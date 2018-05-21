桃園透天別墅: 建坪 98 坪的 3.5 層樓住宅 (含車庫)

透天別墅是許多台灣夢寐以求的理想住宅。這種類型的房屋可以提供你較為寬敞的私有空間，還能享有自己的小庭院，因此不難理解為什麼這麼多人渴望擁有一間透天別墅。這本點子簿將要帶你前往桃園，欣賞一間建坪 98 坪，土地坪數 50 坪的 3.5 層樓透天別墅，專家採用兩丁掛磚、鋁格柵、鐵件、玻璃、清水混凝土、鐵木 室內-噴漆、風化梧桐木、烤漆玻璃、鐵木、大理石、實木皮、烤漆、超耐磨地 板、拋光石英磚… 等作為建材，打造出極具現代感的出眾外觀。
走進室內後，挑高的空間內色系柔和，不同的木頭家具增添了讓人卸下心房的溫度。已經入手一間透天別墅，正籌畫如何裝潢的話，這間透天別墅將是最完美的範例。現在就讓我們一起欣賞更多細節…
首先讓我們先瞧瞧這間透天別墅所含的車庫。在這個灰色的簡約空間裡，似乎連車子都變成了身在其中的藝術品…
簡單的植物造景，讓進門的訪客都能留下良好的第一印象…
房子的結構非常簡單有現代建築的精隨，然而仔細一瞧，多元的建材營造出細膩的多層次，一點也不單調。
挑高的空間內以柔和的奶油系打造出一個讓住戶以及訪客都能卸下心房的溫暖空間。
簡約的家具以及獨特的吊燈讓客廳展現不凡的魅力。
與客廳毫無隔閡的用餐區非常有日系的禪意，而用餐區的收納櫃不僅有完善的功能，還成為了絕佳的展示區域。
用餐區緊鄰玻璃拉門，一打開拉門之後便是小型的戶外休憩區，適合讓孩子們在此玩樂，在室內的家長也能感到安心。
米色系的中島廚房既有現代感又十分柔軟，中島的設計讓人煮菜起來更有效率。
在夾層的位置設計了小書房，不會有過於密閉的狹隘感。
全牆面的收納功能性強又美觀!
有木頭拉門的臥室十分有通透感，讓人可以安心地休息。
拉門的外頭是獨立的小客廳，籐製的座椅非常獨特。
藉由天窗灑落的陽光讓浴室充滿明亮且溫暖的陽光，玻璃的拉門更是讓整個空間都能瀰漫著光線。
黑色系的浴室非常有個性，卻絲毫不會縮小空間感。
這個空間運用了大量的木頭，洋溢著美好的日式風情。
露臺區域種植了屋主心愛的植物們，非常有療癒效果…
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