好想馬上拎包入住！一所兼具時尚與優雅的雙層美房

講起英國，大家首先想起的或許是英倫風大衣或者英倫風的建築吧！

今天我們要介紹的房子是一間由英國建築設計公司NICOLAS TYE ARCHITECTS打造而成，房子走的雖然不是上世紀的經典英倫風路線，可是卻滿載了英國紳士般的優雅感。

現在就讓我們仔細地參觀一下，看完以後或許你們也會想要馬上拎包入住的衝動喔！