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廚房要怎麼設計？6個實用要點與範例！

PUIKWAN PANG — HOMIFY PUIKWAN PANG — HOMIFY
homify 廚房
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想要打造出一個最符合理想的廚房，既能滿足到家人的需要，又要耐看有品味。那麼，我們應該要怎樣設計起呢？如果你對此還是茫無頭緒，那麼今天這篇文章絕對能帶給你一點實用的點子喔！

以下我們綜合了6個設計要點，並附有6個由專業設計師所打造的廚房範例，大家趕快來看看吧～

​1. 合理動線

homify 現代廚房設計點子、靈感&圖片
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合理線動指的是廚房的冰箱、洗碗盤和灶頭這幾個部分的位置與設計應該要符合使用者的煮食習慣與走進路線，避免各個部分之間有不必要的障礙物。

例如冰箱旁邊最好就是洗豌盤，接下來是空置的流理台面，最後是灶頭，這樣子整個煮食作業都可以無縫地完成——先從冰箱取菜、然後洗菜、切菜，最後烹煮。

​2. 收納空間

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以前的廚櫃總是一式一樣、毫無新意，然而現在市面上有愈來愈多的廚櫃可供選擇，無論是材質、顏色、風格或尺寸都有非常多的選擇。

如果想要摒棄一般的廚櫃，你也可以考慮以層架來打造出質感輕盈的極簡風或者幹練的工業風格喔～

​3. 中島設計

homify 廚房
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在廚房裡加設一個中島，除了可以提供額外的料理與收納空間外，它也可以同時擔當起分隔廚房與用餐區域的好幫手！

​4. 小型廚房

Stüdyo Daire Tasarımı, Ceren Torun Yiğit Ceren Torun Yiğit 廚房
Ceren Torun Yiğit

Ceren Torun Yiğit
Ceren Torun Yiğit
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小型的廚房因為空間有限，一般會建議採用靠牆設計，並且把不必要的部分刪減，例如一整張完整的早餐桌和中島。同時，設計時亦可以考慮選擇一些可摺疊式的傢俱，例如與流理台相連的可摺疊早餐桌板。

​5. 大型廚房

A. MORİTA EVİ ANTALYA, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Mimoza Mimarlık

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
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大型廚房相對來說比較少設計上的限制，就算設置大型廚櫃、大型冰箱或者是中島等等都不會有大問題。

可是要留意的是最好把餐桌餐椅擺放在靠近窗邊的位置，而不是加裝廚櫃等等設備，這樣子才能最有效地利用天然光的優勢，打造出最舒適的用餐區。

​6. 暢通無阻

LILYUM MUTFAK, Ada Ahşap Ada Ahşap 廚房
Ada Ahşap

Ada Ahşap
Ada Ahşap
Ada Ahşap

最後要僅記保留適當的走動空間，因為狹窄的通道不單止會令人不自在，而且在煮食的時候真的會非常不便！

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