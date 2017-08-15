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懶人絕對會愛! 12 個讓你可以躺或坐的超悠閒戶外空間

Peggy Yu Peggy Yu
homify 露臺
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家中各房間總是堆滿雜物嗎？若總是沒時間整理，倒不如逃逸到一個最可以放空的地方吧？

今天就要為你介紹超適合休息發呆的‘懶人亭’，就如同外國人家中常見的超大露台或陽台，觀察一下家中哪裡模仿打造以下的的空間？

1.基礎篇！超快速上手

Terraço Campo de Ourique, Rita Salgueiro Rita Salgueiro 露臺
Rita Salgueiro

Rita Salgueiro
Rita Salgueiro
Rita Salgueiro

首先你需要地毯、木棧板、幾個抱枕、躺椅、燈，再拿杯冰涼的飲料，這個空間就打造出來啦！是不是超簡單！

2.想躺的舒適一點？

Ozadi Tavira Hotel, Verde Esquisso Lda. Verde Esquisso Lda. 庭院
Verde Esquisso Lda.

Verde Esquisso Lda.
Verde Esquisso Lda.
Verde Esquisso Lda.

好吧！你喜歡專業一點的？這個空間先鋪上了磚塊、在放上大床與床架，重點是上方還有遮光布與支架，請聯繫專家來幫助你！

3.隨處都可以發呆

Bamboo Terrace - Sintra, MUDA Home Design MUDA Home Design 庭院
MUDA Home Design

Bamboo Terrace – Sintra

MUDA Home Design
MUDA Home Design
MUDA Home Design

其實這個躺椅與籐製圓桌更是實用！隨處可放，陽台、客廳、房間，想放哪就放哪！

你只需要將空間規劃出來，現在就想一想？

4.超想要的吊床！

しもえもりのいえ, 伊藤瑞貴建築設計事務所 伊藤瑞貴建築設計事務所 庭院
伊藤瑞貴建築設計事務所

伊藤瑞貴建築設計事務所
伊藤瑞貴建築設計事務所
伊藤瑞貴建築設計事務所

每次去露營都想帶上的吊床！在家中只要找到適合、耐重的樑柱，就能自己掛一床！看看圖中的小朋友多開心！

5.利用現成空間改造！

Centro Storico Boho, Sapere di Casa - Architetto Elena Di Sero Home Stager Sapere di Casa - Architetto Elena Di Sero Home Stager 露臺
Sapere di Casa – Architetto Elena Di Sero Home Stager

Sapere di Casa - Architetto Elena Di Sero Home Stager
Sapere di Casa – Architetto Elena Di Sero Home Stager
Sapere di Casa - Architetto Elena Di Sero Home Stager

屋頂一角也可以變身成發呆亭啊！這裡就放了一組桌椅，天氣好時將抱枕都拿出來曬，順便曬曬自己吧！

這裡還用上很多植栽，讓空間綠意盎然又增加涼意！

6.善用陽台的角落？

Home Staging en la casa de Gerardo en Galicia, CCVO Design and Staging CCVO Design and Staging 露臺 White
CCVO Design and Staging

CCVO Design and Staging
CCVO Design and Staging
CCVO Design and Staging

其實只要有個陰影的角落，放上椅子就能躺！注意到它擺放了蠟燭臺、盆栽、鮮豔的抱枕，就是這麼容易！

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7.乾脆將整個客廳搬到室外？

Home Staging en la casa de Lorena en Betanzos, Galicia, CCVO Design and Staging CCVO Design and Staging 露臺 石器
CCVO Design and Staging

CCVO Design and Staging
CCVO Design and Staging
CCVO Design and Staging

因為太喜歡待在風和日麗的室外了，乾脆在外面打造一個客廳吧！沙發還能當成小床、想躺多久就躺多久！

整體的木質沙發架、木桌、淺色沙發布、與石頭牆面都很搭配！

8.歡迎來到我家！

homify 露臺
homify

homify
homify
homify

理想的小陽台！設計師以復古瓷磚圖騰作為這裡的主視覺，搭配紗帘、木頭地板、軟沙發，有了這些元素，何必再回到室內？

9.吊床又來了！

Wooden terrace homify 露臺 木頭 Wood effect
homify

Wooden terrace

homify
homify
homify

在庭院前方種些樹，有陰影與微風，真的太適合躺在吊床睡一下午！

紫色、藍色、咖啡色的沙發增加舒適的氛圍。

9.複製海邊度假風

KASA, Marilen Styles Marilen Styles 露臺
Marilen Styles

Marilen Styles
Marilen Styles
Marilen Styles

推開客廳的玻璃來到陽台，這個蜘蛛造型的椅子很有趣吧！相信你家客人都會搶著坐一下，一系列籐製品讓你家更有海邊度假感！

10.​吊床很重要！所以要放三張！

自然を感じる家, TERAJIMA ARCHITECTS／テラジマアーキテクツ TERAJIMA ARCHITECTS／テラジマアーキテクツ 庭院
TERAJIMA ARCHITECTS／テラジマアーキテクツ

TERAJIMA ARCHITECTS／テラジマアーキテクツ
TERAJIMA ARCHITECTS／テラジマアーキテクツ
TERAJIMA ARCHITECTS／テラジマアーキテクツ

不需吊掛、打開就能躺的吊床，你還不快入手一張！

這個空間看似簡單、但是很適合容納多人的戶外悠閒陽台，一起來辦個發呆比賽？

11.懶人椅來了

桜を愛でる家, TERAJIMA ARCHITECTS／テラジマアーキテクツ TERAJIMA ARCHITECTS／テラジマアーキテクツ 露臺 White
TERAJIMA ARCHITECTS／テラジマアーキテクツ

TERAJIMA ARCHITECTS／テラジマアーキテクツ
TERAJIMA ARCHITECTS／テラジマアーキテクツ
TERAJIMA ARCHITECTS／テラジマアーキテクツ

就是要在自家後院曬個日光浴啊！大概下午三點之後就可以準備泡杯冰茶、拿本雜誌去躺到六點！你覺得如何！

12.好好佈置的陽台

Conceito Loft, Lilian Barbieri Interior Design Lilian Barbieri Interior Design 露臺 天然纖維 Pink
Lilian Barbieri Interior Design

Lilian Barbieri Interior Design
Lilian Barbieri Interior Design
Lilian Barbieri Interior Design

高樓大廈林立，我們還是要找個位置發呆！這裡有長形沙發、蠟燭臺、大理石與圓凳，你還想要擺放些什麼呢？

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