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如何完美改造單間浴室

Peggy Yu Peggy Yu
ST. KATHARINE DOCKS, Landmass London Landmass London 浴室
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今天我們帶大家一步步了解如何不花大錢也可以翻新單間浴室

浴室有其重要功能性，所以需要定期更新。不管是更換舊的水管、買新的浴室用品、換新的瓷磚，或是整個重新裝潢，就是要讓浴室有煥然一新的感覺！

不過我們也希望改造可以維持在低預算內，不用太複雜的工程、太昂貴的費用。以下就來參考我們的指南！

1.地板的瓷磚與'素顏'的牆

MAIN BATHROOM Landmass London 浴室
Landmass London

MAIN BATHROOM

Landmass London
Landmass London
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一種簡單的翻新方式是，就是將牆壁保持’素顏‘，不上漆，只關注瓷磚的地板。

2.更換老舊水管

KONESER, Kołodziej & Szmyt Projektowanie wnętrz Kołodziej & Szmyt Projektowanie wnętrz 浴室
Kołodziej &amp; Szmyt Projektowanie wnętrz

Kołodziej & Szmyt Projektowanie wnętrz
Kołodziej &amp; Szmyt Projektowanie wnętrz
Kołodziej & Szmyt Projektowanie wnętrz

老舊、受損的水管和水龍頭，可能會造成使用上的破裂，最好的狀況就是要定期檢查更換，注意尺寸問題，以免造成使用上的不方便！或是洽詢室內設計師幫你看看？

3.基本款的浴室週邊產品

Casa Storni, Queixalós.Trull Arquitectos Queixalós.Trull Arquitectos 浴室
Queixalós.Trull Arquitectos

Queixalós.Trull Arquitectos
Queixalós.Trull Arquitectos
Queixalós.Trull Arquitectos

馬桶、浴盆或水槽的使用壽命都比較長、若想更換但沒有高預算的話，儘量一開始就先選擇便宜可負擔的基本款白色。因為我們可以利用瓷磚作為浴室配件，像是壁貼、馬賽克磚、裝飾品，都可輕易地將浴室打造出飯店時尚感。

4.環保材質的洗手台

Dom jednorodzinny w Redzie , PracowniaPolka PracowniaPolka 浴室
PracowniaPolka

PracowniaPolka
PracowniaPolka
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舊家具懷舊的氛圍與造型，可以當成乾濕分離的洗手台。不僅節省一筆費用，也可以將廁所賦予個性化。

5.極簡風格的選擇

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AvoCADo

AvoCADo
AvoCADo
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浴室乾淨的線條、大量的白色和中性調色板，容易就呈現時尚氛圍，只要少少的配件就能超有fu！

6.復古鏡子再回收使用！

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Kameleon – Kreatywne Studio Projektowania Wnętrz

Kameleon - Kreatywne Studio Projektowania Wnętrz
Kameleon – Kreatywne Studio Projektowania Wnętrz
Kameleon - Kreatywne Studio Projektowania Wnętrz

與其買新的浴室鏡子，我們倒不如選擇在家裡不想要的鏡子。若是復古造型、更可以增加隨性的氛圍。

7.裝飾性的盆栽

homify 浴室 木頭 White
homify

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植物最好的裝飾配件，帶給廁所一絲生氣與生命力。比起其他的裝飾品，盆栽也可以讓你省下不少錢！

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