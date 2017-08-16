如何讓平房更有現代感

當有人叫你畫出一間平房的時候，你腦中浮現的圖案是什麼呢? 通常也許你會想到 70 年代風格的裝飾以及家具，還有低低的天花板以及陰暗的室內空間，並且還有可能讓你想到你的爺爺奶奶。隨著時代的變化，平房已不在只是質樸的居家空間，只要經過專家的精心規劃設計，平房也能充滿時尚與別緻感。如果說你想要改造你的平房，用來當作自宅居住，或者是你有想要賣出的打算，因此想要讓平房賣價更高的話，你可以重新裝修，為平房增添現代感。
無論你是要購買，出售或是簡單重新裝修你的平房，接下來的小提點都會讓你的過程更加順利。
第一印象是非常重要的，因此平房的外觀當然是你要下手的第一步。你可以簡單地重新油漆平房的外牆，或者是請專人評估，看看是否需要重新改善結構，以避免未來產生如潮濕發霉等等的問題。除了外牆，你也要看看屋頂的狀態是否依舊良好，雖然說重新翻修屋頂需要花上一些時間，但是可以為你省下許多不必要的麻煩。
另外，別忘了充分地利用你的庭院，你可以增添充滿現代感的甲板露臺區，或者是在庭院中種植各種植物或是蔬菜，除了美觀之外，還可以讓你過著自給自足的生活。
廚房是非常值得投資的區域，尤其是對於喜歡開伙的人來說，這絕對是房子內最重要的房間。如果你想要重新翻修一個房間的話，廚房絕對是值得投資的區域。你可以將廚房改成開放式的格局，讓更多光線進駐，這樣的話可以更有現代感。另外，決定你所要的風格也是非常重要的，過多的混搭元素有可能讓廚房看起來變成一團亂，所以你要好好地與設計師商量，選用一個你最喜歡的風格。
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現代的住家比較少使用過時圖案的地毯，但是如果比起磁磚，你更喜歡地毯的話，現在市面上也不乏各種豪華的選擇。不過如果你之後想要售屋的話，通常硬木地板是比較有賣點的。
舊時的暖氣常常不堪入目，因此要把它們藏起來就格外地重要。安裝環保的加熱系統是最為理想的，但是並不是每個人的家中都能安裝太陽能電板，因此較為簡單的替代方案是使用散熱器。散熱器可以以時尚的櫥櫃遮蓋起來，而你未來還可以更換散熱器。
如果說地坪允許的話，你可以在平房的後方增建一個新的客廳，或者是開放式的廚房與用餐區。雙折門的好處是可以將大量的光線引進家中，並且讓屋內與戶外完美連結。