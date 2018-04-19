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9 種有收納空間的樓梯設計

Peggy Yu Peggy Yu
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挑高或是樓中樓的樓梯下，不免會有一些小空間，可以作為哪些用途呢？想做收納櫃或是打造成其他用途呢？

其實樓梯能玩的設計也不少，從牆面、扶把、樓梯結構都有可以發揮的地方，想要現在就咨詢我們的室內設計師嗎？或是你也可以從以下的案例找靈感！

1.收納當成展示品

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樓梯旁邊一整排的開放式架子，只要將收藏品牌出來，就可以展示你的品味與收藏，看看整排的城市杯，這樣裝飾不錯吧！

注意樓梯的把手與原本欄杆的位置，用玻璃與黑色鋼鐵取代，不但可以清楚展示你的收藏品，還有穿透空間的效果！

2.順手拿一本書吧！

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沿著階梯高度與地面的畸零空間做成的書櫃，大大小小的凹槽可以收納不同的物品，增添實用性，凹槽還做成抽屜，徹底利用全部的空間！

樓梯、書櫃、地板、牆面的色系都是類似的淺米色、淺灰色，可增加空間的一致性與質感。

3.利用牆面與樓梯下方

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注意牆面增添了造型層板，作為展示收藏品或是裝飾品的空間，也讓樓梯更俏皮～可愛！

樓梯下的空間做成收納櫃！特別是矮小的空間只能收藏不占空間的書本類物品，你也可以想想還能放什麼！

4.樓梯小一點、收納多一點！

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樓梯與牆面之間若空間較大，就不用被樓梯填滿，如此可以多出一層收納牆的功能，像這個案例就使用開放式的書櫃架，看到的書都可拿的到！

5.樓梯的扶把空間也不要錯過

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樓梯中間的扶把其實也有小小的空間，可讓你看到樓下、樓上，但若將它多加一個層架，就可擺放你喜歡的裝飾品，現在來檢視一下有哪些物品適合放在這？

6.哈利波特的家

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有看過哈利波特小說的你一定知道他小時候就住在這裡啊！沒錯！這個樓梯底下其實就像個秘密角落，若家中已有足夠的收納櫃，可以分隔出一個擺放收藏品的地方，加上一盞燈光營造氣氛。

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7.挑高樓梯下的小衣櫃

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挑高的家不免會有樓梯的設計，下方若夠高也可以拿來做衣櫃，這個案例就客製出高低不一的櫃子，你覺得如何？！

8.樓梯下的書房

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大部份的人都是坐著在書房工作，所以設計師就提議將書房做在樓梯底下，還加裝了一面鏡子，讓你坐著就可以看到後面的動態，看起來也滿有趣的，不妨一試？

9.樓梯結合櫃子

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直接將書櫃做在樓梯上！最省力又霸氣！這就是系統樓梯阿（誤）
。配合牆面是透明玻璃，櫃子後方透出光來，增加光源！

看更多：樓梯下的室內花園：24 個省空間又美觀的設計

9 個利用樓梯下方空間的聰明訣竅

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