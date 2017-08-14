風水的智慧:8個小技巧讓居家更和諧

五術是中國傳統文化中極為重要的組成部分，而風水學則是五術中的相地之術，從中國古代流傳至今，風水學依然在居家的環境設計中被廣泛利用。無關乎相信與否，在這裡我們將以風水學的角度分享一些居家擺設的小技巧，讓居家環境能夠達到平衡和諧，看看風水的智慧如何融入現代的家居生活中。