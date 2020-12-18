11 種讓你靈感爆發的平面設計圖

當你要請專家規劃設計公寓或是房子的居家空間時，平面設計圖是絕對不可或缺的。專家所提供的平面設計圖可以讓你清楚地看到生活區域是如何劃分的，讓你不用光用想像，就可以知道客廳，廚房以及浴室的位置。你還可以看到圖紙上的的尺寸，然後精確地規劃所要擺放的家具大小。
這本點子簿將要為你介紹 11 種讓你靈感爆發的室內平面設計圖，每個設計都有其獨特的魅力和亮點，且形式非常多樣化，如果你也想從中獲得一些啟發和靈感，現在就一起來看看這些出色的平面設計作品吧，說不定其中就有你喜歡的類型！
在這張圖片中，我們可以看到一個舒適的獨棟房的一樓格局。家中的右手邊是車庫的區域，而進門之後，你會發現客廳與用餐區採區開放式的設計，而廚房則棲身在右手邊。雖然說房子的面積並不是很大，但是該有的生活機能應有盡有。除了室內的生活空間，戶外的大露臺更是讓人可以盡興地休息。
接下來這個家庭擁有非常大的客廳，而餐廳則是作為客廳與廚房之間的緩衝區塊，開放式的設計非常適合現代人。一樓除了規劃了廚房，用餐區，客廳以及浴室，還有一間 11.35 平方米的辦公室。另外你可以看到在客廳，用餐區以及廚房的牆面都開了多扇窗，因此室內的陽光十分充足。
接下來看到的這個平面圖中，只有兩個主要的生活區域，也就是浴室以及臥室。浴室的面積十分寬敞，將馬桶以及浴缸隔開的設計讓人享有更棒的隱私感。臥室的外頭是一個簡單的休息區，十分便利。
這間房子除了整合用餐區以及客廳之外，其他的生活領域幾乎都是獨立式的。小辦公室，臥室，廚房以及浴室都有自己專屬的區域。而考慮到行動不便的住戶或者是小孩，所有的寢室都規劃在一樓。在外頭有個寬敞的露臺區，讓全家大小都可以盡情地享受戶外生活。
購買公寓的時候，可能原本已經有規畫好的格局，但是如果還在建設初期的話，你還是可以提出一些修正的。
在這個案例中，我們可以看到修正前後的圖片，修正後的生活空間更為開闊，起居空間與用餐區變更大了。如果說牆壁是可以拆除的話，就可以請建商做這樣的調整。
城市中的屋頂閣樓非常受到歡迎，尤其是有大型的屋頂露臺的話，更是錦上添花。在這個豪華的公寓中，不僅有一般的設施，還有桑拿與蒸氣浴室，更衣間以及公寓電梯。開放式的廚房以及客廳讓生活空間更為開闊，絕佳的豪華設備更是讓住戶可以放鬆身心。
為了有三個兒女的家庭所設計的公寓以客廳作為聚集大夥兒的公共領域，開放式的設計讓彼此更能無隔閡地溝通。客廳隔開了兒童房以及主臥室，是非常聰明的設計。
接下來這間奢華的平房最大的亮點便是庭院中的泳池，因此專家特別設計每間臥室都能欣賞到池景，而在右手邊的則是集結客廳，廚房以及用餐區的公領域。
在這間多層樓的豪華別墅中，每一層樓都仔細地規劃設計，一樓以及二樓作為標準的休息空間，而屋頂露臺則享有泳池的美景。
這是一個不同於大多數的房屋構造的空間，這款室內平面設計圖很好地詮釋了不規則空間的設計理念，在核心區域規劃出一大塊規整的空間，剩餘的四周部分則最大化利用了各個不規則的角落。
最後要看到的這間房子擁有寬敞的公共領域，而每間臥室都擁有自己的衛浴空間，是非常舒適又自在的生活空間。
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