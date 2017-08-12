11 間有超愜意露臺的完美獨棟房

買一間獨棟房也許是不少人的夢想，因為它們擁有充裕的起居空間以及一般公寓缺少的隱私。如果想要讓自己的獨棟房變得更加錦上添花的話，我們相信一個又舒適又愜意的露臺是不可或缺的元素！
今天就讓homify來帶大家參觀11間擁有絕佳露臺的完美獨棟房吧～
把傳統的磚頭與永不過時的木材放在一起，原來看起來可以這麼的搭！無論是一樓還是二樓均設有寬敞的室外空間，讓人隨時隨地能呼吸到大自然的新鮮空氣。
紅棕色磚頭是種非常耐看又有質感的建材，可是一不小心就有可以把房子弄得土氣喔！而我們眼前這一間紅磚平房則是個完美的設計範例，石材、磚材與現代金屬建材的運用配合得宜，視覺效果滿分！
這個時尚的房子擁有一個對外開放式迴廊，設計師在此鋪設木地板和擺放一些簡約的傢俱，輕輕鬆鬆就打造出一個時尚、簡約又好看的露臺了。
從第一眼看起來你或許會以為這是一間建在日本的房子，對吧？特別是房子的房型以及鋪瓦的灰屋頂，散發著濃濃的日式古典美！而事實上，這可是個由法國設計師建造的專案呢～
如果在家也能度假，這樣子的生活真的是夢寐以求呢！
我們眼前這個雙層別墅擁有舒適的室外休閒空間、私人泳池以及日光浴區，二樓則設有一個大型的私人露臺‥‥‥我們還能挑剔像這樣子的房子嗎？！
這個美房的戶外休憩空間真的是無懈可擊！無論是遮陽天花還是地板都是採用了高級木材鋪設而成，戶外休憩處與室內空間之間還有一處由高貴大理石鋪設而成的過渡區，大大提升了整體的設計質感。
當淺黃色的牆身以及白色格柵門窗這兩種元素放在一起，就成為了我們眼前這個美麗的法式風情美房了！
左手邊的開放式空間是舒適的室外休憩區，讓人身心都能好好放鬆，享受如在南法鄉村度假般的自在氛圍。
這個時尚又現代的房子則強調俐落的線條以及乾淨的用色，露臺區域還設有一個跟草坪相搭的綠色遮陽帆布。
如果不想要用帆布，那大家也可以考慮建設像這個木質平房一樣的木質花園棚架，來增加露臺設計的自然感與美感。
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