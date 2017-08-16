12個你想複製打包回家的佈置點子

剛剛好的裝潢設計可以讓你家空間看起來更寬敞、舒適、更能呈顯你的好品味。本篇中我們將為你呈現許多專家的案例，讓你作為裝潢空間或牆壁的靈感！希望啟發你更多點子！
一起來看看以下哪些是你想要複製打包回家的裝飾設計！讓你家更美吧！
一個空間可以有不同的設計風格，像是這個角落就有黑色木頭桌子，與超現代簡約設計的椅子，你覺得如何？
有些人較不在意門口的裝飾，不過，只要擺放這個歐式風格的櫃子，就可為你家帶來濃厚的鄉村風格，讓你的訪客從脫下鞋子的那一刻，就有回到家的氛圍。
燈光是經典必備的裝飾品，在這個案例你可看到燈光與超大窗戶結合，這個吊燈的原始設計，就是為了搭配叢生的裝飾性植物！很搭吧？
採用垂直排列的櫃子，可以讓你的空間看起來更寬廣、更高挑。像這個圖中開放式櫃子的擺放，還巧妙的發揮高低設計的效果。
白色就是最安全的設計與裝飾選擇。它可讓空間看起來更寬敞，且適用於任何類型的傢俱。
當你想強調某個空間，繽紛的色彩就是一個很好點綴。在此案例中，暗色的沙發上，搭配紅色與紫羅蘭的布面，以及前方的黃色法式拉扣桌，讓客廳呈現協調的配置。
工作區域除了需要光線充足、有實用性的配備，良好的設計更可以為這裡加分！案例中，多彩彈簧筆筒為這個木桌帶來一個活潑的氛圍。
要讓多少的自然光從窗戶透進來？窗簾的選擇就是關鍵！你可以選擇同一色系或圖案對比的色調。對於一般大眾來說，中性色調的窗簾永遠不會錯！
窗簾會為家中帶來風格的改變，就像此圖中，布織品、植物、裝飾品都可為你增添優雅和魅力。
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