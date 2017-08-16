任何浴室都可以使用牆面包層，而不管你預算多寡也都沒問題。想要讓牆面防水的話，包層是非常有效的做法，而且也十分美觀。現在市面上有各式各樣的包層樣式以及材質可以選擇，因此也許你不太清楚哪一種最適合你。
以前的牆面包覆材質是用塑料製成的，但是隨著近年來科技越來越為發展，牆面材質有許多不同的變化。包層不僅不昂貴，而且非常容易安裝以及維護，其選擇的範圍非常廣。如果你想要讓浴室有不同面貌的話，包層都可以讓你美夢成真。
接下來就讓我們為你介紹 10 種浴室包層的好點子!
使用包層的方式能夠讓你達到任何想要的外觀，例如如果你喜歡木頭，但是又怕真正的木材容易潮濕的話，就可以選擇包層的方式。像是這張圖中的浴室便是最佳的範例。地板上的包層並不是真正的木材，然而卻根木頭一樣同樣散發著溫暖與魅力。而包層比木頭更理想的原因就是它完全防水，並且便於清潔，安裝又簡單。
我們十分喜歡這間浴室所散發的現代魅力與層次。整體的外觀非常有木質的感覺，在洗手台區是木質的包層，而淋浴區則非常有層次的紋理，看起來十分不可思議。
包層可以仿製任何的材質，例如這張圖中就是做到像是石頭的效果，讓牆壁看起來非常有自然的風味。不平坦的牆面讓浴室看來非常有層次，與洗手台的木頭搭配更是相得益彰。
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這個浴室是不是很特別呢? 玻璃魚是量身訂做的，可以添加到任何的包層牆面上。在這間浴室的牆面上，包層有水洗木頭的效果，看起來非常地有特色。
這間浴室非常有桑拿房的感覺，與一般常見的浴室大不相同。
垂直的包層讓浴室看起來比實際上還要來的高，是非常值得偷學起來的作法。
當我們第一眼看到這間浴室的時候，不禁覺得這是間海灘小屋嗎? 牆上的木頭經過了粉刷，與原色的牆面形成了對比。藍色與原色的組合讓這間浴室更像是一間真正的海灘小屋，這也讓我們發現包層可以改變整個空間的外觀。
你有看過這麼現代的浴室嗎? 白色以及棕色的顏色形成非常強烈的對比，經過考慮過的比例讓整間浴室看起來非常有魅力。包層的牆面看起來就像是真正的木頭，讓房間更有自然的風味。
在這間白色的浴室中，專家以包層的方式達到了馬賽克的效果，是整間純白浴室中最為可愛的焦點。馬賽克磁磚看起來非常真實，也讓整體空間中更有不同的顏色。
大理石可以讓房間看起來更有奢華與高貴感，但同時這種材質也非常地昂貴。包層可以做到大理石的效果，而其費用也非常地平實。我們可以看到這間浴室的牆面與地板上都使用了大理石的包層，如假似真!
包層可以為你帶來視覺上的衝擊。在這間可以欣賞到庭院景色的浴室中，牆面的五顏六色馬賽克包層讓整體空間頓時亮了起來。而這樣的方式不僅美觀，也不用花上太多錢。
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