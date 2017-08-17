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全家都開心! 9 間大坪數的郊區獨棟房

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現在的社會已經少見大家庭，因此如果說你的家中成員眾多的話，那是一件非常值得驕傲與慶幸的事情。雖然說大家庭總是熱鬧，又可以彼此互相照顧，但是假使家中生活空間不足的話，反而會讓大夥兒感到煩悶。這本點子簿是專門為了來自大家庭的你而生，我們要為你介紹 9 間大坪數的郊區獨棟房，這些房子位在空氣較為清新的區域，風格各異的它們的共通點便是家中設備齊全，讓每位成員都可以舒適過生活。

現在就趕快來看看吧!

1. 有大露臺的家

Casa mediterranea ad alta efficienza energetica "A e D", Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati 房子 磚塊 White
Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati

Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati
Studio di Architettura Ortu Pillola e Associati
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首先看到的這間奶油色住宅總共有兩層樓，一樓的區域有寬敞的露臺，讓全家人可以在此享受戶外的時光。

除此之外，專家還規劃了太陽能的設備，因此可以為人數眾多的家庭省下不少的電費。

2. 灰色系的家

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MIDE architetti

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在這間使用大量的裸露混凝土的家中，有著絕佳的挑高設計。不僅充滿現代感，也讓居者可以感到舒適寬敞，毫無壓迫感。

3. 童話故事中的家

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Bongers Architecten

Bongers Architecten
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尖尖的山形屋頂讓人誤以為闖入了童話故事中的主角的家。灰色的屋頂配上白色的外牆是非常經典的搭配，然而大片的落地窗則是現代的元素。

4. 木屋

Дом-баня, Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются" Компания архитекторов Латышевых 'Мечты сбываются' 房子
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>

Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>
Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"

兩層樓的木屋包含了雙車庫，寬敞的庭院十分氣派，室內的空間也挑高明亮，是非常完美的居所。

5. 現代的居家生活

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FORMA Design Inc.

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如果你以為這間房子是走質樸的鄉村風的話，你可能被它的外表蒙騙了!

其實這間房內是非常現代時尚的風格，每一個生活空間都有現代的設備，超級舒適。

6. 超大的空間

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接下來這間住宅的面積超級寬敞，每位家族成員都有獨立的生活空間，十分理想。

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7. 有泳池的家

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Muse Architects

Muse Architects
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這間顏色十分低調的家的裝潢十分精彩。木頭的露臺有戶外的廚房，是適合開烤肉趴的好地方。屋內的顏色一改外觀的低調，充滿了明亮的清新味道，十分有魅力。

8. 好想去海邊

First Floor and Outdoor Living Transformation in Vienna, VA BOWA - Design Build Experts 露臺
BOWA – Design Build Experts

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BOWA - Design Build Experts
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看到這間房子的時候，我們好像來到了海邊的渡假勝地。

白色的外牆讓人感到舒服自在，而寬敞的木頭露臺的設計非常別緻，絕對是家中的焦點!

9. 超級優雅的平房

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最後看到的這間平房從外觀上看起來就十分不凡，優雅的外在之下是挑高的空間，每個家中的角落都非常的精緻，讓人讚嘆專家的好品味。

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