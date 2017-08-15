廚房油煙退散！14種開闊通透的廚房設計

廚房最惱人的就是常常有油煙味，就算自己沒開伙也會聞到別人家正在煮飯的味道！超崩潰！

除了買屋時就要注意廚房是否良好通風、不至於常常聞到油煙味，自己在裝潢廚房時也要注意不要干擾到其他鄰居！以下我們就介紹幾個開闊通風的廚房設計，看看哪一個適合你？