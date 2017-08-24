臥室設計： 13 個讓你超放鬆的通透空間

你可曾計算過，自己平均一天會花多少時間待在臥室裡呢？不論你是孤枕單眠，或是臥榻有伴，臥房是你辛苦一天之後，放鬆身心培養精力的重地。正如同用餐的空間必須搭配良好的胃口，休息的時間尤其需要能夠舒適安眠的空間。以下要介紹給你 13 款絕佳的設計，讓你真正解放身心，享受最通透的私人空間！