擁有絕佳隔音與新科技：設有360度大露臺的三層時尚美房

今天homify360帶大家來到泰國清邁，參觀一所位於機場附近的三層的時尚美房。
房子由當地設計公司Chayayon View打造，總面積（含大露臺）共有49坪左右，設有4間臥室、3個衛浴間與2個停車間，絕對適合中型家庭居住。
從這個角度看你或許會以為房子只有兩層，而事實上頂樓是一個附有特大露臺的生活空間呢！
房子除了擁有一個時尚的外表外，它其實還包含了不少高科技元素。比如說，房子大門設有指紋識別系統以及密碼鎖，比起一般傳統用鑰匙開的大門安全很多，而且屋主們再也沒有「忘了鑰匙就回不了家」的問題了！
除此以外，由於房子位於機場附近，所以隔音絕對是一個最重要的部分。設計師由此採用了UPVC門窗（塑鋼門窗），這種材質防火耐用，而且隔音效果非常理想。同時，房子各處亦採用了隔音玻璃，解決了可能的噪音問題。
房子的最大焦點莫三樓這個360度大露臺莫屬！這裡讓坐擁了無敵的景觀，看得到機場、雙龍寺與安康山等著名旅遊景點。
站在這裡看景，你有沒有一種居高臨下的感覺呢？
客廳走的是溫馨自然風路線，大地色系的傢品與純白色的紗質窗簾的搭配非常好看。
由於泰國天氣一般來說都比較潮濕，在浴室裡採用一些石材或瓷磚等等的材料就最適合不過。
廚房則設有組合流理台，設計強調實用性而且毫不花巧，黑白配的選色亦非常有時尚感！
在這邊設計師省略了一般的置頂式廚櫃組合，使整體觀感更輕盈、更乾淨。
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