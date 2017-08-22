從一無所有到一座美麗露台的誕生

你家的房子和花園之間，如果地面存有高低落差，生活上多少會造成不便。要解決屋內外有斜坡的問題，其實有個很棒的方法，那就是把它打造成一座附有台階的舒適陽臺，運用木甲板為材質，創造出有層次的空間，讓它包圍著你的住家，成為全家活動的場域！今天我們要帶你去目睹如何將一無所有的場域，變成一座美麗露台的過程。一起來瞧瞧吧！