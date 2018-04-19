9 種有收納空間的樓梯設計

樓梯旁邊一整排的開放式架子，只要將收藏品牌出來，就可以展示你的品味與收藏，看看整排的城市杯，這樣裝飾不錯吧！

注意樓梯的把手與原本欄杆的位置，用玻璃與黑色鋼鐵取代，不但可以清楚展示你的收藏品，還有穿透空間的效果！