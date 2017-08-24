獨棟房: 以天然材料打造內外皆美的溫馨住家

天然的建材以接近大自然的風格，廣受大眾的歡迎，已躍身成為建築界的主流材料。舉凡石頭、木材這類材質，都具備樸實優雅的風貌，天生美麗的紋理與質地，只要善加搭配運用，很容易創造出絕佳的視覺觀感。今天要帶你去參觀一座運用石材和木頭打造的住家，內外皆美的特質，一定能贏得你歡心！
這座獨棟房屋採用極簡風路線，外觀有著山形的傾斜屋頂，搭配石材構造的外牆，呈現出相當別緻可愛的外觀。壁上格狀的設計，是設計師別出心裁的巧思，讓這座住宅格外引人注目！
轉到房子的另一側，保證會讓你驚嘆不已！從這個角度可以觀賞到它的形體之美，灰色屋瓦搭配灰色石牆，石頭的質感讓它美出了一種高度！門牆上有著長形的窗戶，嚴密保護起住戶的隱私感。
進到室內，可以見到融合了現代風的起居室。空間寬敞舒適，配置齊全的視聽設備，屏風後方就是烹飪美食的餐廳，延著樓梯可以上到二樓臥室。木造地板與電視座和樓梯隔牆，構成極美的呼應。
這座客廳與傳統採用大型沙發的設計截然不同，選用單人座椅搭配小型茶桌，讓動線顯得更流暢無礙。室內擺置大型綠色盆栽，帶來芬多精的氣息，搭配牆上別緻的圖案，讓空間更有活力感！
臥室牆面也運用了同款的圖案，與棕、藍雙色床組融合得完美無匹！床邊搭設白紗罩簾，平添一縷夢幻柔美的氣氛，讓喜歡一簾幽夢的你，享有一夜好眠～
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