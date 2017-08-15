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氣氛滿點! 13 種有高吧檯桌的廚房

Peggy Yu Peggy Yu
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不少人家中會選擇在廚房與餐廳中間，安裝吧檯、早餐台或中島，且大部份都是較高的角度，以利與餐桌區隔。

這時候就會需要搭配吧台的高桌子，替家中餐廳增加悠閒的用餐氣氛，以下我們就來看看12個案例！

1.想像有個酒窖也不錯

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沐駿室內設計有限公司

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在高吧檯旁邊設計開放式酒櫃，雖然沒有專業的低溫冷藏，但可以放自己常喝的酒精或飲料、隨手就可以取得！

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2.不占空間的高圓凳

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高吧檯大部份都介於廚房與餐廳中間，此時若搭配較小的高圓凳，就能節省不少空間。

3.空間雖小但絕對專業

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在吧檯上方安裝倒掉玻璃杯的鐵架吧！讓你能夠在家也像在酒吧一樣，享受彷彿在專業酒吧的氛圍。

4.咖啡廳一般的高吧檯

因為是小坪數的套房，設計師為了讓空間更寬敞有更多樣使用的可能，只以吧檯來區隔廚房與客廳。 大觀創境空間設計事務所 現代廚房設計點子、靈感&圖片 家具,财产,桌子,白色的,橱柜,台面,木头,室内设计,灯光,椅子
大觀創境空間設計事務所

因為是小坪數的套房，設計師為了讓空間更寬敞有更多樣使用的可能，只以吧檯來區隔廚房與客廳。

大觀創境空間設計事務所
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吧檯上錯落的燈光，讓這裡也可以當成電腦桌來使用，很適合泡杯咖啡就來這裡坐一個下午。

5.中島兼吧檯實用性高

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Heng Yueh 恆岳設計

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這個長型的吧檯很有分量，一側還有洗手槽，實用性十足！特別注意桌面衍生出來的設計，這可以讓你坐在吧檯時，膝蓋不會抵在牆面，設計師是否貼心十足！

6.可調整高度的吧檯椅子

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延伸建築 室內設計 EXTENSION DESIGN STUDIO

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為了因應不同身高的使用者，選擇可旋轉調整的椅子，客人來到你家也會發現你的貼心！

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7.色彩一致的廚房與吧檯

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大膽使用橘色的櫥櫃，所有的立面都能看到鮮豔色的點綴，搭配耐髒的黑色，整個廚方既有生命力又實用。

注意到吧檯是從廚房檯面衍生出來的嗎？是個節省空間的好點子！

8.倒不如直接設計成廚房吧

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當然吧檯也可以直接做成廚房檯面的一部份！現煮現吃還可以跟主廚聊天，上方就有一個排油煙機，非常實用吧！

9.讓專業的來！

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若你是個美酒收藏家，家裡也可以參考這樣的設計，家中有大量的收納櫃、懸吊式酒架、

10.設計感十足的吧檯

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DMS Arquitectas

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設計師選了數個可愛又不同色彩的吊燈，讓空間繽紛了起來。特別是家中還有不同色彩的畫、地毯、抱枕等。桌子下也有線條設計，這個家值得你細細品味。

11.加點巧思就能多個功能

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HONEYandSPICE innenarchitektur + design

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在廚房檯面一角多加裝木頭桌，立刻就多了一個現成的吧檯！搭配木質材質的高腳椅，這個特別的角落正適合煮飯完休息一下！你覺得如何？！

此外，這廚房光源十足，吊燈、天花板的燈、還有一整片間接照明，增添柔和感。

12.低調又奢華的吧檯

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禾築國際設計Herzu Interior Design

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採用黑色牆面與桌面、黑色的造型椅子、吊燈則是用了深色木頭材質，這個廚房低調又有品味。

另外廚具都是經過設計的內崁式、全部收到牆面內、你也可以參考看看！

13.量身打造的高腳椅

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e.Re studio architects

e.Re studio architects
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哇！不得不注意到這個線條感十足的腳椅，木頭拼接黑色材質，呈現扇形的腳椅，還有多個踏腳處，無論什麼身高高低的人都能找到適合的高度，整體看起來相當穩固！

圓弧形的座椅符合坐姿，與桌面一樣的材質，全部客製化設計，非常實用！

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