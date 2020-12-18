11 種讓你靈感爆發的平面設計圖

當你要請專家規劃設計公寓或是房子的居家空間時，平面設計圖是絕對不可或缺的。專家所提供的平面設計圖可以讓你清楚地看到生活區域是如何劃分的，讓你不用光用想像，就可以知道客廳，廚房以及浴室的位置。你還可以看到圖紙上的的尺寸，然後精確地規劃所要擺放的家具大小。

這本點子簿將要為你介紹 11 種讓你靈感爆發的室內平面設計圖，每個設計都有其獨特的魅力和亮點，且形式非常多樣化，如果你也想從中獲得一些啟發和靈感，現在就一起來看看這些出色的平面設計作品吧，說不定其中就有你喜歡的類型！