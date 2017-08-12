你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

11 間有超愜意露臺的完美獨棟房

PUIKWAN PANG — HOMIFY PUIKWAN PANG — HOMIFY
Extension, Wimbledon SW19, TOTUS TOTUS 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Loading admin actions …

買一間獨棟房也許是不少人的夢想，因為它們擁有充裕的起居空間以及一般公寓缺少的隱私。如果想要讓自己的獨棟房變得更加錦上添花的話，我們相信一個又舒適又愜意的露臺是不可或缺的元素！

今天就讓homify來帶大家參觀11間擁有絕佳露臺的完美獨棟房吧～

​１. 磚頭與木材

Casa Marítimo, Seferin Arquitetura Seferin Arquitetura 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Seferin Arquitetura

Seferin Arquitetura
Seferin Arquitetura
Seferin Arquitetura

把傳統的磚頭與永不過時的木材放在一起，原來看起來可以這麼的搭！無論是一樓還是二樓均設有寬敞的室外空間，讓人隨時隨地能呼吸到大自然的新鮮空氣。

2. 鄉村風格

Extension, Wimbledon SW19, TOTUS TOTUS 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
TOTUS

Extension, Wimbledon SW19

TOTUS
TOTUS
TOTUS

紅棕色磚頭是種非常耐看又有質感的建材，可是一不小心就有可以把房子弄得土氣喔！而我們眼前這一間紅磚平房則是個完美的設計範例，石材、磚材與現代金屬建材的運用配合得宜，視覺效果滿分！

3. 現代時尚風

Eine extravagante Stadtvilla mit dem besonderen Etwas, KitzlingerHaus GmbH & Co. KG KitzlingerHaus GmbH & Co. KG 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 複合木地板 White
KitzlingerHaus GmbH &amp; Co. KG

KitzlingerHaus GmbH & Co. KG
KitzlingerHaus GmbH &amp; Co. KG
KitzlingerHaus GmbH & Co. KG

這個時尚的房子擁有一個對外開放式迴廊，設計師在此鋪設木地板和擺放一些簡約的傢俱，輕輕鬆鬆就打造出一個時尚、簡約又好看的露臺了。

４.田園風味

Haus STS, Ferreira | Verfürth Architekten Ferreira | Verfürth Architekten 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Ferreira | Verfürth Architekten

Ferreira | Verfürth Architekten
Ferreira | Verfürth Architekten
Ferreira | Verfürth Architekten

接下來這間房子是一間由德國設計公司FERREIRA | VERFÜRTH ARCHITEKTEN打造而成的現代美房。

房子的室內外盡是純白與木材的極簡風組合，室外則劃分出一個室外露臺區。當擁有自然氣息的木地板與花園的大草坪和四周的植物放在一起的時候，就成了我們眼前這幅美麗的田園風景色了。

​5. 古典之美

Création Maison / Le Tholonet, Atelier Jean GOUZY Atelier Jean GOUZY 房子
Atelier Jean GOUZY

Atelier Jean GOUZY
Atelier Jean GOUZY
Atelier Jean GOUZY

從第一眼看起來你或許會以為這是一間建在日本的房子，對吧？特別是房子的房型以及鋪瓦的灰屋頂，散發著濃濃的日式古典美！而事實上，這可是個由法國設計師建造的專案呢～

​6. 悠閒度假風

Privathaus Schutterwald, Grossmann Architekten Grossmann Architekten 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Grossmann Architekten

Grossmann Architekten
Grossmann Architekten
Grossmann Architekten

如果在家也能度假，這樣子的生活真的是夢寐以求呢！

我們眼前這個雙層別墅擁有舒適的室外休閒空間、私人泳池以及日光浴區，二樓則設有一個大型的私人露臺‥‥‥我們還能挑剔像這樣子的房子嗎？！

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

​7. 低調自在

homify 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 水泥 Grey
homify

homify
homify
homify

以樹蔭為房子的一大特色，這個簡樸又實在的時尚房子也許是作風低調的你的好選擇喔～ 

​8. 開放式空間

homify 房子 木頭 Amber/Gold
homify

homify
homify
homify

這個美房的戶外休憩空間真的是無懈可擊！無論是遮陽天花還是地板都是採用了高級木材鋪設而成，戶外休憩處與室內空間之間還有一處由高貴大理石鋪設而成的過渡區，大大提升了整體的設計質感。 

​9. 法式風情

Террасы с видом на идеальный сад, Террадек Террадек 房子 塑木複合材料 Beige
Террадек

Террадек
Террадек
Террадек

當淺黃色的牆身以及白色格柵門窗這兩種元素放在一起，就成為了我們眼前這個美麗的法式風情美房了！

左手邊的開放式空間是舒適的室外休憩區，讓人身心都能好好放鬆，享受如在南法鄉村度假般的自在氛圍。 

​10. 遮陽布幕

FENG SHUI VILLA, b2 böhme PROJEKTBAU GmbH b2 böhme PROJEKTBAU GmbH 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
b2 böhme PROJEKTBAU GmbH

b2 böhme PROJEKTBAU GmbH
b2 böhme PROJEKTBAU GmbH
b2 böhme PROJEKTBAU GmbH

這個時尚又現代的房子則強調俐落的線條以及乾淨的用色，露臺區域還設有一個跟草坪相搭的綠色遮陽帆布。 

11. 花園棚架

COMMOD-house - das erste Haus das mitwächst!, COMMOD-Haus GmbH COMMOD-Haus GmbH 獨棟房
COMMOD-Haus GmbH

COMMOD-Haus GmbH
COMMOD-Haus GmbH
COMMOD-Haus GmbH

如果不想要用帆布，那大家也可以考慮建設像這個木質平房一樣的木質花園棚架，來增加露臺設計的自然感與美感。

延伸閱讀:

郊區獨棟房: 結合木頭與石材的溫馨家庭居所

6 件公寓陽台必須知道的重要事項
哪一個設計最接近你的夢想之家呢?

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了