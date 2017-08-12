11 間含車庫的郊區兩層樓獨棟美房

對於有車一族來說，不管是租房還是買房都一定要有足夠的空間讓自己心愛的車子停泊，更棒的當然就是連帶著私人修車間囉！無論是露天的停車間還是寬闊的車庫，它們都總是能為房子的CP值(性價比)加分！

而今天我們集中介紹11間含車庫的郊區兩層樓獨棟美房，當中有些實用又簡樸，同時也有一些是走豪華路線，車庫裡還是個高級的休息區呢！