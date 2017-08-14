如何完美改造單間浴室

今天我們帶大家一步步了解如何不花大錢也可以翻新單間浴室！
浴室有其重要功能性，所以需要定期更新。不管是更換舊的水管、買新的浴室用品、換新的瓷磚，或是整個重新裝潢，就是要讓浴室有煥然一新的感覺！
不過我們也希望改造可以維持在低預算內，不用太複雜的工程、太昂貴的費用。以下就來參考我們的指南！
一種簡單的翻新方式是，就是將牆壁保持’素顏‘，不上漆，只關注瓷磚的地板。
老舊、受損的水管和水龍頭，可能會造成使用上的破裂，最好的狀況就是要定期檢查更換，注意尺寸問題，以免造成使用上的不方便！或是洽詢室內設計師幫你看看？
馬桶、浴盆或水槽的使用壽命都比較長、若想更換但沒有高預算的話，儘量一開始就先選擇便宜可負擔的基本款白色。因為我們可以利用瓷磚作為浴室配件，像是壁貼、馬賽克磚、裝飾品，都可輕易地將浴室打造出飯店時尚感。
舊家具懷舊的氛圍與造型，可以當成乾濕分離的洗手台。不僅節省一筆費用，也可以將廁所賦予個性化。
與其買新的浴室鏡子，我們倒不如選擇在家裡不想要的鏡子。若是復古造型、更可以增加隨性的氛圍。
植物最好的裝飾配件，帶給廁所一絲生氣與生命力。比起其他的裝飾品，盆栽也可以讓你省下不少錢！
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