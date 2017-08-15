氣氛滿點! 13 種有高吧檯桌的廚房

在高吧檯旁邊設計開放式酒櫃，雖然沒有專業的低溫冷藏，但可以放自己常喝的酒精或飲料、隨手就可以取得！
聯繫系統廚具的專家！他們也可以為你設計！
吧檯上錯落的燈光，讓這裡也可以當成電腦桌來使用，很適合泡杯咖啡就來這裡坐一個下午。
這個長型的吧檯很有分量，一側還有洗手槽，實用性十足！特別注意桌面衍生出來的設計，這可以讓你坐在吧檯時，膝蓋不會抵在牆面，設計師是否貼心十足！
為了因應不同身高的使用者，選擇可旋轉調整的椅子，客人來到你家也會發現你的貼心！
大膽使用橘色的櫥櫃，所有的立面都能看到鮮豔色的點綴，搭配耐髒的黑色，整個廚方既有生命力又實用。
注意到吧檯是從廚房檯面衍生出來的嗎？是個節省空間的好點子！
若你是個美酒收藏家，家裡也可以參考這樣的設計，家中有大量的收納櫃、懸吊式酒架、
設計師選了數個可愛又不同色彩的吊燈，讓空間繽紛了起來。特別是家中還有不同色彩的畫、地毯、抱枕等。桌子下也有線條設計，這個家值得你細細品味。
在廚房檯面一角多加裝木頭桌，立刻就多了一個現成的吧檯！搭配木質材質的高腳椅，這個特別的角落正適合煮飯完休息一下！你覺得如何？！
此外，這廚房光源十足，吊燈、天花板的燈、還有一整片間接照明，增添柔和感。
採用黑色牆面與桌面、黑色的造型椅子、吊燈則是用了深色木頭材質，這個廚房低調又有品味。
另外廚具都是經過設計的內崁式、全部收到牆面內、你也可以參考看看！
哇！不得不注意到這個線條感十足的腳椅，木頭拼接黑色材質，呈現扇形的腳椅，還有多個踏腳處，無論什麼身高高低的人都能找到適合的高度，整體看起來相當穩固！
圓弧形的座椅符合坐姿，與桌面一樣的材質，全部客製化設計，非常實用！
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