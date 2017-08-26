好想馬上拎包入住！一所兼具時尚與優雅的雙層美房

講起英國，大家首先想起的或許是英倫風大衣或者英倫風的建築吧！
今天我們要介紹的房子是一間由英國建築設計公司NICOLAS TYE ARCHITECTS打造而成，房子走的雖然不是上世紀的經典英倫風路線，可是卻滿載了英國紳士般的優雅感。
現在就讓我們仔細地參觀一下，看完以後或許你們也會想要馬上拎包入住的衝動喔！
雙層美房以黑色磚牆以及純白牆身組成，這種黑白配色看起來非常幹練，重點是耐看不過時！
再加上設計師採用了大量落地玻璃窗和拉門，以及通透的玻璃陽台圍欄，使整體設計看起來更為時尚，同時亦大大提升室內採光度。
室內設計同樣貫徹房子黑白配外觀的風格，玄關的位置擁有挑高樓底，給人寬闊又舒適的第一印象。
廚房跟花園相連，屋主在此煮食的時候也可以欣賞到室外翠綠的美景。
廚房設計同樣時尚簡潔，特點在於一整組不佔空間的嵌牆式廚房傢俱，包括烤箱、微波爐、冰箱以及各個收納櫃子等等。
而廚房純白的流理台同時也是早餐桌與吧台，跟純白的地磚與天花板配合得宜。
樓梯護欄是強化玻璃材質的，所以特別耐用。黑色的臺階跟四周的純白空間成了強烈對比，同時亦給人一種乾淨俐落的時尚觀感。
浴室位於2樓，很難不讓人一眼就愛上！
建在純白浴室層架上的雙人洗臉盆設計非常實用，而層架本身亦提供了不少收納空間。
優雅的橢圓形浴缸位於浴室的正中，旁邊是以玻璃牆分隔開來的淋浴間，切合屋主不同時候的不同需要。
房子入口處還設有有蓋停車間；而正面牆身亦採用了大量落地玻璃窗，晚上燈火通明的時候，整個房子看起來甚有一種浪漫醉人的感覺。
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