二字形廚房: 9 種讓你煮菜超迅速的絕佳設計

廚房的類型有好幾種，你可以依照你家中廚房區域的格局，選擇最適合的款式。二字形的廚房十分適合較為狹長型的地形，而通常專家會把一邊設計為工作區，一邊放置廚房家電用品，讓煮菜的時候效率更高，便利性也非常棒。

二字形的款式有很多，這一本點子簿要為大家介紹 9 種風格截然不同，但是皆美觀耐看的好設計。假如你也想要選擇二字形廚房的話，相信會找到許多實用的靈感! 現在就一起出發欣賞吧~