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如何讓平房更有現代感

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Traditional kitchens, Artisans of Devizes Artisans of Devizes 廚房
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當有人叫你畫出一間平房的時候，你腦中浮現的圖案是什麼呢? 通常也許你會想到 70 年代風格的裝飾以及家具，還有低低的天花板以及陰暗的室內空間，並且還有可能讓你想到你的爺爺奶奶。隨著時代的變化，平房已不在只是質樸的居家空間，只要經過專家的精心規劃設計，平房也能充滿時尚與別緻感。如果說你想要改造你的平房，用來當作自宅居住，或者是你有想要賣出的打算，因此想要讓平房賣價更高的話，你可以重新裝修，為平房增添現代感。

無論你是要購買，出售或是簡單重新裝修你的平房，接下來的小提點都會讓你的過程更加順利。

外觀

Oak Timber Frame House Extension, Gatley, Cheshire, Manchester, Grant Erskine Architects Grant Erskine Architects 餐廳
Grant Erskine Architects

Oak Timber Frame House Extension, Gatley, Cheshire, Manchester

Grant Erskine Architects
Grant Erskine Architects
Grant Erskine Architects

第一印象是非常重要的，因此平房的外觀當然是你要下手的第一步。你可以簡單地重新油漆平房的外牆，或者是請專人評估，看看是否需要重新改善結構，以避免未來產生如潮濕發霉等等的問題。除了外牆，你也要看看屋頂的狀態是否依舊良好，雖然說重新翻修屋頂需要花上一些時間，但是可以為你省下許多不必要的麻煩。

另外，別忘了充分地利用你的庭院，你可以增添充滿現代感的甲板露臺區，或者是在庭院中種植各種植物或是蔬菜，除了美觀之外，還可以讓你過著自給自足的生活。

廚房

Cipriani Limestone in a tumbled finish Artisans of Devizes 廚房
Artisans of Devizes

Cipriani Limestone in a tumbled finish

Artisans of Devizes
Artisans of Devizes
Artisans of Devizes

廚房是非常值得投資的區域，尤其是對於喜歡開伙的人來說，這絕對是房子內最重要的房間。如果你想要重新翻修一個房間的話，廚房絕對是值得投資的區域。你可以將廚房改成開放式的格局，讓更多光線進駐，這樣的話可以更有現代感。另外，決定你所要的風格也是非常重要的，過多的混搭元素有可能讓廚房看起來變成一團亂，所以你要好好地與設計師商量，選用一個你最喜歡的風格。

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地板

Oak Old White Pre-oiled The Natural Wood Floor Company 牆壁與地板牆壁與地板罩
The Natural Wood Floor Company

Oak Old White Pre-oiled

The Natural Wood Floor Company
The Natural Wood Floor Company
The Natural Wood Floor Company

現代的住家比較少使用過時圖案的地毯，但是如果比起磁磚，你更喜歡地毯的話，現在市面上也不乏各種豪華的選擇。不過如果你之後想要售屋的話，通常硬木地板是比較有賣點的。

暖氣

Oak Radiator Cover Cool Radiators? It’s Covered! 家居用品配件與裝飾品 木頭
Cool Radiators? It’s Covered!

Oak Radiator Cover

Cool Radiators? It’s Covered!
Cool Radiators? It’s Covered!
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舊時的暖氣常常不堪入目，因此要把它們藏起來就格外地重要。安裝環保的加熱系統是最為理想的，但是並不是每個人的家中都能安裝太陽能電板，因此較為簡單的替代方案是使用散熱器。散熱器可以以時尚的櫥櫃遮蓋起來，而你未來還可以更換散熱器。

增建

Modern Kitchen / Lounge Extension homify 溫室
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Modern Kitchen / Lounge Extension

homify
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如果說地坪允許的話，你可以在平房的後方增建一個新的客廳，或者是開放式的廚房與用餐區。雙折門的好處是可以將大量的光線引進家中，並且讓屋內與戶外完美連結。

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