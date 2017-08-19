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家是最美的避風港: 一間明亮又溫馨的鄉間平房

Yungshun Lee Yungshun Lee
Gerenoveerde villa Heiloo, Atelier09 Atelier09 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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家是每個人心中永遠的避風港，不需要過多華麗的裝修，也不用有太富麗奢華的擺飾，與家人能再一起感受安穩的現世和歲月的安好就是最幸福的事。這次點子簿要介紹的這棟小房子，是位於荷蘭的獨立平房，簡單而平靜卻又處處充滿著細膩的點綴，在屋內似乎隨時都能聽見孩童的笑語，讓我們一起來看看這充滿魅力的平靜家居。

傳統的外觀

Gerenoveerde villa Heiloo, Atelier09 Atelier09 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Atelier09

Atelier09
Atelier09
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獨立式的平房在入口處有自家的庭院，大面窗及屋頂採光窗的設計在樸實中感受到對生活的用心。傳統建築結構的外貌，搭配鋪石子路面的庭院，透露出沉穩而又平靜的安定感。

充滿魅力的餐廳

Gerenoveerde villa Heiloo, Atelier09 Atelier09 餐廳
Atelier09

Atelier09
Atelier09
Atelier09

餐廳緊鄰著大面的窗戶，透過自然的採光帶給餐廳相當明亮的感受，木製餐桌與別緻的燈飾營造出一股靜謐的氣氛，而牆上的藝術作品更是畫龍點睛般體現出此處獨有的魅力。

奶油色廚房

Gerenoveerde villa Heiloo, Atelier09 Atelier09 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Atelier09

Atelier09
Atelier09
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以淺淺的奶油色打造這充滿現代風格的廚房，L型的設計結合了流理臺及中島，同時一併考量了收納以及機能利用上的便利性。最值得一提的還是水槽旁大面窗戶的採光，利用自然光線將廚房的色調調和的更加活潑動人。

時尚的兒童房

Gerenoveerde villa Heiloo, Atelier09 Atelier09 嬰兒/兒童房裝飾品
Atelier09

Atelier09
Atelier09
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專為孩子打造的兒童區域，利用時尚別緻卻又充滿童趣的壁紙來做裝飾，這裡的玩具除了吸引孩子，同時也抓住了大人的目光。

清爽輕盈的入口

Gerenoveerde villa Heiloo, Atelier09 Atelier09 牆面
Atelier09

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綠色窗簾與綠色植物的搭配，展現出入口處的輕盈感，簡約清爽的風格透露著春天的氣息。牆面上的字樣也訴說著美好家庭的理念，一入門就有滿滿的溫馨感。

放鬆舒適的客廳

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Atelier09

Atelier09
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不使用強烈的色調來做為室內的色彩，在所有顏色的搭配中居利用了自然光的營造，帶來了放鬆舒適的平靜感。在客廳中的毯子與家具，搭配花瓶的組合，這樣的微神話風格令人感到祥和寧靜。

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