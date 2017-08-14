如何完美改造單間浴室

今天我們帶大家一步步了解如何不花大錢也可以翻新單間浴室！

浴室有其重要功能性，所以需要定期更新。不管是更換舊的水管、買新的浴室用品、換新的瓷磚，或是整個重新裝潢，就是要讓浴室有煥然一新的感覺！

不過我們也希望改造可以維持在低預算內，不用太複雜的工程、太昂貴的費用。以下就來參考我們的指南！