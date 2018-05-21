桃園透天別墅: 建坪 98 坪的 3.5 層樓住宅 (含車庫)

透天別墅是許多台灣夢寐以求的理想住宅。這種類型的房屋可以提供你較為寬敞的私有空間，還能享有自己的小庭院，因此不難理解為什麼這麼多人渴望擁有一間透天別墅。這本點子簿將要帶你前往桃園，欣賞一間建坪 98 坪，土地坪數 50 坪的 3.5 層樓透天別墅，專家採用兩丁掛磚、鋁格柵、鐵件、玻璃、清水混凝土、鐵木 室內-噴漆、風化梧桐木、烤漆玻璃、鐵木、大理石、實木皮、烤漆、超耐磨地 板、拋光石英磚… 等作為建材，打造出極具現代感的出眾外觀。

走進室內後，挑高的空間內色系柔和，不同的木頭家具增添了讓人卸下心房的溫度。已經入手一間透天別墅，正籌畫如何裝潢的話，這間透天別墅將是最完美的範例。現在就讓我們一起欣賞更多細節…