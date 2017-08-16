6 個佈置你的小房間必知的事情

如果你正在尋找設計你家臥室的靈感與技巧嗎？那你一定不能錯過今天的點子！我們有資深的建築師與室內設計師，特別是你想要整理你的小房間，我們就得要充份利用每個角落！
改造房間也要依照個人需求，不管是使用多功能傢俱、或改變鏡子位置，都要確保你房間通風、節省空間！快來看看有什麼好點子！
小房間可運用的空間有限，所以更應該好好利用所有的立面！你也可以用床邊的小櫃子、或是開放櫃子，讓它成為另類的立面，多搭配淺色系的裝飾品，可以讓空間更為明亮。
若你房間特別窄，請設計師或木工為你量身定做出不同空間吧！若是想要自己動手做也不錯，相信看到成果你會很有成就感！
在有限空間的情況下，就是別放太多笨重的家具，也漸少太多雜亂的色彩。盡可能採用輕巧的傢俱、櫃子。另外，像是讓空間明亮的白色，更容易搭配各種畫和裝飾品，也要注意空間的通風性。
鏡子有窗重功能，一方面本身就是放大空間裝飾品、也不會破壞或阻礙空間。二方面照映出自己的環境，也彷彿像是窗戶一樣，將房間帶來更多角度。
現在市面上販售許多臥室的多功能家具。都可作為節省空間的法寶。像是床墊下就是收納床單和毯子、行李箱和衣服的空間。重要的是依照實用性來收納！
電視的最佳解決方案，就是將它吊在牆上，既不會占空間、也可旋轉電視角度，不妨試試看！