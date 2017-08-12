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11 間含車庫的郊區兩層樓獨棟美房

PUIKWAN PANG — HOMIFY PUIKWAN PANG — HOMIFY
Casa MJ, Rodrigo Macêdo Arquitetura Rodrigo Macêdo Arquitetura 房子 水泥 White
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對於有車一族來說，不管是租房還是買房都一定要有足夠的空間讓自己心愛的車子停泊，更棒的當然就是連帶著私人修車間囉！無論是露天的停車間還是寬闊的車庫，它們都總是能為房子的CP值(性價比)加分！

而今天我們集中介紹11間含車庫的郊區兩層樓獨棟美房，當中有些實用又簡樸，同時也有一些是走豪華路線，車庫裡還是個高級的休息區呢！

​1. 高級豪華

Private residence Midrand, Gelding Construction Company (PTY) Ltd Gelding Construction Company (PTY) Ltd 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Gelding Construction Company (PTY) Ltd

Gelding Construction Company (PTY) Ltd
Gelding Construction Company (PTY) Ltd
Gelding Construction Company (PTY) Ltd

這一個雙層別墅擁有非常多的對外空間，無論是從外觀還是室內裝潢看都讓人感受到奢華尊貴感。

而門前的車庫則同樣的高級又豪華，因為它還包含了室內座位與展示櫃的部分，當車子停泊在內的時候感覺就好像是車廠的美麗展示品一樣。

2.森林系

Woning Oosterbeek, TS architecten BV TS architecten BV 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 石器
TS architecten BV

TS architecten BV
TS architecten BV
TS architecten BV

五角形的房型設計非常矚目，牆身的石材與磚材帶出了房子的自然氣息，搭配著一旁的大樹，直接讓人聯想起歐洲的大樹林！

在一旁的車庫設計簡單直接，木色選色十分和諧，跟房子本身配合得宜。

​3.熱帶風情

Residência em São Carlos, JMN arquitetura JMN arquitetura 排屋
JMN arquitetura

JMN arquitetura
JMN arquitetura
JMN arquitetura

黃色是種令人感覺到活力的鮮艷顏色，光是看就覺得這是一間走熱帶風的房子！

沒錯，它的確是一間來自以熱情著稱的巴西的雙層房子！

​4. 北歐風

Holzhaus als Fertigbausatz "Norwegen", THULE Blockhaus GmbH - Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus THULE Blockhaus GmbH - Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus 房子
THULE Blockhaus GmbH – Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus

THULE Blockhaus GmbH - Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus
THULE Blockhaus GmbH – Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus
THULE Blockhaus GmbH - Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus

當我們看到這個充滿木質質感的美房時，我們瞬間就想起了迷人的北歐了！為什麼？因為北歐風建築風格強調天材素材的運用，而眼前的這一個雙層房子正正擁有這個特色。

​5.寬闊空間

Casa Marítimo, Seferin Arquitetura Seferin Arquitetura 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Seferin Arquitetura

Seferin Arquitetura
Seferin Arquitetura
Seferin Arquitetura

這是一間由巴西設計師打造的雙層現代風房子，二樓的特大特寬闊露臺根本就讓人無法轉睛了！房子牆身則擁有石磚的豐富質感，非常好看！

設計師則安排了地下的空間來打造出一個室外停車間，免去了封閉式車庫的累贅感。

​6. 工整典雅

homify 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
homify

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homify
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而這個雙層美房則著重線條的呈現，雙層灰調房子看起來十分乾淨俐落。與前門一牆之隔的就是個小型的室外停車間，實用又好看。

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​7.雙色外牆

Загородный дом с гаражом в стиле Райта на 223 кв.м, Ильмас Хисамутдинов Ильмас Хисамутдинов 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Ильмас Хисамутдинов

Ильмас Хисамутдинов
Ильмас Хисамутдинов
Ильмас Хисамутдинов

雙色磚牆設計是這個房子的特點，使得磚材這種常用的材質有另一種好玩的設計變化。大車色系車庫門前還有一個露天停車間，適合多車家庭。

8. 純白盒子

Casa C, Martins Lucena Arquitetos Martins Lucena Arquitetos 房子
Martins Lucena Arquitetos

Martins Lucena Arquitetos
Martins Lucena Arquitetos
Martins Lucena Arquitetos

這個房子擁有像積木或盒子一樣的外表，純白的牆身搭配大量落地玻璃窗，時尚感完全表露無遺。房子並無設有車庫，可是有一個寬闊的有蓋室外停車間。

​9.灰調層次感

Casa FM, MFARQ - Tomas Martinez Frugoni Arq MFARQ - Tomas Martinez Frugoni Arq 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
MFARQ – Tomas Martinez Frugoni Arq

MFARQ - Tomas Martinez Frugoni Arq
MFARQ – Tomas Martinez Frugoni Arq
MFARQ - Tomas Martinez Frugoni Arq

以灰色為主要的房子擁有讓人未能一眼看透的豐富層次感，與翠綠的前庭搭起來非常耐看。在此設計師同樣設定了一個室外停車間。

​10. 純白透亮

Casa MJ, Rodrigo Macêdo Arquitetura Rodrigo Macêdo Arquitetura 房子 水泥 White
Rodrigo Macêdo Arquitetura

Rodrigo Macêdo Arquitetura
Rodrigo Macêdo Arquitetura
Rodrigo Macêdo Arquitetura

為了迎合車身較高的車子，這個純白的現代房子則擁有了一個加高停車間，是個非常實用又細心的設計喔～

11.隱私為上

Wohnhaus 2, Kohlbecker Gesamtplan GmbH Kohlbecker Gesamtplan GmbH 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Kohlbecker Gesamtplan GmbH

Kohlbecker Gesamtplan GmbH
Kohlbecker Gesamtplan GmbH
Kohlbecker Gesamtplan GmbH

前門的位置並沒有像一般的房子一樣設定在房子對外的正中間，反倒是這個雙車車庫首先映入人們的眼簾，提高屋主的隱私度

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