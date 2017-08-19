小成本改造術:18個庭院整修技巧

如何把庭院改造成自己喜歡的樣貌，想必很多人都會有不同的答案及方法，最快的方式當然是發包給承包的廠商，但若考量到成本預算這肯定就不是一個好的方式。其實無論是露臺設置、石材地板或者是燒烤棚架，自己動手做肯定都能有效的降低成本，今天點子簿就要分享18個庭院整修技巧，讓你用小成本也能做出大改造。
木棧板是個可以自行安裝的簡易裝置，而且也容易保持庭院的整齊乾淨。
勇於丟棄廢棄的舊物，還給庭院一個較為寬敞的視野，也替收納多花點心思。
無論是木椅或是水泥牆面，甚至坐墊都可以自己嘗試手做。
這是一種低成本的材料，而且自設計上可以更隨心所欲。
庭院可以不只是庭院，創建一個燒烤區或是孩童的遊戲區，都可以讓庭院更有生氣。
有時不用過多的設置，就給其一個吸引目光的元素，空間感就會有所不同。
選用適當的色調粉刷庭院的牆面，運用強烈的色彩帶來視覺的衝擊。
在庭院中設置流動的水源，不止視覺，連聽覺都可以是種享受。
在庭院有個這樣的燒烤吧檯鐵定是讓人夢寐以求的，你以為這樣的設置會花大錢嗎?聽聽我們專業人士的建議吧!
運用自己的創造力，利用水泥，磚和再生木材這些低成本的料件，就可以打造自己的專屬庭院。
這樣的石頭牆面需要多一點的預算，但效果也相當不錯。
泳池的預算也是較為偏高的，但卻著實令人驚豔的。
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