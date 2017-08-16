現代風獨棟房: 一間擁有時尚室內裝潢的開放式住家

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現代風的建築造型精簡，沒有繁雜的線條與顏色，因此非常地有魅力。這本點子簿的主角是一間現代風的兩層樓獨棟房，白色的外牆雖然簡單卻一點也不會太過生冷，而方形的建築主體配上三角形狀的屋頂，產生了非常有趣的對比。
室內的裝潢走簡約時尚風，開放式的設計讓人感到舒暢，一點也沒有壓迫感。對於喜歡簡單生活的你來說，這絕對是一間非常完美的居所。
趕快讓我們一起看看更多的細節~
從這個角度看過去，你會發現房子的外面有石頭砌成的小矮牆，搭配上綠色植物後，成為了最為美麗的自然屏障，為居者提供良好的隱私。
房子的結構以方形為主，然而三角形的小屋頂帶來了不一樣的層次感，房子的外型十分獨特。
除此之外，這間房子還有規劃了車庫的空間，因此對於有車家庭來說十分便利。
走進室內後，最吸引我們目光的無非就是寬敞的開放式廚房。白色的櫥櫃給人一種清新整潔的感覺，而中島的設計更是十分便利。在這間廚房內，任誰都可以大展身手!
從這張圖中，你更可以感受到室內空間的遼闊感。
白色系的臥室明亮美麗，搭配上木頭地板之後，更加有溫度。
整個公共領域都採取開放式的設計，並以不同的地板建材做區域的劃分，非常聰明~
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有天窗的浴室不僅明亮，也非常浪漫。
沙發旁是大大的長桌，十分摩登的照明燈具讓整體空間更為獨特。
寬敞的雙洗手台讓一家子在早晨時不需要上演爭奪戰，木頭的洗手台櫃更是讓冷調的浴室更為溫暖。
大尺寸的灰色沙發座椅非常適合招待親朋好友，每個人都可以在此卸下心房，享受與彼此交流的時光。
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