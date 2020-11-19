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小坪數客廳： 10 種會讓你靈感爆發的通透系設計

Genie Chien Genie Chien
【小步舞曲】一起手牽手跳支舞吧！ Mente Boccherini, 一葉藍朵設計家飾所 A Lentil Design 一葉藍朵設計家飾所 A Lentil Design 客廳
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都市的土地寸土寸金，不少必須在都市生活的人們都只能選擇小住家。但是蝸居不見得就得委屈自己，生活的風格就是調劑身心的絕佳良方。如果你也住在小空間裡，不妨花點心思為自己裝潢一個實用又溫馨的客廳。以下要介紹給你 10 種小坪數客廳，它們都具有清新通透的質感，保證讓你在設計自家客廳時，能獲得滿滿的靈感！

1. 北歐風

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一葉藍朵設計家飾所 A Lentil Design

客廳

一葉藍朵設計家飾所 A Lentil Design
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以原木貼皮佐象牙白為基底，輔以局部墨綠和鵝黃點綴，再添加高彩度的紅、黃、綠家具軟件為亮點，包木框條窗戶將景物融入畫框中。居家生活宛如一支輕盈的小步舞曲，放鬆而愉悅～

2. 現代風

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陳府設計 Chenfu Design

私宅/ Kaohsiung

陳府設計 Chenfu Design
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沒有複雜冗贅的線條，也摒棄繁複多餘的裝飾，愈是有限的空間，就愈加應該讓空間回歸本質，以彈性的分隔方案取代固定的隔間。讓居住者自行定義生活，是設計這座客廳的原始概念～

另一款現代風設計

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灰黑調的現代都會感小客廳，大片石材拼貼的電視牆與嵌燈是俐落關鍵。

3. 多功能款

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小小空間也能打造成多功能格局！這裡融合了客廳、廚房、餐廳的空間，還有非常充裕的收納配備，生活機能滿滿，讓御宅族更愛窩在家裡了！

4. 溫馨鄉村風

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木皆空間設計

溫馨鄉村風

木皆空間設計
木皆空間設計
木皆空間設計

清清淡淡的風格，讓人一看就迷醉！採用淺藍和白色為主調，搭配溫暖的木質和淺色磚牆，創造出鄉村氛圍的居家環境。大型百葉窗傾入滿滿的自然光，讓人心情輕鬆又飛揚！

5. 極簡風

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御見設計企業有限公司

客廳空間

御見設計企業有限公司
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這處小客廳運用白色粉牆與開闊的窗台，營造出寬裕的空間感。再使用低調灰色布質沙發，搭配溫潤的木地板，打造出舒適又溫馨的生活場域。

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6. 奢華風

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陳府設計 Chenfu Design

Open House / Kaohsiung

陳府設計 Chenfu Design
陳府設計 Chenfu Design
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空間不大，一樣可以創造自己心儀的風格。設計師採用淺色牆面和木頭地板，搭配淺灰系沙發和大理石紋咖啡桌，上方懸掛銀亮造型燈具，空間顯得開敞又透亮。盡頭還設有小型廚房及吧台，隨時可以來點美味！

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7. 書香風

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一葉藍朵設計家飾所 A Lentil Design

客廳與書櫃

一葉藍朵設計家飾所 A Lentil Design
一葉藍朵設計家飾所 A Lentil Design
一葉藍朵設計家飾所 A Lentil Design

金窩銀窩，但對於喜歡書香的人，這款應該是心頭最愛！書牆讓客廳有了不一樣的畫面，不僅化解了主人收藏大量書籍的困擾，小小的區域裡，更收納了休閒娛樂等機能，舒適且不顯擁擠。

8. 雅痞風

私宅-綠溢, 思為設計 SW Design 思為設計 SW Design 斯堪的納維亞風格的走廊，走廊和樓梯
思為設計 SW Design

私宅-綠溢

思為設計 SW Design
思為設計 SW Design
思為設計 SW Design

以中性色系為主調，加上很有質感的牆面、書櫃、咖啡桌，空間中的裝飾品不多，卻處處流露出都會雅痞的風格。鮮明的抱枕和盆栽綠意，為空間投注清新的活力。

9. 極簡風

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天母J邸

RND Inc.
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以橡木、櫸木和栓木為主調，佐以灰白棕三色完美融合出和諧的比例。深藍色沙發為空間注入沈靜質感，傍著窗外流洩入的柔和自然光，充滿幸福的氛圍。

另一款舒柔極簡風

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禾廊室內設計

牆面材質的變化

禾廊室內設計
禾廊室內設計
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風格沉靜溫柔的清灰小客廳，以必要物件創造空間餘裕，懸空電視櫃和門板設計相當輕盈減壓。

10. 三合一風格

流動flow, 耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas 耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas 客廳 耐磨地板,北歐風,牆面,層板,茶几,收納,訂製櫃,傢飾,油漆,文化石
耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas

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耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas
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生活講究效率，流暢的動線則讓起居更有節奏感。這裡集合了客廳、餐廳與廚房，潔淨的白色與溫柔的淺棕色相搭，交融出北歐純淨簡約的美感～

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