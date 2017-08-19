小成本改造術:18個庭院整修技巧

如何把庭院改造成自己喜歡的樣貌，想必很多人都會有不同的答案及方法，最快的方式當然是發包給承包的廠商，但若考量到成本預算這肯定就不是一個好的方式。其實無論是露臺設置、石材地板或者是燒烤棚架，自己動手做肯定都能有效的降低成本，今天點子簿就要分享18個庭院整修技巧，讓你用小成本也能做出大改造。