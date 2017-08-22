從一無所有到一座美麗露台的誕生

你家的房子和花園之間，如果地面存有高低落差，生活上多少會造成不便。要解決屋內外有斜坡的問題，其實有個很棒的方法，那就是把它打造成一座附有台階的舒適陽臺，運用木甲板為材質，創造出有層次的空間，讓它包圍著你的住家，成為全家活動的場域！今天我們要帶你去目睹如何將一無所有的場域，變成一座美麗露台的過程。一起來瞧瞧吧！
在我們的專家動手之前，這座附帶花園的住宅門前顯得相當荒蕪，灰色的調性令人心情格外沈悶。房子有兩個出口可以通往花園，但都呈現荒涼的景象，訪客到此無不愕然～
專家開始動工了！建築高手首先在地面上架起地基來，並在清理過後的地面上鋪設起防潮材料，將地面封得非常密實，然後在平面上架設起木樁，當作平台的底層支柱。
從這張照片上，可以見到打好的基地。地面上鋪設了灰色鵝卵石，露台底層與土壤之間有足够的空間，以確保通風良好，即使在多雨、潮濕的季節，這樣的結構也能讓檯面保持乾燥，木頭不易腐爛，讓建材更經得起天候考驗，保持美觀的形象。
把鏡頭拉遠一點，你可以看到露臺與花園的雛型。儘管當它打造完成之後，露台與花園之間仍然存有高低落差，但短短的台階可以銜接起兩者之間的空隙，視覺上非常一體成型！
當然，在露臺上少不了一座配襯的欄杆。它不僅可以讓這處門廊更添魅力，同時也提增了安全性，讓活潑好動的小孩不會跌出欄杆外～
完工後的露臺，讓整個花園景象大為改觀！現在，你可以邀請親友們來這裡開燒烤派對，或是在日出日落時分，到此享受一杯香醇咖啡，品嚐生活美好的滋味～
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