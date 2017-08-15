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低造價小房子： 7 種超快就蓋好的絕佳居所

Genie Chien Genie Chien
Домик из сказки, Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются" Компания архитекторов Латышевых 'Мечты сбываются' 房子
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若是有人問你：喜歡住進貴氣十足的豪宅，或是溫馨可愛的小屋，你會如何回答呢？或許大多數人都會想要一試豪宅的富麗堂皇，但若考慮到未來居住的方便性及管理屋況的時間和精神，更多的人也許會傾向小房子！今天要介紹給你 7 款造價低廉，而且能夠在很快時間內就蓋好的居所，看過之後保證讓你一見傾心，再也不嚮往華廈豪宅了！立刻一起來參觀吧～

1. 童話風

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Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"
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不想搬動，就來落地生根吧！在這麼風光如畫的地點，蓋上這麼一座美如童話的小屋，庭前還有超可愛的花園，且讓我們放下俗世煩憂，享受美好人生吧！

2. 可愛的小窩

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採用木頭打造的屋體，呈現出直線條的紋理，簡單的構造搭配開放式的格局，室內外以大型落地窗分隔，透明的視覺觀感，創造出與周遭環境交融的氛圍～

3. 灰白氣派款

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這座平頂的住宅採用灰白雙色為主調，呈現出低調氣派的印象。門外有著開闊的庭院設計，上方覆以遮頂，方便晴雨天使用～

4. 簡約風

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Plano Humano Arquitectos
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矗立在開闊綠地上，這座宅第予人簡約的印象。灰色門牆外還設有一座有頂的露台，陽光下篩落滿地的陰影色塊，創造出另類的美感～

5. 田園風

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長方型的構造，顯得穩重且踏實，以石頭和木材為主調，流露出一股接近自然的田園風情！門前墊高的檯面，可供休閒活動，也可當作迎賓舞台～

6. 遊牧風

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Plankbridge
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你是隨時都想去旅遊，或是換個地方生活的天生遊牧民族嗎？這款就是專為你而設計！有輪子的構造，讓你隨時可以上路，關上門就成了個人蝸居的小天地～

喜歡這個設計嗎? 讓專家協助你吧!

7. 套房式小木屋

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套房式小木屋

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這座充滿鄉村風格的小木屋，設計成很有溫馨感的套房型式。面積約 9.7 坪，室內配置有一房、一衛，是單身者的夢想天堂！採用實木材質，拆解後還可以自行組合，方便血管裡流著遊牧血液的你～

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