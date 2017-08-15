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一起開趴吧! 10個有戶外廚房的露臺

Peggy Yu Peggy Yu
APARTAMENTO 2, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores 陽台、門廊與露臺 家具
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家中若有大露臺或大陽臺，除了可以休憩、放空、種花，還可以做些什麼呢？

我們首先會依照屋主使用實際使用需求來設計，若空間夠寬廣，也可以設計一個戶外的廚房空間，從簡易到完整的配備都可以找到適合的案例，現在就帶你一起去看！

1.超大空間露台

House Serfontein, Muse Architects Muse Architects 泳池
Muse Architects

Muse Architects
Muse Architects
Muse Architects

這個案例擁有大庭院，他們不但有壁爐、還有烤肉專用架、櫃子等，週末就是烤肉開趴踢的好時機，若平時不烤肉也可以坐在這裡乘涼～看看像是涼亭一般有趣的屋頂也不錯！

2.屋頂吧檯的概念

Área Exterior JGE, S2 Arquitectos S2 Arquitectos 露臺
S2 Arquitectos

S2 Arquitectos
S2 Arquitectos
S2 Arquitectos

這個屋頂高吧台看起來很專業吧！有高腳椅、電視、沙發組，找親友一起來看場球賽，省下外出去運動酒吧的錢！

3.獨棟更適合對外空間

Arquitetura levada a sério, MACHADO DE ALMEIDA ARQUITETURA E INTERIORES MACHADO DE ALMEIDA ARQUITETURA E INTERIORES 露臺 木頭 Wood effect
MACHADO DE ALMEIDA ARQUITETURA E INTERIORES

MACHADO DE ALMEIDA ARQUITETURA E INTERIORES
MACHADO DE ALMEIDA ARQUITETURA E INTERIORES
MACHADO DE ALMEIDA ARQUITETURA E INTERIORES

這就是度假小屋的外觀，四周安裝滑軌的門簾、對外的廚房也不用擔心下大雨或天氣不好無法開火，適合有庭院的獨棟建築，咨詢建築師來幫你規劃吧！

4.外推是大陽台

Apartamento Balneário de Caioba, Ediane Tramujas Arquitetura Ediane Tramujas Arquitetura 露臺
Ediane Tramujas Arquitetura

Ediane Tramujas Arquitetura
Ediane Tramujas Arquitetura
Ediane Tramujas Arquitetura

這個空間也滿有趣的，乍看是一般的廚房，但其實是在陽台空間以欄杆與鐵網搭圍出來，簡單附上洗手台與櫃子，配上兩組椅子與沙發，打造功能齊全的陽台！

5.豪宅超大露台

SAN AGUSTIN CAMPESTRE, Estudio Tanguma Estudio Tanguma 露臺 花崗岩 Black
Estudio Tanguma

Estudio Tanguma
Estudio Tanguma
Estudio Tanguma

這個豪宅等級的戶外空間不但有游泳池、休憩空間、還有一個超完善的廚房！不管是要可以烤肉、準備外匯料理、煮大餐都可以，還有大電視，真是想不到缺什麼了！

5.a另一角度看豪宅

SAN AGUSTIN CAMPESTRE, Estudio Tanguma Estudio Tanguma 露臺 花崗岩 Black
Estudio Tanguma

Estudio Tanguma
Estudio Tanguma
Estudio Tanguma

再來看看另一個角度，說他是豪宅真的不是開玩笑啊！牆面的設計與植栽增添綠意，內建的保溫設備讓準備好的餐點也不會冷掉喔！隨時保溫等著你的客人！

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6.玻璃屋廚房

Cobertura - Pinheiros, MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES 露臺
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES

MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES

這個繽紛的幾何圖騰磚塊第一眼就吸引了客人！黃色的椅子也透露出屋主活潑有趣味的品味！這個像是玻璃屋一般的廚房，也是露台的一部份，看了就很想參與他們煮飯的過程！

7.​豪宅第二趴！

APARTAMENTO 2, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores 陽台、門廊與露臺 家具
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

游泳池盼旁邊的廚房雖然不大，但真是五臟俱全，排油煙機、烤箱、水槽、櫥櫃都一應俱全，媽媽也可以一邊煮飯一邊留意在玩水的孩子，你覺得這個點子如何！

8.度假豪宅在這裡

Moderna integridad, Parrado Arquitectura Parrado Arquitectura 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Parrado Arquitectura

Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura

這個泳池旁邊的休憩空間不但有超大沙發，還有一個組簡易廚具，設計師還有加裝風扇，在外開伙也不熱～度假豪宅就是這麼完美！

9.熱帶風情廚房

Casa Horto OBM 79, Maria Claudia Faro Maria Claudia Faro 小廚房 磚塊
Maria Claudia Faro

Maria Claudia Faro
Maria Claudia Faro
Maria Claudia Faro

這熱帶風格的廚房，有超可愛的圖騰瓷磚打造而成的中島、繽紛的杯碗用具，另外還有中型石窯，就在小泳池的一旁、這麼豐富的廚房值得你細細品味！

10.彷彿餐廳一般的陽台

Paradise Lane, Litchfield County, CT, BILLINKOFF ARCHITECTURE PLLC BILLINKOFF ARCHITECTURE PLLC 露臺
BILLINKOFF ARCHITECTURE PLLC

BILLINKOFF ARCHITECTURE PLLC
BILLINKOFF ARCHITECTURE PLLC
BILLINKOFF ARCHITECTURE PLLC

熱愛度假與戶外空間的你，不妨參考打造一個完善的用餐空間，有烤肉架、沙發椅、餐桌椅，就能夠帶親朋好友來此開趴！當然也要多留意油煙設備與天氣因素囉！

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