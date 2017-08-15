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廚房油煙退散！14種開闊通透的廚房設計

Peggy Yu Peggy Yu
Extension, Wimbledon SW19, TOTUS TOTUS 現代廚房設計點子、靈感&圖片
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廚房最惱人的就是常常有油煙味，就算自己沒開伙也會聞到別人家正在煮飯的味道！超崩潰！

除了買屋時就要注意廚房是否良好通風、不至於常常聞到油煙味，自己在裝潢廚房時也要注意不要干擾到其他鄰居！以下我們就介紹幾個開闊通風的廚房設計，看看哪一個適合你？

1.對著大片的窗戶

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澤田工程/留名堂室內設計

台南市永康透天設計

澤田工程/留名堂室內設計
澤田工程/留名堂室內設計
澤田工程/留名堂室內設計

廚房一定要對著大片的窗戶，煮飯時才會有良好通風也不至於悶熱！

這個黑白色系廚房呈現現代風格，還與獨立隔開，煮飯時客廳才不會有味道，你覺得如何

2.對著陽台

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CCVO Design and Staging

CCVO Design and Staging
CCVO Design and Staging
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良好的抽油煙機與其風管道都要妥善安裝，當然能對著戶外陽台也是一個加分的條件！

3.加分的戶外景觀

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DIEPENBROEK I ARCHITEKTEN

DIEPENBROEK I ARCHITEKTEN
DIEPENBROEK I ARCHITEKTEN
DIEPENBROEK I ARCHITEKTEN

必備的抽油煙機與大片窗戶之外，室外更有整面植栽與庭院設計，煮飯時空氣好、心情更好！

這個廚房立面彷彿未經處理的質感，搭配未經處理的木頭吧台桌，兩者都有一曲同工之妙！

4.良好動線廚房

Justin Van Breda - Kitchen Justin Van Breda 廚房室
Justin Van Breda

Justin Van Breda – Kitchen

Justin Van Breda
Justin Van Breda
Justin Van Breda

廚房的動線很重要，是媽媽與家人忙進忙出的地方，寬闊通透的設計，小黃狗也來想來參一咖找找牠的食物！

這個廚房的用具、包含燈、櫥櫃立面、桌子、裝飾品全都以鄉村風格打造，你覺得如何！

5.聯通花園的廚房

Cozinha aberta para sala, Architect Your Home Architect Your Home 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Architect Your Home

Architect Your Home
Architect Your Home
Architect Your Home

除了餐桌、我們也可以移到戶外去吃飯！因為廚房就在陽台旁邊，而且打開玻璃門即可完全沒有隔閡、也很適合來個戶外的派對！

6.簡易廚房

Bespoke kitchen with marble top with grey satin finish Purdom's Bespoke Furniture 廚房收納櫃與書櫃 木頭 Grey kitchen,bespoke,marble,worktop,belfast sink,grey,farm pulls,wood,fitted kitchen
Purdom&#39;s Bespoke Furniture

Bespoke kitchen with marble top with grey satin finish

Purdom's Bespoke Furniture
Purdom&#39;s Bespoke Furniture
Purdom's Bespoke Furniture

這裡只有簡單的洗手台、咖啡機、砧板，適合讓你做個早餐與下午茶！當然就適合較小的陽台窗戶～

此外，圖中的木桌子、白桌腳、藤籃都是增加鄉村風格的心頭好！簡單卻風格明確的呈顯！

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7.氣窗讓熱氣out！

House Gillanders, Muse Architects Muse Architects 廚房
Muse Architects

Muse Architects
Muse Architects
Muse Architects

南法風格的廚房，採用圖騰的瓷磚與瓶瓶罐罐，深色木頭則帶來暖意，搭配簡約設計感的高腳椅，像火爐一般的抽風空間也很特別！

此外，留意上方的氣窗、隨時可以讓你擁有新鮮空氣，熱氣out！

8.​超通透的空間

新屋-芥子, 一穰設計_EO design studio 一穰設計_EO design studio 現代廚房設計點子、靈感&圖片 财产,家具,橱柜,建筑,植物,台面,桌子,室内植物,厨房,木头
一穰設計_EO design studio

