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二字形廚房: 9 種讓你煮菜超迅速的絕佳設計

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
Reforma de apartamento - Ateliê Paralelo, Joana França Joana França 現代廚房設計點子、靈感&圖片
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廚房的類型有好幾種，你可以依照你家中廚房區域的格局，選擇最適合的款式。二字形的廚房十分適合較為狹長型的地形，而通常專家會把一邊設計為工作區，一邊放置廚房家電用品，讓煮菜的時候效率更高，便利性也非常棒。

二字形的款式有很多，這一本點子簿要為大家介紹 9 種風格截然不同，但是皆美觀耐看的好設計。假如你也想要選擇二字形廚房的話，相信會找到許多實用的靈感! 現在就一起出發欣賞吧~

1. 不同的用途

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首先我們看到的這個二字形廚房將兩邊劃分成為不同的機能，左手邊是水槽以及爐灶的區域，右手邊則供屋主放置以及收納廚房家電。這樣一邊一種用途的設計讓人在煮飯的時候可以更加有條理!

2. 黑色檯面

Reforma de apartamento - Ateliê Paralelo, Joana França Joana França 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Joana França

Joana França
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接下來這個設計也與剛才看到的類似。黑色的石材檯面給人一種穩重的感覺，與廚房的圖樣牆面以及白色的地板形成絕佳的對比，而流理台上方的層架則提供了更強大的收納功能。

3. 純樸的氣息

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CCVO Design and Staging

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剛才看到的兩間二字形廚房都較為現代，而這個設計相較之下則散發著鄉間的純樸氣息。廚房的空間結合了木頭與石材的元素，因此整體感十分豐富。

4. 與送餐區結合

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tai_tai STUDIO

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二字形廚房的其中一端與送餐區做結合，完成料理的時候，可以直接端給等候用餐的家庭成員，十分便利又親密。

5. 冷色調

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以白色作為主色調，這間廚房整體感偏冷色系，讓人可以感到沉穩平和。

6. 磁磚地板

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Sincro

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接下來這間米色系的廚房讓人一看就充滿溫暖的感受，而圖樣的瓷磚地板則是讓人眼睛一亮的焦點設計!

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7. 木頭的元素

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Designer House

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乍看之下非常有工業風的味道，而木頭的檯面則減緩了工業風的剛硬感，搭配上可愛的磁磚牆面，豐富又有趣!

8. 白色的磁磚牆面

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黑色的櫥櫃搭配上白色的流理檯面，這個二字形廚房簡單幹練。鋪上了白色磁磚的牆面則讓人感受到一絲可愛的氣息。

9. 淺色系的木頭

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最後的這間二字形除偏向開放式，因此雖然面積小，卻不會感到擁塞。淺色系的木頭更是讓視覺上有放大的效果，而且十分清新自然。

延伸閱讀: 廚房要怎麼設計？6個實用要點與範例！

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