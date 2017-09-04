二字形廚房: 9 種讓你煮菜超迅速的絕佳設計

廚房的類型有好幾種，你可以依照你家中廚房區域的格局，選擇最適合的款式。二字形的廚房十分適合較為狹長型的地形，而通常專家會把一邊設計為工作區，一邊放置廚房家電用品，讓煮菜的時候效率更高，便利性也非常棒。
二字形的款式有很多，這一本點子簿要為大家介紹 9 種風格截然不同，但是皆美觀耐看的好設計。假如你也想要選擇二字形廚房的話，相信會找到許多實用的靈感! 現在就一起出發欣賞吧~
首先我們看到的這個二字形廚房將兩邊劃分成為不同的機能，左手邊是水槽以及爐灶的區域，右手邊則供屋主放置以及收納廚房家電。這樣一邊一種用途的設計讓人在煮飯的時候可以更加有條理!
接下來這個設計也與剛才看到的類似。黑色的石材檯面給人一種穩重的感覺，與廚房的圖樣牆面以及白色的地板形成絕佳的對比，而流理台上方的層架則提供了更強大的收納功能。
剛才看到的兩間二字形廚房都較為現代，而這個設計相較之下則散發著鄉間的純樸氣息。廚房的空間結合了木頭與石材的元素，因此整體感十分豐富。
二字形廚房的其中一端與送餐區做結合，完成料理的時候，可以直接端給等候用餐的家庭成員，十分便利又親密。
乍看之下非常有工業風的味道，而木頭的檯面則減緩了工業風的剛硬感，搭配上可愛的磁磚牆面，豐富又有趣!
黑色的櫥櫃搭配上白色的流理檯面，這個二字形廚房簡單幹練。鋪上了白色磁磚的牆面則讓人感受到一絲可愛的氣息。
最後的這間二字形除偏向開放式，因此雖然面積小，卻不會感到擁塞。淺色系的木頭更是讓視覺上有放大的效果，而且十分清新自然。
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