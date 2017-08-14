出乎意料的農舍: 8 種有絕美外型與室內裝潢的設計

在自己的農地上蓋一間農舍，對於日出而作，日落而息的農耕生活來說是非常理想的。以往的人一想到農舍，腦中浮現的便是簡陋的結構以及粗糙的造型，然而這本點子簿所要介紹的 8 間農舍絕對美得讓你大呼不可能!

這 8 間農舍的外觀各異，有些稍微質樸一些，可以嗅到鄉間的氣息，有些設計則充滿了現代的時尚感，讓人完全猜不透它的真面目。而這些農舍的室內裝潢不論是奢華，極簡或是鄉村，都會讓你大嘆現代農舍的可能性。

趕快跟著我們，一塊欣賞至 8 間農舍吧!