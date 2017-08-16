任何浴室都可以使用牆面包層，而不管你預算多寡也都沒問題。想要讓牆面防水的話，包層是非常有效的做法，而且也十分美觀。現在市面上有各式各樣的包層樣式以及材質可以選擇，因此也許你不太清楚哪一種最適合你。

以前的牆面包覆材質是用塑料製成的，但是隨著近年來科技越來越為發展，牆面材質有許多不同的變化。包層不僅不昂貴，而且非常容易安裝以及維護，其選擇的範圍非常廣。如果你想要讓浴室有不同面貌的話，包層都可以讓你美夢成真。

接下來就讓我們為你介紹 10 種浴室包層的好點子!