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超經濟實惠！11 間低成本的美麗組合屋

Tarsier Tarsier
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隨著時代和人口的發展，很多城市都面對著房屋供應不平衡的情況，出售的房子坪數愈來愈少，而且樓價愈來愈昂貴。所以很多有房子的年輕一代都會選擇比較便宜的室內裝修風格，就像簡約風工業風等等。組合屋屬於成本低、效益高的房屋類型，在現代社會中有越來越普及化的現象，它們經濟實用的優點受人歡迎，滿足了低預算、流動性高和建造方便等要求。

以下這個專題，我們在土耳其找尋了 11間擁有美麗外表的低成本的組合屋，完全不像低預算的破房子哦！想為房子找靈感的你，千萬不要錯過以下的好例子！

1. 黃色的小可愛

homify 組合屋
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這間小小的組合屋採用了鮮豔的黃色，再加上綠色的屋頂、青青草地和美麗的小花卉，它們在陽光下互相暉映，真是太讓人放鬆了！

2. 包圍著房子的小庭園

Tek Katlı Prefabrik Ev 40 m2 (1+1), PREFABRICATED HOUSES BUILDINGS | KOLAY PREFABRIK PREFABRICATED HOUSES BUILDINGS | KOLAY PREFABRIK 房子
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在這個虛擬的立體設計圖中，我們可以看到這間組合屋選用了全白色的簡單設計，戶外採用了草坪包圍著房子，構成了一個小小的庭園和花園，真是一舉兩得！

3. 多層設計

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Hannprefabrik

Hannprefabrik
Hannprefabrik
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除了簡單樸素的組合屋之外，還有一些多層式的活動房子，多層的設計提供更多活動的空間和可能性，可以一次滿足很多願望和需求哦！

4. ​精美的歐陸式設計

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Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

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Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
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組合屋的設計是根據您的願望而製作的，因此您可以隨時隨地進行設計。 把房子的建築設計和您的風格融為一體，並設計出非常時尚的預製房屋，它可是獨一無二的了！

5. 美麗的陽臺設計

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當您想要享受更多戶外空間的話，你可以建造一個擁有陽台的預製房屋，好好享受戶外的風景和新鮮的空間。

6. 一起去流浪吧！會流動的房子

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這間組合屋採用了方便流動的建材，讓你可以輕鬆搬家，加上可愛的外表，就像積木造的一樣。

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7. 田園風情的經典房子

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Ka Mühendislik (Bodrum)

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田園風組合屋是農村家庭的首選，這種形式在美國家庭非常的常見，尤其在農舍和傳統的村莊裡，經典的陽臺、屋簷和花園，真是簡單又實用的田園風房子。

8. 迷人的紅磚牆

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就算是組合屋，它們也可以擁有迷人的外觀和美景，就像這間房子一樣非常時尚和迷人。紅色的磚瓦和和白色橫樑，真是完美的配搭！

9. ​汽車庫

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組合屋也可設計為多層房子，模仿車庫的設計，可以使用混凝土作基本的建材，可以減低成本和支出，又可以滿足您所有的需要和空間。

10. 顏色的選擇

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Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
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由於組合屋多採用夾芯板製作，所以您必須在項目階段進行顏色選擇。 選擇正確的顏色可以為您的風格帶來重大的改變，美麗的顏色可以讓你的家變得更美！

11. ​夢幻般的組合屋

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組合屋往往因為低成本而變得簡單，但其實還有很多完美和時尚的預製房屋。這間夢幻般的組合屋提供了一個寬敞的臥室和活動空間，非常適合大家庭居住。

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