一起開趴吧! 10個有戶外廚房的露臺

家中若有大露臺或大陽臺，除了可以休憩、放空、種花，還可以做些什麼呢？

我們首先會依照屋主使用實際使用需求來設計，若空間夠寬廣，也可以設計一個戶外的廚房空間，從簡易到完整的配備都可以找到適合的案例，現在就帶你一起去看！