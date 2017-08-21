廚房要怎麼設計？6個實用要點與範例！

合理線動指的是廚房的冰箱、洗碗盤和灶頭這幾個部分的位置與設計應該要符合使用者的煮食習慣與走進路線，避免各個部分之間有不必要的障礙物。

例如冰箱旁邊最好就是洗豌盤，接下來是空置的流理台面，最後是灶頭，這樣子整個煮食作業都可以無縫地完成——先從冰箱取菜、然後洗菜、切菜，最後烹煮。