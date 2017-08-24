你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

擁有絕佳隔音與新科技：設有360度大露臺的三層時尚美房

PUIKWAN PANG — HOMIFY PUIKWAN PANG — HOMIFY
ผลงานของบริษัท, บริษัท ถาวรเจริญทรัพย์ จำกัด บริษัท ถาวรเจริญทรัพย์ จำกัด
Loading admin actions …

今天homify360帶大家來到泰國清邁，參觀一所位於機場附近的三層的時尚美房。

房子由當地設計公司Chayayon View打造，總面積（含大露臺）共有49坪左右，設有4間臥室、3個衛浴間與2個停車間，絕對適合中型家庭居住。

​外觀

ผลงานของบริษัท, บริษัท ถาวรเจริญทรัพย์ จำกัด บริษัท ถาวรเจริญทรัพย์ จำกัด
บริษัท ถาวรเจริญทรัพย์ จำกัด

บริษัท ถาวรเจริญทรัพย์ จำกัด
บริษัท ถาวรเจริญทรัพย์ จำกัด
บริษัท ถาวรเจริญทรัพย์ จำกัด

從這個角度看你或許會以為房子只有兩層，而事實上頂樓是一個附有特大露臺的生活空間呢！

房子除了擁有一個時尚的外表外，它其實還包含了不少高科技元素。比如說，房子大門設有指紋識別系統以及密碼鎖，比起一般傳統用鑰匙開的大門安全很多，而且屋主們再也沒有「忘了鑰匙就回不了家」的問題了！

除此以外，由於房子位於機場附近，所以隔音絕對是一個最重要的部分。設計師由此採用了UPVC門窗（塑鋼門窗），這種材質防火耐用，而且隔音效果非常理想。同時，房子各處亦採用了隔音玻璃，解決了可能的噪音問題。

​360度大露臺

ผลงานของบริษัท, บริษัท ถาวรเจริญทรัพย์ จำกัด บริษัท ถาวรเจริญทรัพย์ จำกัด
บริษัท ถาวรเจริญทรัพย์ จำกัด

บริษัท ถาวรเจริญทรัพย์ จำกัด
บริษัท ถาวรเจริญทรัพย์ จำกัด
บริษัท ถาวรเจริญทรัพย์ จำกัด

房子的最大焦點莫三樓這個360度大露臺莫屬！這裡讓坐擁了無敵的景觀，看得到機場、雙龍寺與安康山等著名旅遊景點。

站在這裡看景，你有沒有一種居高臨下的感覺呢？

​客廳

ผลงานของบริษัท, บริษัท ถาวรเจริญทรัพย์ จำกัด บริษัท ถาวรเจริญทรัพย์ จำกัด
บริษัท ถาวรเจริญทรัพย์ จำกัด

บริษัท ถาวรเจริญทรัพย์ จำกัด
บริษัท ถาวรเจริญทรัพย์ จำกัด
บริษัท ถาวรเจริญทรัพย์ จำกัด

客廳走的是溫馨自然風路線，大地色系的傢品與純白色的紗質窗簾的搭配非常好看。

​衛浴間

ผลงานของบริษัท, บริษัท ถาวรเจริญทรัพย์ จำกัด บริษัท ถาวรเจริญทรัพย์ จำกัด
บริษัท ถาวรเจริญทรัพย์ จำกัด

บริษัท ถาวรเจริญทรัพย์ จำกัด
บริษัท ถาวรเจริญทรัพย์ จำกัด
บริษัท ถาวรเจริญทรัพย์ จำกัด

由於泰國天氣一般來說都比較潮濕，在浴室裡採用一些石材或瓷磚等等的材料就最適合不過。

廚房

ผลงานของบริษัท, บริษัท ถาวรเจริญทรัพย์ จำกัด บริษัท ถาวรเจริญทรัพย์ จำกัด
บริษัท ถาวรเจริญทรัพย์ จำกัด

บริษัท ถาวรเจริญทรัพย์ จำกัด
บริษัท ถาวรเจริญทรัพย์ จำกัด
บริษัท ถาวรเจริญทรัพย์ จำกัด

廚房則設有組合流理台，設計強調實用性而且毫不花巧，黑白配的選色亦非常有時尚感！

在這邊設計師省略了一般的置頂式廚櫃組合，使整體觀感更輕盈、更乾淨。 

如果你想要打造出一個理想的廚房，你也可以繼續參觀這個點子本喔：廚房油煙退散！14種開闊通透的廚房設計

臥室設計： 13 個讓你超放鬆的通透空間
你喜歡這個房子嗎?

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了