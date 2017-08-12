11 間有超愜意露臺的完美獨棟房

買一間獨棟房也許是不少人的夢想，因為它們擁有充裕的起居空間以及一般公寓缺少的隱私。如果想要讓自己的獨棟房變得更加錦上添花的話，我們相信一個又舒適又愜意的露臺是不可或缺的元素！

今天就讓homify來帶大家參觀11間擁有絕佳露臺的完美獨棟房吧～