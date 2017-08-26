11個便宜又好用的點子，把房子變得煥然一新！

「翻新全屋」的工序繁複又鎖碎，而且又是一筆不小的開支，不是每個人都能夠輕易接受。其實想要為房子添新意，真的非得花大錢不可嗎？
今天homify要為大家帶來11個便宜又好用的翻新點子，讓大家在有限的預算下亦能輕易地把房子變得煥然一新！如果你需要專家給你意見，歡迎你利用我們的平台來跟他們聯繫喔！
每天迎接著我們回家的首先一定是前門，花點小錢把老氣的舊木門換成比如說時尚的鋼材前門或者多種材質混搭的門吧！翻新效果即時可見。
在室內比如說樓梯底的空間打造一個室內花園，簡單地把綠色帶進家裡！
你不一定要放置草皮或者水池這些複雜的設備，光是幾個花盆其實效果也非常不錯！
如果你的房子主要是採用中性或大地色系配色，你大可以加添一些比較鮮艷大膽的顏色，例如鮮黃色，來把空間變得不一樣！
在廚房裡加設金屬層架，除了能實際上提供額外的收納空間外，還能在整個煮食空間裡加添設計新焦點。
如果房子有小小的中庭或者一些空白的角落，千萬不要浪費掉這些小空間！因為你大可以因個人喜好而打造出一個迷你花園！以下是20個可供參考的範例: 20 個讓你大喊 Amazing 的絕美小花園
這些可供隨意堆疊的小方格看起來時尚，同時亦是整理家居的好幫手。重點是，你們可以隨意改娛排列方式，為房子帶來新景象。
考慮一下把花園裡的花盆全換成新的吧！這種翻新方法成本低，效果又好！
想再省時間省錢一點，那可以考慮直接為你的沙發添購新抱枕。
大家亦可以選擇一些設計新穎的燈具，或者在不一樣的地方增添照明，比如說在層架底加添燈管，或者在牆上加裝小射燈。