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12個你想複製打包回家的佈置點子

Peggy Yu Peggy Yu
NEW FABRICS AUGUST 2016, Loaf Loaf 客廳沙發與扶手椅 Grey
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剛剛好的裝潢設計可以讓你家空間看起來更寬敞、舒適、更能呈顯你的好品味。本篇中我們將為你呈現許多專家的案例，讓你作為裝潢空間或牆壁的靈感！希望啟發你更多點子！

一起來看看以下哪些是你想要複製打包回家的裝飾設計！讓你家更美吧！

1.輕盈的色調

Pavilion sofa bed Loaf 客廳沙發與扶手椅 Grey sofa bed,sofa,grey
Loaf

Pavilion sofa bed

Loaf
Loaf
Loaf

這個客廳主要採用中性、明亮的色調，像珍珠灰色、米色和不同深淺的玫瑰色的傢俱，搭配黑色鐵製桌腳，整個客廳協調又輕盈。

2.混搭新舊傢俱

homify 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
homify

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這個不拘一格的客廳裡，佈置師將這裡做老式復古與現代元素混搭，如系統木頭傢俱，搭配開放式廚具與架子，有趣又不突兀的混合就展現在你眼前。

3.風格的總和

Lifestyle picture - Hands of Time Wisse Trooster - qoowl 客廳
Wisse Trooster – qoowl

Lifestyle picture – Hands of Time

Wisse Trooster - qoowl
Wisse Trooster – qoowl
Wisse Trooster - qoowl

一個空間可以有不同的設計風格，像是這個角落就有黑色木頭桌子，與超現代簡約設計的椅子，你覺得如何？

4.歐式風格

Solid Walnut Shoe Cabinet from our Mayan Range Big Blu Furniture 玄關、走廊與階梯儲藏櫃 實木 Brown
Big Blu Furniture

Solid Walnut Shoe Cabinet from our Mayan Range

Big Blu Furniture
Big Blu Furniture
Big Blu Furniture

有些人較不在意門口的裝飾，不過，只要擺放這個歐式風格的櫃子，就可為你家帶來濃厚的鄉村風格，讓你的訪客從脫下鞋子的那一刻，就有回到家的氛圍。

5.給我燈！其餘免談

Bocci Products, Future Light Design Future Light Design 餐廳櫥櫃
Future Light Design

Bocci Products

Future Light Design
Future Light Design
Future Light Design

燈光是經典必備的裝飾品，在這個案例你可看到燈光與超大窗戶結合，這個吊燈的原始設計，就是為了搭配叢生的裝飾性植物！很搭吧？

6.開放式櫃子

Magnetika bathroom - magnetic mirror and shelves Ronda Design 衛浴鏡子
Ronda Design

Magnetika bathroom – magnetic mirror and shelves

Ronda Design
Ronda Design
Ronda Design

採用垂直排列的櫃子，可以讓你的空間看起來更寬廣、更高挑。像這個圖中開放式櫃子的擺放，還巧妙的發揮高低設計的效果。

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7.就是要全白！

Homestaging nach Hausumbau in Westerland auf Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH 現代風玄關、走廊與階梯
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

白色就是最安全的設計與裝飾選擇。它可讓空間看起來更寬敞，且適用於任何類型的傢俱。

8.以色彩點綴

Queens Park House, Honeybee Interiors Honeybee Interiors 客廳
Honeybee Interiors

Queens Park House

Honeybee Interiors
Honeybee Interiors
Honeybee Interiors

當你想強調某個空間，繽紛的色彩就是一個很好點綴。在此案例中，暗色的沙發上，搭配紅色與紫羅蘭的布面，以及前方的黃色法式拉扣桌，讓客廳呈現協調的配置。

9.保持乾淨的工作區域

HR Design Studio, HR Design Studio HR Design Studio 書房/辦公室儲藏櫃 鐵/鋼 Multicolored
HR Design Studio

HR Design Studio
HR Design Studio
HR Design Studio

工作區域除了需要光線充足、有實用性的配備，良好的設計更可以為這裡加分！案例中，多彩彈簧筆筒為這個木桌帶來一個活潑的氛圍。

10.展示收藏品

そばちょこ, キカキカク キカキカク 廚房餐具、陶器與玻璃製品 陶器
キカキカク

キカキカク
キカキカク
キカキカク

展現你的收藏也可以是一個理想的裝飾方式，例如，展示一組圖中的復古瓷碗、帽子、船、風扇或任何屋主喜愛的寶物！

11.自然光的洗禮

Monsoon 2014, Chivasso BV Chivasso BV 窗戶與門窗廉與布簾
Chivasso BV

Monsoon 2014

Chivasso BV
Chivasso BV
Chivasso BV

要讓多少的自然光從窗戶透進來？窗簾的選擇就是關鍵！你可以選擇同一色系或圖案對比的色調。對於一般大眾來說，中性色調的窗簾永遠不會錯！

12.漂亮的花紋

CONSTANCE Cabbages & Roses 窗戶與門窗廉與布簾
Cabbages &amp; Roses

CONSTANCE

Cabbages & Roses
Cabbages &amp; Roses
Cabbages & Roses

窗簾會為家中帶來風格的改變，就像此圖中，布織品、植物、裝飾品都可為你增添優雅和魅力。

看更多祕訣：利用簡單傢俱，打造出融合新舊魅力、獨具特色的空間

現代風獨棟房: 一間擁有時尚室內裝潢的開放式住家
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