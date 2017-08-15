低造價小房子： 7 種超快就蓋好的絕佳居所

若是有人問你：喜歡住進貴氣十足的豪宅，或是溫馨可愛的小屋，你會如何回答呢？或許大多數人都會想要一試豪宅的富麗堂皇，但若考慮到未來居住的方便性及管理屋況的時間和精神，更多的人也許會傾向小房子！今天要介紹給你 7 款造價低廉，而且能夠在很快時間內就蓋好的居所，看過之後保證讓你一見傾心，再也不嚮往華廈豪宅了！立刻一起來參觀吧～