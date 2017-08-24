獨棟房: 以天然材料打造內外皆美的溫馨住家

天然的建材以接近大自然的風格，廣受大眾的歡迎，已躍身成為建築界的主流材料。舉凡石頭、木材這類材質，都具備樸實優雅的風貌，天生美麗的紋理與質地，只要善加搭配運用，很容易創造出絕佳的視覺觀感。今天要帶你去參觀一座運用石材和木頭打造的住家，內外皆美的特質，一定能贏得你歡心！