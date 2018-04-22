你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

自地自建實例: 採用客製化木結構的耐震歐風別墅

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
客製化設計-歐風別墅-日式健康綠建築, 詮鴻國際住宅股份有限公司 詮鴻國際住宅股份有限公司 系統廚具
Loading admin actions …

日本優良的建築技術舉世聞名，而由於日本以及台灣同樣屬於地震多的地帶，因此對於抗震的結構也更有研究。這一次的點子簿所要介紹的歐風結構整棟皆採用客製化木結構，以特製螺絲加強連接而成，完全不使用一顆釘子。這樣的結構是經由日本木結構技師認證合格，其完整結構性可達到六面平均受力。除此之外，施工的團隊由台灣與日本攜手組成，因此施工水準非常高。

不僅是結構穩固紮實，室內以和風風格搭配檜木設計而成，配合日式建築工法，達到高氣密性、耐震、隔熱、隔音及健康標準，是全家人可以舒適自在，並且健康生活的絕佳綠住宅。

想要與全家人過著無毒的自在生活的話，現在就跟著我們的腳步欣賞更多細節吧~

外觀

客製化設計-歐風別墅-日式健康綠建築, 詮鴻國際住宅股份有限公司 詮鴻國際住宅股份有限公司 別墅 植物,天空,建造,窗户,地块,房子,树,城市设计,居住区,房地产
詮鴻國際住宅股份有限公司

客製化設計-歐風別墅-日式健康綠建築

詮鴻國際住宅股份有限公司
詮鴻國際住宅股份有限公司
詮鴻國際住宅股份有限公司

白色的混凝土牆面搭配棕色的石材，以及橘紅色的屋瓦，這間別墅散發著歐洲莊園的氣息，讓人彷彿置身在另外一個國度一樣。

開放式的公領域

1F客廳 詮鴻國際住宅股份有限公司 客廳
詮鴻國際住宅股份有限公司

1F客廳

詮鴻國際住宅股份有限公司
詮鴻國際住宅股份有限公司
詮鴻國際住宅股份有限公司

走進家中，一改歐式的外觀，帶著淡淡日式情懷的室內裝潢讓人感到好放鬆。籐製的家具以及天花板的木頭樑柱皆捎來質樸的氣息，非常有家的溫暖。

L + 中島

1F廚房 詮鴻國際住宅股份有限公司 系統廚具
詮鴻國際住宅股份有限公司

1F廚房

詮鴻國際住宅股份有限公司
詮鴻國際住宅股份有限公司
詮鴻國際住宅股份有限公司

L 形的廚房再加上一個中島堪稱完美! 這樣的設計讓廚房可以容納兩位以上的家族成員，共享烹飪的樂趣，讓做菜不再只是媽媽的責任。

磚牆

1F餐廳 詮鴻國際住宅股份有限公司 餐廳
詮鴻國際住宅股份有限公司

1F餐廳

詮鴻國際住宅股份有限公司
詮鴻國際住宅股份有限公司
詮鴻國際住宅股份有限公司

除了木頭與混凝土以外，室內也融合了磚牆，讓整體風格更有層次。除此之外，大片的落地窗讓屋外的綠意映入眼簾，在視覺上讓人感到格外療癒。

獨立的空間

2F客廳 詮鴻國際住宅股份有限公司 客廳
詮鴻國際住宅股份有限公司

2F客廳

詮鴻國際住宅股份有限公司
詮鴻國際住宅股份有限公司
詮鴻國際住宅股份有限公司

走到二樓，專家將這層樓規劃為讓家人可以各自休息的獨立空間。每位家族成員都可以有自己的生活空間，非常自在。

閣樓

閣樓 詮鴻國際住宅股份有限公司 客廳
詮鴻國際住宅股份有限公司

閣樓

詮鴻國際住宅股份有限公司
詮鴻國際住宅股份有限公司
詮鴻國際住宅股份有限公司

最後讓我們看看屋頂下的閣樓，這樣帶點夢幻情懷的區域因為牆面上開的窗而絲毫不陰暗，而天花板的吊扇也讓通風更好。

延伸閱讀: 郊區獨棟房: 結合木頭與石材的溫馨家庭居所

自地自建實例: 7 間讓你靈感爆發的獨棟厝
你喜歡這間歐風別墅嗎?

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了