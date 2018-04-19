9 種有收納空間的樓梯設計

樓梯旁邊一整排的開放式架子，只要將收藏品牌出來，就可以展示你的品味與收藏，看看整排的城市杯，這樣裝飾不錯吧！
注意樓梯的把手與原本欄杆的位置，用玻璃與黑色鋼鐵取代，不但可以清楚展示你的收藏品，還有穿透空間的效果！
沿著階梯高度與地面的畸零空間做成的書櫃，大大小小的凹槽可以收納不同的物品，增添實用性，凹槽還做成抽屜，徹底利用全部的空間！
樓梯、書櫃、地板、牆面的色系都是類似的淺米色、淺灰色，可增加空間的一致性與質感。
注意牆面增添了造型層板，作為展示收藏品或是裝飾品的空間，也讓樓梯更俏皮～可愛！
樓梯下的空間做成收納櫃！特別是矮小的空間只能收藏不占空間的書本類物品，你也可以想想還能放什麼！
樓梯與牆面之間若空間較大，就不用被樓梯填滿，如此可以多出一層收納牆的功能，像這個案例就使用開放式的書櫃架，看到的書都可拿的到！
樓梯中間的扶把其實也有小小的空間，可讓你看到樓下、樓上，但若將它多加一個層架，就可擺放你喜歡的裝飾品，現在來檢視一下有哪些物品適合放在這？
有看過哈利波特小說的你一定知道他小時候就住在這裡啊！沒錯！這個樓梯底下其實就像個秘密角落，若家中已有足夠的收納櫃，可以分隔出一個擺放收藏品的地方，加上一盞燈光營造氣氛。
挑高的家不免會有樓梯的設計，下方若夠高也可以拿來做衣櫃，這個案例就客製出高低不一的櫃子，你覺得如何？！
直接將書櫃做在樓梯上！最省力又霸氣！這就是系統樓梯阿（誤）
。配合牆面是透明玻璃，櫃子後方透出光來，增加光源！