新屋-芥子

一穰設計_EO design studio
一穰設計_EO design studio
一穰設計_EO design studio

從客廳、餐廳到廚房都打通，當然就要搭配強而有力的抽油煙機～

餐廳與廚房有相同的木頭元素、及長條形椅子，但燈罩挑選不同設計，天花板設計更是增添層次感，也能區隔開不同空間。

9.協調的空間

SAN AGUSTIN CAMPESTRE, Estudio Tanguma Estudio Tanguma 現代廚房設計點子、靈感&圖片 MDF Wood effect
Estudio Tanguma

Estudio Tanguma
Estudio Tanguma
Estudio Tanguma

看看這天花板設計與照明，為廚房空間增加有趣的氛圍。另外，系統傢俱櫃一應齊全、還有電視讓你煮飯不無聊，一旁窗戶還有窗簾，幫你遮光擋風；立面與桌面都是同樣材質，與地板呼相互應，空間也更為協調。

10.通透大空間

Extension, Wimbledon SW19, TOTUS TOTUS 現代廚房設計點子、靈感&圖片
TOTUS

Extension, Wimbledon SW19

TOTUS
TOTUS
TOTUS

廚房用具在兩側，適合常開伙的大家庭。

11.型男主廚的家

内に開かれた中庭のある暮らし, TERAJIMA ARCHITECTS／テラジマアーキテクツ TERAJIMA ARCHITECTS／テラジマアーキテクツ 現代廚房設計點子、靈感&圖片 Grey
TERAJIMA ARCHITECTS／テラジマアーキテクツ

TERAJIMA ARCHITECTS／テラジマアーキテクツ
TERAJIMA ARCHITECTS／テラジマアーキテクツ
TERAJIMA ARCHITECTS／テラジマアーキテクツ

超時尚的廚房，中島就與爐火結合，轉身就是烤箱，動線上更方便！

大理石桌面耐髒也增加質感，冷調的現代風格非常有型！

12.歡迎來到我家餐廳

Breakfast Bar Fraher and Findlay 現代廚房設計點子、靈感&圖片 水泥 Grey Skylight,polished concrete,worktop,breakfast bar,recycled scaffolding,pendant lighting,retro,modern,contemporary,minamilist,raw,open living
Fraher and Findlay

Breakfast Bar

Fraher and Findlay
Fraher and Findlay
Fraher and Findlay

桌子填滿牆面，下方還有書櫃，儼然是工作桌與餐桌的結合，主廚煮完之後就把餐點放在桌子上，你看看這樣餐廳一般的設計還滿意嗎？

13.南歐風情這樣打造

Casa Horto OBM 79, Maria Claudia Faro Maria Claudia Faro 廚房 銅/青銅/黃銅
Maria Claudia Faro

Maria Claudia Faro
Maria Claudia Faro
Maria Claudia Faro

餐廳與廚房之間有一扇拉門，可以隔絕熱氣與油煙，煮飯時就打開對著盆栽的窗戶讓自然風流入。

看看這家的南歐風廚房，原木桌椅與中島、馬賽克磚與石頭牆面是不是很搭配呢～

14.​超完美開放式廚房

Obrazy w stylu Country City, Malning Interior Tomasz Pabin Malning Interior Tomasz Pabin 餐廳配件與裝飾品 天然纖維 Orange
Malning Interior Tomasz Pabin

Malning Interior Tomasz Pabin
Malning Interior Tomasz Pabin
Malning Interior Tomasz Pabin

這個歐洲鄉村風的廚房櫥櫃與用具，搭配白色木板牆面、乾燥花、鐵桶、藤籃、增加品味的畫，連椅子都很有一致性，當然也不會忘記最田園的代表：一隻雞！

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