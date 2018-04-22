自地自建實例: 採用客製化木結構的耐震歐風別墅

日本優良的建築技術舉世聞名，而由於日本以及台灣同樣屬於地震多的地帶，因此對於抗震的結構也更有研究。這一次的點子簿所要介紹的歐風結構整棟皆採用客製化木結構，以特製螺絲加強連接而成，完全不使用一顆釘子。這樣的結構是經由日本木結構技師認證合格，其完整結構性可達到六面平均受力。除此之外，施工的團隊由台灣與日本攜手組成，因此施工水準非常高。

不僅是結構穩固紮實，室內以和風風格搭配檜木設計而成，配合日式建築工法，達到高氣密性、耐震、隔熱、隔音及健康標準，是全家人可以舒適自在，並且健康生活的絕佳綠住宅。

想要與全家人過著無毒的自在生活的話，現在就跟著我們的腳步欣賞更多細節吧~