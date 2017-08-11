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11 個打造出絕美浴室，經濟實惠的好點子

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Dom jednorodzinny w Redzie , PracowniaPolka PracowniaPolka 浴室
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累了一天，滿身的汗讓人感到黏踢踢又不舒服，這時候最想要做的就是殺去浴室內，好好地沖個涼，讓流水沖走一整天的煩悶以及疲憊。浴室就是一個讓人可以放鬆身心，並且有療癒效果的重要區域，你怎能不好好地費些心思，打造這個生活區域呢? 

假如說你沒有太多的預算可以撥給浴室，那也別擔心，即使預算再少也有對策! 這一本點子簿就要為你介紹 11 個用經濟實惠的方式，打造出絕美浴室的好點子。

趕快來看看吧!

1. 放盆蘭花吧!

Bathroom 3 JSD Interiors 浴室 Grey
JSD Interiors

Bathroom 3

JSD Interiors
JSD Interiors
JSD Interiors

沒有什麼是比植物更能為空間帶來活力的東西了! 如果說你想要營造出高雅的氛圍的話，那麼一盆白色的蘭花絕對是最佳的選擇。

2. 獨特的鏡框

Guest Bathroom JSD Interiors 浴室 木頭 Grey
JSD Interiors

Guest Bathroom

JSD Interiors
JSD Interiors
JSD Interiors

大大的鏡子佔去了浴室不少的空間，因此如果你選用一個獨特造型的鏡框的話，可以立刻讓浴室有個重點。

3. 磁磚地板

Dom jednorodzinny w Redzie , PracowniaPolka PracowniaPolka 浴室
PracowniaPolka

PracowniaPolka
PracowniaPolka
PracowniaPolka

圖樣的磁磚是妝點浴室的不二法寶! 瞧瞧這間純白的浴室，因為圖樣的磁磚地板而顯得更有魅力~

4. 油漆色

Fazenda em Bandeirantes - PR, Beth Nejm Beth Nejm 浴室
Beth Nejm

Beth Nejm
Beth Nejm
Beth Nejm

或者是你可以將其中一面牆面漆成大膽的紅色或是其他色系，這樣浴室就會有不同的風情。

5. 燈具

Apartament OpenSpace, Polygon arch&des Polygon arch&des 浴室
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

燈具的造型也能讓你的浴室更加分，而現在市面上有許多造型燈具的價格不到一千塊台幣，非常划算。

6. 隱藏的照明

Badalona Home Design, CONTRACT SOLUTIONS CONTRACT SOLUTIONS 浴室
CONTRACT SOLUTIONS

CONTRACT SOLUTIONS
CONTRACT SOLUTIONS
CONTRACT SOLUTIONS

在洗手台裡面加裝隱藏的照明，可以讓浴室有水療館的氛圍。

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7. 白色磁磚

Vivienda en Sant Joan. Barcelona , Egue y Seta Egue y Seta 浴室
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

誰說白色就很單調呢?你可以選用白色的磁磚，利用鋪設的間縫，營造出更多的層次。

8. 化妝間的照明

L'envers du décor, Pixcity Pixcity 浴室
Pixcity

Pixcity
Pixcity
Pixcity

在你的鏡面上安裝像是化妝間一樣的照明，整體的空間會更加不一樣。

9. 磚牆

Viviendas Centro Histórico Valencia, Singularq Architecture Lab Singularq Architecture Lab 現代浴室設計點子、靈感&圖片
Singularq Architecture Lab

Singularq Architecture Lab
Singularq Architecture Lab
Singularq Architecture Lab

在混凝土的牆面中，請專家打造出一片磚牆，是不是在現代感中，散發著鄉間的質樸味道呢?

10. 飾品

Martelange | Belgien, LEICHT Küchen AG LEICHT Küchen AG 現代浴室設計點子、靈感&圖片
LEICHT Küchen AG

LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG

在平凡無奇的浴室牆面上，掛上你心儀的收藏品，例如圖中這種樣式的家飾品，就會讓浴室有個小驚喜。

11. 垂直植物牆

Loft do DJ Renata Ratier - CASA COR MS 2014, Gabriela Pereira Gabriela Pereira 浴室
Gabriela Pereira

Gabriela Pereira
Gabriela Pereira
Gabriela Pereira

將浴室的牆面打造成垂直植物園，讓綠意成為最佳的點綴品，是非常好的方法。

延伸閱讀: 12 款運用特殊材質裝潢的絕美小浴室

幸福的一家人: 一間充滿田園風情的紅磚白牆獨棟房
你最喜歡哪一個佈置的點子呢? 

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