家是最美的避風港: 一間明亮又溫馨的鄉間平房

家是每個人心中永遠的避風港，不需要過多華麗的裝修，也不用有太富麗奢華的擺飾，與家人能再一起感受安穩的現世和歲月的安好就是最幸福的事。這次點子簿要介紹的這棟小房子，是位於荷蘭的獨立平房，簡單而平靜卻又處處充滿著細膩的點綴，在屋內似乎隨時都能聽見孩童的笑語，讓我們一起來看看這充滿魅力的平靜家居。
獨立式的平房在入口處有自家的庭院，大面窗及屋頂採光窗的設計在樸實中感受到對生活的用心。傳統建築結構的外貌，搭配鋪石子路面的庭院，透露出沉穩而又平靜的安定感。
餐廳緊鄰著大面的窗戶，透過自然的採光帶給餐廳相當明亮的感受，木製餐桌與別緻的燈飾營造出一股靜謐的氣氛，而牆上的藝術作品更是畫龍點睛般體現出此處獨有的魅力。
以淺淺的奶油色打造這充滿現代風格的廚房，L型的設計結合了流理臺及中島，同時一併考量了收納以及機能利用上的便利性。最值得一提的還是水槽旁大面窗戶的採光，利用自然光線將廚房的色調調和的更加活潑動人。
不使用強烈的色調來做為室內的色彩，在所有顏色的搭配中居利用了自然光的營造，帶來了放鬆舒適的平靜感。在客廳中的毯子與家具，搭配花瓶的組合，這樣的微神話風格令人感到祥和寧靜。
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