11 個打造出絕美浴室，經濟實惠的好點子

累了一天，滿身的汗讓人感到黏踢踢又不舒服，這時候最想要做的就是殺去浴室內，好好地沖個涼，讓流水沖走一整天的煩悶以及疲憊。浴室就是一個讓人可以放鬆身心，並且有療癒效果的重要區域，你怎能不好好地費些心思，打造這個生活區域呢?
假如說你沒有太多的預算可以撥給浴室，那也別擔心，即使預算再少也有對策! 這一本點子簿就要為你介紹 11 個用經濟實惠的方式，打造出絕美浴室的好點子。
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沒有什麼是比植物更能為空間帶來活力的東西了! 如果說你想要營造出高雅的氛圍的話，那麼一盆白色的蘭花絕對是最佳的選擇。
大大的鏡子佔去了浴室不少的空間，因此如果你選用一個獨特造型的鏡框的話，可以立刻讓浴室有個重點。
圖樣的磁磚是妝點浴室的不二法寶! 瞧瞧這間純白的浴室，因為圖樣的磁磚地板而顯得更有魅力~
燈具的造型也能讓你的浴室更加分，而現在市面上有許多造型燈具的價格不到一千塊台幣，非常划算。
在洗手台裡面加裝隱藏的照明，可以讓浴室有水療館的氛圍。
誰說白色就很單調呢?你可以選用白色的磁磚，利用鋪設的間縫，營造出更多的層次。
在混凝土的牆面中，請專家打造出一片磚牆，是不是在現代感中，散發著鄉間的質樸味道呢?
在平凡無奇的浴室牆面上，掛上你心儀的收藏品，例如圖中這種樣式的家飾品，就會讓浴室有個小驚喜。
將浴室的牆面打造成垂直植物園，讓綠意成為最佳的點綴品，是非常好的方法。
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