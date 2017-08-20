超經濟實惠！11 間低成本的美麗組合屋

隨著時代和人口的發展，很多城市都面對著房屋供應不平衡的情況，出售的房子坪數愈來愈少，而且樓價愈來愈昂貴。所以很多有房子的年輕一代都會選擇比較便宜的室內裝修風格，就像簡約風和工業風等等。組合屋屬於成本低、效益高的房屋類型，在現代社會中有越來越普及化的現象，它們經濟實用的優點受人歡迎，滿足了低預算、流動性高和建造方便等要求。

以下這個專題，我們在土耳其找尋了 11間擁有美麗外表的低成本的組合屋，完全不像低預算的破房子哦！想為房子找靈感的你，千萬不要錯過以下的好例子！