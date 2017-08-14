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出乎意料的農舍: 8 種有絕美外型與室內裝潢的設計

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Remodelación Casa Estilo Farmhouse San Antonio TX, Noelia Ünik Designs Noelia Ünik Designs 房子
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在自己的農地上蓋一間農舍，對於日出而作，日落而息的農耕生活來說是非常理想的。以往的人一想到農舍，腦中浮現的便是簡陋的結構以及粗糙的造型，然而這本點子簿所要介紹的 8 間農舍絕對美得讓你大呼不可能!

這 8 間農舍的外觀各異，有些稍微質樸一些，可以嗅到鄉間的氣息，有些設計則充滿了現代的時尚感，讓人完全猜不透它的真面目。而這些農舍的室內裝潢不論是奢華，極簡或是鄉村，都會讓你大嘆現代農舍的可能性。

趕快跟著我們，一塊欣賞至 8 間農舍吧!

1. 750 平方米的農舍

Beautiful Gowrie Farm Walker Smith Architects 房子
Walker Smith Architects

Beautiful Gowrie Farm

Walker Smith Architects
Walker Smith Architects
Walker Smith Architects

第一間看到的農舍面積約有 750 平方米，因此足以容納下一個大家庭。農舍內規劃了 4 間套房，用餐區以及寬敞的廚房，還有絕美的客廳。除此之外，為了方便擺放農耕時所需的物品，專家還規劃了大型的倉庫。

挑高的客廳簡約中帶有奢華味道，讓人超驚豔~

Beautiful Gowrie Farm Walker Smith Architects 客廳
Walker Smith Architects

Beautiful Gowrie Farm

Walker Smith Architects
Walker Smith Architects
Walker Smith Architects

2. 紫色的農舍

Hillside Farm Exterior Three DUA Architecture LLP 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
DUA Architecture LLP

Hillside Farm Exterior Three

DUA Architecture LLP
DUA Architecture LLP
DUA Architecture LLP

接下來看到的這間農舍擁有寬敞的戶外空間，一邊的建築體漆上了紫色，非常獨特。房內的每個角落都明亮透氣，而且還散發著木頭的質感。

寬敞的廚房既現代又不失鄉間的情懷…

Hillside Farm Kitchen One DUA Architecture LLP 現代廚房設計點子、靈感&圖片
DUA Architecture LLP

Hillside Farm Kitchen One

DUA Architecture LLP
DUA Architecture LLP
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3. 雲林的現代農舍

Four season house, 夏沐森山設計整合 夏沐森山設計整合 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
夏沐森山設計整合

Four season house

夏沐森山設計整合
夏沐森山設計整合
夏沐森山設計整合

光是欣賞這間建築物的外觀，你絕對猜想不到這是間農舍吧?

方形的結構以及黑灰白的色系搭配，營造出極簡的風格。

二樓的公共領域時尚確有溫度…

Four season house, 夏沐森山設計整合 夏沐森山設計整合 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
夏沐森山設計整合

Four season house

夏沐森山設計整合
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4. 類似四合院結構的農舍

Forty Farm Smarta 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Smarta

Forty Farm

Smarta
Smarta
Smarta

這間看起來非常壯觀的農舍共有五間臥室，主要的公共領域可以欣賞到庭院的風格，非常開放寬敞。

屋內的結構類似台灣的四合院，形成的空地變成了泳池區，非常悠閒。

用餐區，廚房的空間非常寬敞，視野也超棒!

Forty Farm Smarta 廚房
Smarta

Forty Farm

Smarta
Smarta
Smarta

5. 莊園般的農舍

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Imposing & Contemporary Surrey Mansion

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乍看之下非常有歐洲莊園的氣勢，這間農舍從裡到外都很有派頭。室內的裝潢與房子的外觀相反，極為現代時尚，並且還帶著奢華的味道。

木頭地板的純白空間簡約又奢華…

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6. 奢華的農舍

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Karel Keuler Architects

Modern Farmhouse – Silverlakes Nature Reserve

Karel Keuler Architects
Karel Keuler Architects
Karel Keuler Architects

大地色的外觀之下，是使用了大量石材的極致奢華挑高空間。公共領域的大片落地窗讓屋外的景色映入居者的眼簾中，而戶外的露臺更是愜意又舒適。

超級挑高的室內空間結合了許多精緻的家飾品，每一個角落都值得細細品味…

Modern Farmhouse - Silverlakes Nature Reserve Karel Keuler Architects 現代風玄關、走廊與階梯
Karel Keuler Architects

Modern Farmhouse – Silverlakes Nature Reserve

Karel Keuler Architects
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7. 玻璃屋

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使用了大量的玻璃，這間農舍享有大亮的陽光。

用餐區被大片落地窗所包圍，類似室內溫室的設計，讓整個空間都明亮又溫暖。

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8. 柔和的風格

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Noelia Ünik Designs

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最後這間農舍非常有鄉村風格的精隨，柔和的色系讓人感到非常好親近，而有車庫的設計對於家庭來說也十分便利。

純樸又有質感的室內裝潢

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點此看這間農舍的更多細節: 鄉村風平房: 一間含車庫、充滿別緻設計的溫暖好居所

風水的智慧:8個小技巧讓居家更和諧
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