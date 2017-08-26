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11個便宜又好用的點子，把房子變得煥然一新！

PUIKWAN PANG — HOMIFY PUIKWAN PANG — HOMIFY
Bilbaoo Residencial , Lo Interior Lo Interior 廚房
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「翻新全屋」的工序繁複又鎖碎，而且又是一筆不小的開支，不是每個人都能夠輕易接受。其實想要為房子添新意，真的非得花大錢不可嗎？

今天homify要為大家帶來11個便宜又好用的翻新點子，讓大家在有限的預算下亦能輕易地把房子變得煥然一新！如果你需要專家給你意見，歡迎你利用我們的平台來跟他們聯繫喔！

​1. 翻新前門

Realizacja elewacji drewnianej w Zielonej Górze, PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

每天迎接著我們回家的首先一定是前門，花點小錢把老氣的舊木門換成比如說時尚的鋼材前門或者多種材質混搭的門吧！翻新效果即時可見。

​2. 打造室內小花園

casa bdg15, Alfagrama estudio Alfagrama estudio 現代風玄關、走廊與階梯
Alfagrama estudio

Alfagrama estudio
Alfagrama estudio
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在室內比如說樓梯底的空間打造一個室內花園，簡單地把綠色帶進家裡！

你不一定要放置草皮或者水池這些複雜的設備，光是幾個花盆其實效果也非常不錯！

​3. 玩味配色

Cozinha MA, Ao Cubo Arquitetura e Interiores Ao Cubo Arquitetura e Interiores 現代廚房設計點子、靈感&圖片 陶器 Yellow
Ao Cubo Arquitetura e Interiores

Ao Cubo Arquitetura e Interiores
Ao Cubo Arquitetura e Interiores
Ao Cubo Arquitetura e Interiores

如果你的房子主要是採用中性或大地色系配色，你大可以加添一些比較鮮艷大膽的顏色，例如鮮黃色，來把空間變得不一樣！ 

​4. 廚房層架

Bilbaoo Residencial , Lo Interior Lo Interior 廚房
Lo Interior

Lo Interior
Lo Interior
Lo Interior

廚房裡加設金屬層架，除了能實際上提供額外的收納空間外，還能在整個煮食空間裡加添設計新焦點。

​5. 迷你花園

Jardin con laja y corteza de pino, Vivero Sofia Vivero Sofia 庭院
Vivero Sofia

Vivero Sofia
Vivero Sofia
Vivero Sofia

如果房子有小小的中庭或者一些空白的角落，千萬不要浪費掉這些小空間！因為你大可以因個人喜好而打造出一個迷你花園！以下是20個可供參考的範例: 20 個讓你大喊 Amazing 的絕美小花園 

​6. 留意細節

Proyectos y Colaboraciones, Talisma Talisma 客廳
Talisma

Talisma
Talisma
Talisma

細節能成就大事，一些小小的設計或佈置元素就足以改變房子的整體觀感！比如說，在購買新傢品之前，你要留意它們材質、顏色與風格跟原本家裡的風格能互相配合。

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​7. 收納方格

Paugui, DIN Interiorismo DIN Interiorismo 臥室
DIN Interiorismo

DIN Interiorismo
DIN Interiorismo
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這些可供隨意堆疊的小方格看起來時尚，同時亦是整理家居的好幫手。重點是，你們可以隨意改娛排列方式，為房子帶來新景象。

8. 更換花盆

Choapan Decor by Erika Winters®Design, Erika Winters® Design Erika Winters® Design 露臺
Erika Winters® Design

Choapan Decor by Erika Winters®Design

Erika Winters® Design
Erika Winters® Design
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考慮一下把花園裡的花盆全換成新的吧！這種翻新方法成本低，效果又好！

9.. 布藝品

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MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
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想再省時間省錢一點，那可以考慮直接為你的沙發添購新抱枕。

​10. 更換燈具

ESCALERA CON PIEDRA, HHRG ARQUITECTOS HHRG ARQUITECTOS 經典風格的走廊，走廊和樓梯
HHRG ARQUITECTOS

HHRG ARQUITECTOS
HHRG ARQUITECTOS
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大家亦可以選擇一些設計新穎的燈具，或者在不一樣的地方增添照明，比如說在層架底加添燈管，或者在牆上加裝小射燈。 

​11. 牆面裝飾

homify 走廊 & 玄關
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賦予無趣牆面新生命吧！比如說掛上幾幅掛畫或者以粉刷多種顏色的方式，來讓牆身變得不一樣。

10個壯麗的石造庭院

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