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小成本改造術:18個庭院整修技巧

Yungshun Lee Yungshun Lee
homify 庭院
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如何把庭院改造成自己喜歡的樣貌，想必很多人都會有不同的答案及方法，最快的方式當然是發包給承包的廠商，但若考量到成本預算這肯定就不是一個好的方式。其實無論是露臺設置、石材地板或者是燒烤棚架，自己動手做肯定都能有效的降低成本，今天點子簿就要分享18個庭院整修技巧，讓你用小成本也能做出大改造。

1.磁磚

homify 庭院
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用最經濟的方式鋪設磁磚，中性的色調是最為建議的，再配合自然石材，就能展現庭院的現代風。

2.木棧板

PX, TAMEN arquitectura TAMEN arquitectura 露臺
TAMEN arquitectura

TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura
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木棧板是個可以自行安裝的簡易裝置，而且也容易保持庭院的整齊乾淨。

3.簡易花園

homify 庭院
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利用石塊與小型灌木，創造一個簡易的小花園讓庭院更別緻。

homify 庭院
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甚至可以把其當成是工作的一部分，在心態部分調整就能時時刻刻用心。

4.淘汰舊物

PATIO 5, TAMEN arquitectura TAMEN arquitectura 露臺
TAMEN arquitectura

TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura
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勇於丟棄廢棄的舊物，還給庭院一個較為寬敞的視野，也替收納多花點心思。

5.自己動手

PATIO 5, TAMEN arquitectura TAMEN arquitectura 露臺
TAMEN arquitectura

TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura
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無論是木椅或是水泥牆面，甚至坐墊都可以自己嘗試手做。

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6.混凝土

Casa IRT / Arkylab, Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura

Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura

這是一種低成本的材料，而且自設計上可以更隨心所欲。

7.創建不同的空間

CASA MAYOR / BJG, Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura

Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura

庭院可以不只是庭院，創建一個燒烤區或是孩童的遊戲區，都可以讓庭院更有生氣。

8.盆栽

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別緻而又有質感的盆栽，只要運用得宜就可以體現出庭院的另類風情。

9.野生

homify 庭院
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讓花園與野生的自然作融合，用很低的成本就可以達到最自然的效果。

10.休憩空間

homify 庭院
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買把大陽傘及簡易的躺椅，庭院就可以輕鬆變成最棒的休憩空間。

11.主角

OFICINA DE ARQUITECTURA , D'ODORICO arquitectura D'ODORICO arquitectura 商业空间 辦公室&店面
D&#39;ODORICO arquitectura

D'ODORICO arquitectura
D&#39;ODORICO arquitectura
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有時不用過多的設置，就給其一個吸引目光的元素，空間感就會有所不同。

12.裝飾路徑

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在入口的小徑擺放植栽，庭院就成為了最佳的迎賓步道。

13.粉刷牆面

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選用適當的色調粉刷庭院的牆面，運用強烈的色彩帶來視覺的衝擊。

14.創建流水

Extended living space - Manchester, Hannah Collins Garden Design Hannah Collins Garden Design
Hannah Collins Garden Design

Extended living space – Manchester

Hannah Collins Garden Design
Hannah Collins Garden Design
Hannah Collins Garden Design

在庭院中設置流動的水源，不止視覺，連聽覺都可以是種享受。

15.燒烤吧檯

PATIO 5, TAMEN arquitectura TAMEN arquitectura 露臺
TAMEN arquitectura

TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura
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在庭院有個這樣的燒烤吧檯鐵定是讓人夢寐以求的，你以為這樣的設置會花大錢嗎?聽聽我們專業人士的建議吧!

16.創造力

Contemporary Courtyard - Salford, Hannah Collins Garden Design Hannah Collins Garden Design
Hannah Collins Garden Design

Contemporary Courtyard – Salford

Hannah Collins Garden Design
Hannah Collins Garden Design
Hannah Collins Garden Design

運用自己的創造力，利用水泥，磚和再生木材這些低成本的料件，就可以打造自己的專屬庭院。

17.多一點預算

Remodelación de Casa Bosques, Alejandra Zavala P. Alejandra Zavala P.
Alejandra Zavala P.

Alejandra Zavala P.
Alejandra Zavala P.
Alejandra Zavala P.

這樣的石頭牆面需要多一點的預算，但效果也相當不錯。

18.泳池

CASA MARIA / ARKYLAB, Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura

Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura

泳池的預算也是較為偏高的，但卻著實令人驚豔的。

想看更多泳池的設計，你可以看看這裡

庭院改造，你也可以參考:手作達人動起來！10 種適合庭院的素材

10 個讓沒有對外窗的浴室更有朝氣的好辦法
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