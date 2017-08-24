臥室設計： 13 個讓你超放鬆的通透空間

你可曾計算過，自己平均一天會花多少時間待在臥室裡呢？不論你是孤枕單眠，或是臥榻有伴，臥房是你辛苦一天之後，放鬆身心培養精力的重地。正如同用餐的空間必須搭配良好的胃口，休息的時間尤其需要能夠舒適安眠的空間。以下要介紹給你 13 款絕佳的設計，讓你真正解放身心，享受最通透的私人空間！
謐靜的空間，左臨開放式陽台，一道落地窗，讓你起床時便能呼吸到舒爽的空氣。右伴起居室，隔著木拉門，便分隔出坐臥不同的起居功能。
運用深淺咖啡色，搭配出很有層次感的臥室。滿滿的溫馨風格，充滿著浪漫的情調～
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淺灰色的地板帶來沙灘的意象，白色床組與飄逸沙簾彷彿是一艘風帆。藍色薄毯增添一縷海洋風情，微風吹拂中，帶你駛入甜美的夢鄉～
木頭地板、床架和床頭板，與木框玻璃門搭配得完美無匹。簡單圓桌、天花板風扇，讓人感受到放假時的慵懶～
白色空間創造出比實際寬敞的視覺效果，灰藍色床組與鮮花枕套，帶來相當雅緻的美感。踏出落地窗，就是個人休閒的後花園～
把山林水色帶進臥室，不失為創造休閒氛圍的好點子！綠色的清新視覺，搭配木頭的溫柔氣質，打開門窗，讓室內外美感融合為一～
與其用過多的裝潢擾亂心神，不如簡簡單單，構成很有質感的休閒空間。簡約的床組與桌椅，創造出令人心滿意足的私樂園～
鄰著山林景色，開門便坐擁滿眼綠意，每天在芬多精裡入眠及醒轉，人生，你還奢求什麼呢？
臥室，除了用來休息，還必須是私人盡享興趣的空間。除了享受閱讀之樂，暢懷彈唱，有時不妨放下一切，單純發呆神遊～
好動活潑的你，偏偏就不愛太過靜態的空間。在房間裡裝置起一面充滿色彩與活力調性的牆面，立刻就創造出截然不同的躍動感！
自己的空間，就來點名士風格吧！白色粉牆與白色櫥櫃，搭配灰藍色的床組，低調沈靜的空間感，最適合都會雅痞族～
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