現代風獨棟房: 一間擁有時尚室內裝潢的開放式住家

現代風的建築造型精簡，沒有繁雜的線條與顏色，因此非常地有魅力。這本點子簿的主角是一間現代風的兩層樓獨棟房，白色的外牆雖然簡單卻一點也不會太過生冷，而方形的建築主體配上三角形狀的屋頂，產生了非常有趣的對比。

室內的裝潢走簡約時尚風，開放式的設計讓人感到舒暢，一點也沒有壓迫感。對於喜歡簡單生活的你來說，這絕對是一間非常完美的居所。

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