廚房油煙退散！14種開闊通透的廚房設計

廚房最惱人的就是常常有油煙味，就算自己沒開伙也會聞到別人家正在煮飯的味道！超崩潰！
除了買屋時就要注意廚房是否良好通風、不至於常常聞到油煙味，自己在裝潢廚房時也要注意不要干擾到其他鄰居！以下我們就介紹幾個開闊通風的廚房設計，看看哪一個適合你？
廚房一定要對著大片的窗戶，煮飯時才會有良好通風也不至於悶熱！
這個黑白色系廚房呈現現代風格，還與獨立隔開，煮飯時客廳才不會有味道，你覺得如何
良好的抽油煙機與其風管道都要妥善安裝，當然能對著戶外陽台也是一個加分的條件！
必備的抽油煙機與大片窗戶之外，室外更有整面植栽與庭院設計，煮飯時空氣好、心情更好！
這個廚房立面彷彿未經處理的質感，搭配未經處理的木頭吧台桌，兩者都有一曲同工之妙！
廚房的動線很重要，是媽媽與家人忙進忙出的地方，寬闊通透的設計，小黃狗也來想來參一咖找找牠的食物！
這個廚房的用具、包含燈、櫥櫃立面、桌子、裝飾品全都以鄉村風格打造，你覺得如何！
除了餐桌、我們也可以移到戶外去吃飯！因為廚房就在陽台旁邊，而且打開玻璃門即可完全沒有隔閡、也很適合來個戶外的派對！
這裡只有簡單的洗手台、咖啡機、砧板，適合讓你做個早餐與下午茶！當然就適合較小的陽台窗戶～
此外，圖中的木桌子、白桌腳、藤籃都是增加鄉村風格的心頭好！簡單卻風格明確的呈顯！
南法風格的廚房，採用圖騰的瓷磚與瓶瓶罐罐，深色木頭則帶來暖意，搭配簡約設計感的高腳椅，像火爐一般的抽風空間也很特別！
此外，留意上方的氣窗、隨時可以讓你擁有新鮮空氣，熱氣out！
從客廳、餐廳到廚房都打通，當然就要搭配強而有力的抽油煙機～
餐廳與廚房有相同的木頭元素、及長條形椅子，但燈罩挑選不同設計，天花板設計更是增添層次感，也能區隔開不同空間。
看看這天花板設計與照明，為廚房空間增加有趣的氛圍。另外，系統傢俱櫃一應齊全、還有電視讓你煮飯不無聊，一旁窗戶還有窗簾，幫你遮光擋風；立面與桌面都是同樣材質，與地板呼相互應，空間也更為協調。
超時尚的廚房，中島就與爐火結合，轉身就是烤箱，動線上更方便！
大理石桌面耐髒也增加質感，冷調的現代風格非常有型！
桌子填滿牆面，下方還有書櫃，儼然是工作桌與餐桌的結合，主廚煮完之後就把餐點放在桌子上，你看看這樣餐廳一般的設計還滿意嗎？
餐廳與廚房之間有一扇拉門，可以隔絕熱氣與油煙，煮飯時就打開對著盆栽的窗戶讓自然風流入。
看看這家的南歐風廚房，原木桌椅與中島、馬賽克磚與石頭牆面是不是很搭配呢～
這個歐洲鄉村風的廚房櫥櫃與用具，搭配白色木板牆面、乾燥花、鐵桶、藤籃、增加品味的畫，連椅子都很有一致性，當然也不會忘記最田園的代表：一隻雞！
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