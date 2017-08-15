懶人絕對會愛! 12 個讓你可以躺或坐的超悠閒戶外空間

家中各房間總是堆滿雜物嗎？若總是沒時間整理，倒不如逃逸到一個最可以放空的地方吧？
今天就要為你介紹超適合休息發呆的‘懶人亭’，就如同外國人家中常見的超大露台或陽台，觀察一下家中哪裡模仿打造以下的的空間？
首先你需要地毯、木棧板、幾個抱枕、躺椅、燈，再拿杯冰涼的飲料，這個空間就打造出來啦！是不是超簡單！
好吧！你喜歡專業一點的？這個空間先鋪上了磚塊、在放上大床與床架，重點是上方還有遮光布與支架，請聯繫專家來幫助你！
其實這個躺椅與籐製圓桌更是實用！隨處可放，陽台、客廳、房間，想放哪就放哪！
你只需要將空間規劃出來，現在就想一想？
每次去露營都想帶上的吊床！在家中只要找到適合、耐重的樑柱，就能自己掛一床！看看圖中的小朋友多開心！
屋頂一角也可以變身成發呆亭啊！這裡就放了一組桌椅，天氣好時將抱枕都拿出來曬，順便曬曬自己吧！
這裡還用上很多植栽，讓空間綠意盎然又增加涼意！
其實只要有個陰影的角落，放上椅子就能躺！注意到它擺放了蠟燭臺、盆栽、鮮豔的抱枕，就是這麼容易！
因為太喜歡待在風和日麗的室外了，乾脆在外面打造一個客廳吧！沙發還能當成小床、想躺多久就躺多久！
整體的木質沙發架、木桌、淺色沙發布、與石頭牆面都很搭配！
推開客廳的玻璃來到陽台，這個蜘蛛造型的椅子很有趣吧！相信你家客人都會搶著坐一下，一系列籐製品讓你家更有海邊度假感！
不需吊掛、打開就能躺的吊床，你還不快入手一張！
這個空間看似簡單、但是很適合容納多人的戶外悠閒陽台，一起來辦個發呆比賽？
就是要在自家後院曬個日光浴啊！大概下午三點之後就可以準備泡杯冰茶、拿本雜誌去躺到六點！你覺得如何！
高樓大廈林立，我們還是要找個位置發呆！這裡有長形沙發、蠟燭臺、大理石與圓凳，你還想要擺放些什麼呢？
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