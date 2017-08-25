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悠然自得的生活態度：溫馨舒適的雙層日式家庭美房

PUIKWAN PANG — HOMIFY PUIKWAN PANG — HOMIFY
Konan House, ALTS DESIGN OFFICE ALTS DESIGN OFFICE 木屋
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無論是傳統的禪風風格，還是現代的極簡風，日式設計風格都往往能給人一種悠然自得的感覺，這種美總是能令人放鬆身心，享受自在的居家時光。

今天要為大家介紹的美房同樣是貫徹了這種充滿療癒感的設計風格！它擁有簡約的外觀以及大地色系室內設計，是一間非常適合養兒育女的溫馨家庭房子喔～

​外觀　正面

Konan House, ALTS DESIGN OFFICE ALTS DESIGN OFFICE 木屋
ALTS DESIGN OFFICE

ALTS DESIGN OFFICE
ALTS DESIGN OFFICE
ALTS DESIGN OFFICE

純白與木色的配搭是現代日式風格中最常用到的組合，今天要介紹的這間美房也不例外。

房子由日本設計公司ALTS DESIGN OFFICE打造 ，合共有兩層，並設有一個小小的翠綠前院來作為活動空間的延伸。

屋頂設有數個天窗，可以提升室內採光度，同時使空間更為流通。

​外觀　側面

Konan House, ALTS DESIGN OFFICE ALTS DESIGN OFFICE 木屋
ALTS DESIGN OFFICE

ALTS DESIGN OFFICE
ALTS DESIGN OFFICE
ALTS DESIGN OFFICE

從側面我們可以看到這個美房的線條，俐落又不失高雅。房子四周均由碎石與綠草包圍，使得整個觀感非常完整。

美房還設有一個家庭用的車庫，是對於愛車一族來說不可或許的房屋部分。

​玄關

Konan House, ALTS DESIGN OFFICE ALTS DESIGN OFFICE 鄉村風格的走廊，走廊和樓梯
ALTS DESIGN OFFICE

ALTS DESIGN OFFICE
ALTS DESIGN OFFICE
ALTS DESIGN OFFICE

玄關的設計毫不花巧，可是亦有其獨特的焦點！比如說帶有自然又粗獷質感的粉光水泥地磚，以及圖中央的木門背後那一個小小的收納間。

​客廳

Konan House, ALTS DESIGN OFFICE ALTS DESIGN OFFICE 客廳
ALTS DESIGN OFFICE

ALTS DESIGN OFFICE
ALTS DESIGN OFFICE
ALTS DESIGN OFFICE

客廳的尺寸非常適合中小型家庭，空間不會顯得過於空盪，也不會看起來過於擁擠。 

大地色系的傢俱與純白落地窗簾完美配合，在日光的映照下，整個房子都充滿著令人放鬆的溫馨舒適感。

​廚房與餐廳

Konan House, ALTS DESIGN OFFICE ALTS DESIGN OFFICE 廚房
ALTS DESIGN OFFICE

ALTS DESIGN OFFICE
ALTS DESIGN OFFICE
ALTS DESIGN OFFICE

廚房與餐廳同樣是以木材為主要建材，餐廳這一邊的牆上還有一個嵌入式的層架，作收納與展示之用。

​二樓遊戲區

Konan House, ALTS DESIGN OFFICE ALTS DESIGN OFFICE 嬰兒房/兒童房
ALTS DESIGN OFFICE

ALTS DESIGN OFFICE
ALTS DESIGN OFFICE
ALTS DESIGN OFFICE

二樓的夾層目前被用作小孩的遊戲區，因此並沒有什麼大型的傢俱，方便日後隨時把空間改變用途，比如說改成小孩臥房、第二個小客廳或者是專屬於男人們的“Hobby Room“之類的。 

由於二樓擁有挑高樓底，所以數盞長型吊燈絕對是最適合的燈具選擇。

​衛浴間

Konan House, ALTS DESIGN OFFICE ALTS DESIGN OFFICE 溫室
ALTS DESIGN OFFICE

ALTS DESIGN OFFICE
ALTS DESIGN OFFICE
ALTS DESIGN OFFICE

衛浴間以灰色為基調，並以木質或者純白傢俱點綴，看起來非常簡約整潔。

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