樣的比例可以讓房間看起來不會過於狹窄。大致上來說，暗色的油漆色會讓房間更加擁擠，因此建議你採用明亮的顏色會比較保險。
除了顏色之外，照明的選擇也會影響天花板的視覺高低度。對於天花板較低的房間來說，那千萬就不要使用奢華的吊燈或是大型吊燈，這些燈具都會壓縮空間。最好的選擇是使用間接的照明，或者是使用不明顯的地燈做局部照明。
吸頂燈是直接安裝在天花板面上的燈型，特點是可以使頂棚較亮，提供整個空間明亮感，非常適合天花板較低的居家空間。
天花板較低的話，千萬可不要在家中擺放過多的家具。畢竟太多件不同風格的家具只會讓你不大的空間變得更狹窄，而身在其中的人也會感到窒息。我們建議你挑選明亮色系，造型簡單的家具，並且以高低擺放不同家具物件，讓家具與天花板盡可能維持最遙遠的距離。圖中所選擇的家具以及其擺放的方式就是最完美的示範。
除了牆壁的顏色之外，其實也可以從壁紙上下功夫。就如同我們穿衣服一樣，直條紋這種圖樣可以有拉長的效果，所以如果說家中天花板較低的話，可以請專家貼上直條紋的壁紙，讓房間的整體視覺效果有修長輪廓。想要採用這種大膽的壁紙的話，記得不要留白，而是從頭到腳都要貼上所選的壁紙。
大型的落地窗可以讓整個空間比實際上感覺上還要來得大，而且還能夠引進充足的光線。然而，並不是每個人的家都可以規劃設計大的落地窗。為了讓整體的高度更高，其實你可以安裝落地的窗簾，製造出比實際上還要高的假象。然而要注意的是，最好是選擇質地較為輕盈的窗簾，不然可能反而會起反效果，壓縮整體的空間感。
除了窗簾之外，也有其他的家飾品可以讓室內看起來更大。例如有反射效果的鏡子便是好選擇。除此之外，像是一些藝術的相框或是畫框也不失為好選擇。但是當你要擺放相框在牆面上時，最好是放置在比平常高一點的位置上，這樣子比較能夠創造出天花板比實際上還要來得高的假象。
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