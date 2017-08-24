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臥室設計： 13 個讓你超放鬆的通透空間

Genie Chien Genie Chien
Albizia House, Metropole Architects - South Africa Metropole Architects - South Africa 臥室
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你可曾計算過，自己平均一天會花多少時間待在臥室裡呢？不論你是孤枕單眠，或是臥榻有伴，臥房是你辛苦一天之後，放鬆身心培養精力的重地。正如同用餐的空間必須搭配良好的胃口，休息的時間尤其需要能夠舒適安眠的空間。以下要介紹給你 13 款絕佳的設計，讓你真正解放身心，享受最通透的私人空間！

1. 左右逢源款

新屋-芥子, 一穰設計_EO design studio 一穰設計_EO design studio 臥室
一穰設計_EO design studio

新屋-芥子

一穰設計_EO design studio
一穰設計_EO design studio
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謐靜的空間，左臨開放式陽台，一道落地窗，讓你起床時便能呼吸到舒爽的空氣。右伴起居室，隔著木拉門，便分隔出坐臥不同的起居功能。

2. 粗獷簡約風

2人のアイアン作家がつくる家, 東涌写真事務所 東涌写真事務所 臥室
東涌写真事務所

東涌写真事務所
東涌写真事務所
東涌写真事務所

開放的空間採用混凝土為主調，呈現質樸粗獷的工業風。當中擺設板材打造的低矮床鋪，牆面上簡單吊掛藝術裝飾，簡約到令人心動不已！

3. 中性舒壓風

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築川設計

逸．居

築川設計
築川設計
築川設計

採用白色粉牆搭配淺色木頭地板，與深淺兩色的床組構成呼應。大片玻璃窗引進充裕的自然光，敞亮的空間令人舒壓到極點！

4. 咖啡溫馨風

士林陳宅 四一室內裝修有限公司 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
四一室內裝修有限公司

士林陳宅

四一室內裝修有限公司
四一室內裝修有限公司
四一室內裝修有限公司

運用深淺咖啡色，搭配出很有層次感的臥室。滿滿的溫馨風格，充滿著浪漫的情調～

喜歡這個設計嗎? 讓專家協助你吧!

5. 白色海洋風

Sítio da Lezíria, Atelier Data Lda Atelier Data Lda 臥室
Atelier Data Lda

Sítio da Lezíria

Atelier Data Lda
Atelier Data Lda
Atelier Data Lda

淺灰色的地板帶來沙灘的意象，白色床組與飄逸沙簾彷彿是一艘風帆。藍色薄毯增添一縷海洋風情，微風吹拂中，帶你駛入甜美的夢鄉～

6. 度假風

Espacios, Natural Urbano Natural Urbano 商业空间 飯店
Natural Urbano

Natural Urbano
Natural Urbano
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木頭地板、床架和床頭板，與木框玻璃門搭配得完美無匹。簡單圓桌、天花板風扇，讓人感受到放假時的慵懶～

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7. 雅緻風

Um apartamento com um toque descontraído de campo em plena cidade., alma portuguesa alma portuguesa 臥室
alma portuguesa

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白色空間創造出比實際寬敞的視覺效果，灰藍色床組與鮮花枕套，帶來相當雅緻的美感。踏出落地窗，就是個人休閒的後花園～

8. 山林風

Casa Horto OBM 79, Maria Claudia Faro Maria Claudia Faro 臥室 Blue
Maria Claudia Faro

Maria Claudia Faro
Maria Claudia Faro
Maria Claudia Faro

把山林水色帶進臥室，不失為創造休閒氛圍的好點子！綠色的清新視覺，搭配木頭的溫柔氣質，打開門窗，讓室內外美感融合為一～

9. 簡約款

Polanco Penthouse, Gantous Arquitectos Gantous Arquitectos 臥室
Gantous Arquitectos

Polanco Penthouse

Gantous Arquitectos
Gantous Arquitectos
Gantous Arquitectos

與其用過多的裝潢擾亂心神，不如簡簡單單，構成很有質感的休閒空間。簡約的床組與桌椅，創造出令人心滿意足的私樂園～

10. 休閒風

Paradise Lane, Litchfield County, CT, BILLINKOFF ARCHITECTURE PLLC BILLINKOFF ARCHITECTURE PLLC 臥室
BILLINKOFF ARCHITECTURE PLLC

BILLINKOFF ARCHITECTURE PLLC
BILLINKOFF ARCHITECTURE PLLC
BILLINKOFF ARCHITECTURE PLLC

鄰著山林景色，開門便坐擁滿眼綠意，每天在芬多精裡入眠及醒轉，人生，你還奢求什麼呢？

11. 多功能設計

West Village Brownstone, New York, NY, BILLINKOFF ARCHITECTURE PLLC BILLINKOFF ARCHITECTURE PLLC 臥室
BILLINKOFF ARCHITECTURE PLLC

BILLINKOFF ARCHITECTURE PLLC
BILLINKOFF ARCHITECTURE PLLC
BILLINKOFF ARCHITECTURE PLLC

臥室，除了用來休息，還必須是私人盡享興趣的空間。除了享受閱讀之樂，暢懷彈唱，有時不妨放下一切，單純發呆神遊～

12. 活力風

Albizia House, Metropole Architects - South Africa Metropole Architects - South Africa 臥室
Metropole Architects – South Africa

Albizia House

Metropole Architects - South Africa
Metropole Architects – South Africa
Metropole Architects - South Africa

好動活潑的你，偏偏就不愛太過靜態的空間。在房間裡裝置起一面充滿色彩與活力調性的牆面，立刻就創造出截然不同的躍動感！

13. 名士款

輕．透, 築川設計 築川設計 臥室
築川設計

輕．透

築川設計
築川設計
築川設計

自己的空間，就來點名士風格吧！白色粉牆與白色櫥櫃，搭配灰藍色的床組，低調沈靜的空間感，最適合都會雅痞族～

如果你正在尋找改造臥室的創意設計，一定不能錯過以下文章：

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