小坪數客廳： 10 種會讓你靈感爆發的通透系設計

都市的土地寸土寸金，不少必須在都市生活的人們都只能選擇小住家。但是蝸居不見得就得委屈自己，生活的風格就是調劑身心的絕佳良方。如果你也住在小空間裡，不妨花點心思為自己裝潢一個實用又溫馨的客廳。以下要介紹給你 10 種小坪數客廳，它們都具有清新通透的質感，保證讓你在設計自家客廳時，能獲得滿滿的靈感！