擁有絕佳隔音與新科技：設有360度大露臺的三層時尚美房

從這個角度看你或許會以為房子只有兩層，而事實上頂樓是一個附有特大露臺的生活空間呢！

房子除了擁有一個時尚的外表外，它其實還包含了不少高科技元素。比如說，房子大門設有指紋識別系統以及密碼鎖，比起一般傳統用鑰匙開的大門安全很多，而且屋主們再也沒有「忘了鑰匙就回不了家」的問題了！

除此以外，由於房子位於機場附近，所以隔音絕對是一個最重要的部分。設計師由此採用了UPVC門窗（塑鋼門窗），這種材質防火耐用，而且隔音效果非常理想。同時，房子各處亦採用了隔音玻璃，解決了可能的噪音問題。