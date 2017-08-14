出乎意料的農舍: 8 種有絕美外型與室內裝潢的設計

在自己的農地上蓋一間農舍，對於日出而作，日落而息的農耕生活來說是非常理想的。以往的人一想到農舍，腦中浮現的便是簡陋的結構以及粗糙的造型，然而這本點子簿所要介紹的 8 間農舍絕對美得讓你大呼不可能!
這 8 間農舍的外觀各異，有些稍微質樸一些，可以嗅到鄉間的氣息，有些設計則充滿了現代的時尚感，讓人完全猜不透它的真面目。而這些農舍的室內裝潢不論是奢華，極簡或是鄉村，都會讓你大嘆現代農舍的可能性。
趕快跟著我們，一塊欣賞至 8 間農舍吧!
第一間看到的農舍面積約有 750 平方米，因此足以容納下一個大家庭。農舍內規劃了 4 間套房，用餐區以及寬敞的廚房，還有絕美的客廳。除此之外，為了方便擺放農耕時所需的物品，專家還規劃了大型的倉庫。
接下來看到的這間農舍擁有寬敞的戶外空間，一邊的建築體漆上了紫色，非常獨特。房內的每個角落都明亮透氣，而且還散發著木頭的質感。
這間看起來非常壯觀的農舍共有五間臥室，主要的公共領域可以欣賞到庭院的風格，非常開放寬敞。
屋內的結構類似台灣的四合院，形成的空地變成了泳池區，非常悠閒。
乍看之下非常有歐洲莊園的氣勢，這間農舍從裡到外都很有派頭。室內的裝潢與房子的外觀相反，極為現代時尚，並且還帶著奢華的味道。
大地色的外觀之下，是使用了大量石材的極致奢華挑高空間。公共領域的大片落地窗讓屋外的景色映入居者的眼簾中，而戶外的露臺更是愜意又舒適。
使用了大量的玻璃，這間農舍享有大亮的陽光。
最後這間農舍非常有鄉村風格的精隨，柔和的色系讓人感到非常好親近，而有車庫的設計對於家庭來說也十分便利。
點此看這間農舍的更多細節: 鄉村風平房: 一間含車庫、充滿別緻設計的溫暖好居所