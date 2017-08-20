超經濟實惠！11 間低成本的美麗組合屋

在這個虛擬的立體設計圖中，我們可以看到這間組合屋選用了全白色的簡單設計，戶外採用了草坪包圍著房子，構成了一個小小的庭園和花園，真是一舉兩得！
除了簡單樸素的組合屋之外，還有一些多層式的活動房子，多層的設計提供更多活動的空間和可能性，可以一次滿足很多願望和需求哦！
組合屋的設計是根據您的願望而製作的，因此您可以隨時隨地進行設計。 把房子的建築設計和您的風格融為一體，並設計出非常時尚的預製房屋，它可是獨一無二的了！
當您想要享受更多戶外空間的話，你可以建造一個擁有陽台的預製房屋，好好享受戶外的風景和新鮮的空間。
這間組合屋採用了方便流動的建材，讓你可以輕鬆搬家，加上可愛的外表，就像積木造的一樣。
田園風組合屋是農村家庭的首選，這種形式在美國家庭非常的常見，尤其在農舍和傳統的村莊裡，經典的陽臺、屋簷和花園，真是簡單又實用的田園風房子。
就算是組合屋，它們也可以擁有迷人的外觀和美景，就像這間房子一樣非常時尚和迷人。紅色的磚瓦和和白色橫樑，真是完美的配搭！
組合屋也可設計為多層房子，模仿車庫的設計，可以使用混凝土作基本的建材，可以減低成本和支出，又可以滿足您所有的需要和空間。
由於組合屋多採用夾芯板製作，所以您必須在項目階段進行顏色選擇。 選擇正確的顏色可以為您的風格帶來重大的改變，美麗的顏色可以讓你的家變得更美！
組合屋往往因為低成本而變得簡單，但其實還有很多完美和時尚的預製房屋。這間夢幻般的組合屋提供了一個寬敞的臥室和活動空間，非常適合大家庭居住。
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