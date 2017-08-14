風水的智慧:8個小技巧讓居家更和諧

五術是中國傳統文化中極為重要的組成部分，而風水學則是五術中的相地之術，從中國古代流傳至今，風水學依然在居家的環境設計中被廣泛利用。無關乎相信與否，在這裡我們將以風水學的角度分享一些居家擺設的小技巧，讓居家環境能夠達到平衡和諧，看看風水的智慧如何融入現代的家居生活中。
在風水學中，房間的每個空間都是相當重要的，而角落是個容易聚集負能量的地方，擺放一些適當的裝飾物，消彌那些不好能量的累積。
在風水學中能量是會流動的，別在空間中堆砌太多雜亂的物件，才會使得不好的能量能夠藉此流動出去。
鏡子可以成為家大空間視感的工具，也是一個有相當大機能的裝飾品，但應該要避免將鏡子正對著門窗。
中國人注重圓滿，因此以圓形的方式讓家具圍繞，是相當重要的，這也能夠讓在這裡的對談保持平穩，讓大家都能夠看到彼此。
自然的光線充滿了極佳的正能量，在室內若能引入較大量的自然光，也能減少室內空間中不好的能量。
想知道怎麼引入更多自然光線，可以請教我們的設計師。
植物往往都是抵抗負能量的最佳利器，在室內擺上幾株植栽，絕對會讓空間充滿生氣，但切記當花草枯萎就一定要及時做更換。
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