小坪數客廳： 10 種會讓你靈感爆發的通透系設計

都市的土地寸土寸金，不少必須在都市生活的人們都只能選擇小住家。但是蝸居不見得就得委屈自己，生活的風格就是調劑身心的絕佳良方。如果你也住在小空間裡，不妨花點心思為自己裝潢一個實用又溫馨的客廳。以下要介紹給你 10 種小坪數客廳，它們都具有清新通透的質感，保證讓你在設計自家客廳時，能獲得滿滿的靈感！
以原木貼皮佐象牙白為基底，輔以局部墨綠和鵝黃點綴，再添加高彩度的紅、黃、綠家具軟件為亮點，包木框條窗戶將景物融入畫框中。居家生活宛如一支輕盈的小步舞曲，放鬆而愉悅～
沒有複雜冗贅的線條，也摒棄繁複多餘的裝飾，愈是有限的空間，就愈加應該讓空間回歸本質，以彈性的分隔方案取代固定的隔間。讓居住者自行定義生活，是設計這座客廳的原始概念～
灰黑調的現代都會感小客廳，大片石材拼貼的電視牆與嵌燈是俐落關鍵。
清清淡淡的風格，讓人一看就迷醉！採用淺藍和白色為主調，搭配溫暖的木質和淺色磚牆，創造出鄉村氛圍的居家環境。大型百葉窗傾入滿滿的自然光，讓人心情輕鬆又飛揚！
這處小客廳運用白色粉牆與開闊的窗台，營造出寬裕的空間感。再使用低調灰色布質沙發，搭配溫潤的木地板，打造出舒適又溫馨的生活場域。
空間不大，一樣可以創造自己心儀的風格。設計師採用淺色牆面和木頭地板，搭配淺灰系沙發和大理石紋咖啡桌，上方懸掛銀亮造型燈具，空間顯得開敞又透亮。盡頭還設有小型廚房及吧台，隨時可以來點美味！
喜歡這個設計嗎? 讓專家協助你吧!
金窩銀窩，但對於喜歡書香的人，這款應該是心頭最愛！書牆讓客廳有了不一樣的畫面，不僅化解了主人收藏大量書籍的困擾，小小的區域裡，更收納了休閒娛樂等機能，舒適且不顯擁擠。
以中性色系為主調，加上很有質感的牆面、書櫃、咖啡桌，空間中的裝飾品不多，卻處處流露出都會雅痞的風格。鮮明的抱枕和盆栽綠意，為空間投注清新的活力。
生活講究效率，流暢的動線則讓起居更有節奏感。這裡集合了客廳、餐廳與廚房，潔淨的白色與溫柔的淺棕色相搭，交融出北歐純淨簡約的美感～
如果你正在尋找客廳風格設計，一定不能錯過以下文章：