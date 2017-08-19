家是最美的避風港: 一間明亮又溫馨的鄉間平房

家是每個人心中永遠的避風港，不需要過多華麗的裝修，也不用有太富麗奢華的擺飾，與家人能再一起感受安穩的現世和歲月的安好就是最幸福的事。這次點子簿要介紹的這棟小房子，是位於荷蘭的獨立平房，簡單而平靜卻又處處充滿著細膩的點綴，在屋內似乎隨時都能聽見孩童的笑語，讓我們一起來看看這充滿魅力的平靜家居。