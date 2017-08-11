11 個打造出絕美浴室，經濟實惠的好點子

累了一天，滿身的汗讓人感到黏踢踢又不舒服，這時候最想要做的就是殺去浴室內，好好地沖個涼，讓流水沖走一整天的煩悶以及疲憊。浴室就是一個讓人可以放鬆身心，並且有療癒效果的重要區域，你怎能不好好地費些心思，打造這個生活區域呢?

假如說你沒有太多的預算可以撥給浴室，那也別擔心，即使預算再少也有對策! 這一本點子簿就要為你介紹 11 個用經濟實惠的方式，打造出絕美浴室的好點子。

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