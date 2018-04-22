自地自建實例: 採用客製化木結構的耐震歐風別墅

日本優良的建築技術舉世聞名，而由於日本以及台灣同樣屬於地震多的地帶，因此對於抗震的結構也更有研究。這一次的點子簿所要介紹的歐風結構整棟皆採用客製化木結構，以特製螺絲加強連接而成，完全不使用一顆釘子。這樣的結構是經由日本木結構技師認證合格，其完整結構性可達到六面平均受力。除此之外，施工的團隊由台灣與日本攜手組成，因此施工水準非常高。
不僅是結構穩固紮實，室內以和風風格搭配檜木設計而成，配合日式建築工法，達到高氣密性、耐震、隔熱、隔音及健康標準，是全家人可以舒適自在，並且健康生活的絕佳綠住宅。
想要與全家人過著無毒的自在生活的話，現在就跟著我們的腳步欣賞更多細節吧~
白色的混凝土牆面搭配棕色的石材，以及橘紅色的屋瓦，這間別墅散發著歐洲莊園的氣息，讓人彷彿置身在另外一個國度一樣。
走進家中，一改歐式的外觀，帶著淡淡日式情懷的室內裝潢讓人感到好放鬆。籐製的家具以及天花板的木頭樑柱皆捎來質樸的氣息，非常有家的溫暖。
L 形的廚房再加上一個中島堪稱完美! 這樣的設計讓廚房可以容納兩位以上的家族成員，共享烹飪的樂趣，讓做菜不再只是媽媽的責任。
除了木頭與混凝土以外，室內也融合了磚牆，讓整體風格更有層次。除此之外，大片的落地窗讓屋外的綠意映入眼簾，在視覺上讓人感到格外療癒。
走到二樓，專家將這層樓規劃為讓家人可以各自休息的獨立空間。每位家族成員都可以有自己的生活空間，非常自在。
最後讓我們看看屋頂下的閣樓，這樣帶點夢幻情懷的區域因為牆面上開的窗而絲毫不陰暗，而天花板的吊扇也讓通風更好。
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