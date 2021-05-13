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10個臥室照明好點子

PUIKWAN PANG — HOMIFY PUIKWAN PANG — HOMIFY
Roble, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN 臥室
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臥室絕對不止是一個讓你休息睡覺的地方，它還是你最私人的空間，讓你從日常生活中的紛擾之中找到寧願，或者讓你暫時逃離現實生活。所以臥室的裝潢設計其實很重要，它不僅僅是一個簡單的居家空間，也是一個幫助我們回歸自我的療癒區，幫助我們消解各種日常的煩惱。那麼我們從哪些方面設計自己的臥室呢？

除了睡床外，臥室的照明亦同樣重要，因為不同的燈光能夠營造出不同的氛圍，而舒適的氛圍對於我們的心境與健康都非常重要！現在就讓我們來看看10個有關於臥室照明的好點子，從而找出最適合你的方案！如果你需要專家來幫你度身訂造一個臥室，你也可以直接在我們的網站上跟他們聯繫喔～

​1. 鮮艷牆色

Contadero Decor, Mexico City 2011, Erika Winters® Design Erika Winters® Design 臥室
Erika Winters® Design

Erika Winters® Design
Erika Winters® Design
Erika Winters® Design

摒棄一般對臥室的刻板印象，大膽地引進鮮艷活潑的新牆色吧！就算你的房間只有最普通的床頭燈，可是在燈光和牆色的映照互動下，你的房間頓時會有不一樣的觀感喔！

​2. 床頭板燈

la Bernerie, Frédéric TABARY Frédéric TABARY 臥室床與床頭櫃
Frédéric TABARY

Frédéric TABARY
Frédéric TABARY
Frédéric TABARY

臥室裡的燈不一定要限於臺燈或者是天花吊燈，其實你也可以考慮打造一個中空的床頭板，並在床頭板與實體牆之間加裝燈管，打造出不一樣的床頭燈！ 

​3. 床底燈

Projekt sypialni w drewnie, Ale design Grzegorz Grzywacz Ale design Grzegorz Grzywacz 臥室
Ale design Grzegorz Grzywacz

Ale design Grzegorz Grzywacz
Ale design Grzegorz Grzywacz
Ale design Grzegorz Grzywacz

沒想過連床底也可以裝上燈具吧？這種創新跳脫的設計方式大可一試呢！ 小臥室也非常合適喔～

​4. 黑白配

Bedroom, Оксана Мухина Оксана Мухина 臥室
Оксана Мухина

Оксана Мухина
Оксана Мухина
Оксана Мухина

這個臥室的設計同樣值得我們考慮，整個黑白配的空間讓人不禁大叫一聲「好可愛！」白床頭燈配黑色吊燈的組合也很妙！

你會在家裡選擇這樣的設計風格嗎？

​5. 座地燈

"Schramm" Betten, Bolz Licht und Wohnen 1946 Bolz Licht und Wohnen 1946 臥室床與床頭櫃
Bolz Licht und Wohnen 1946

Bolz Licht und Wohnen 1946
Bolz Licht und Wohnen 1946
Bolz Licht und Wohnen 1946

座地燈除了照明外，它還起了「營造不一樣的環境氛圍」的作用。我們眼前這個走簡約路線的座地燈完美配合了大地色系的臥室，而燈罩上還有些摺紋，在簡約之中帶來一點不平凡。

6. 獨特房間燈具

Квартира в Броварах, 27Unit design buro 27Unit design buro 臥室
27Unit design buro

27Unit design buro
27Unit design buro
27Unit design buro

如果你是富有藝術感或者愛創新，那大可以把設計獨特新穎的房間電燈帶回家！不過前提是，你的臥室不能有太過繁複的設計，不然整個空間看起來會很累贅，而且很難找得到焦點呢！

你喜歡這款與眾不同的臥室設計嗎？歡迎留言告訴我們喔～

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7. 天花吊燈

Buddha_project, Projecto2 Projecto2 臥室
Projecto2

Projecto2
Projecto2
Projecto2

如果臥室樓底夠高，大家也可以選擇時尚的天花吊燈來使整個空間變得更完整豐富。

​8. 電燈泡

Casa CHSB, Arq Mobil Arq Mobil 臥室 Wood effect
Arq Mobil

Arq Mobil
Arq Mobil
Arq Mobil

圖中的臥室以春日的紫色為基調，床頭處還設有兩盞對稱的燈泡吊燈，光看就覺得臥室有非一般的設計感。

如果你也喜歡這個紫色基調的臥室空間設計，還可以與我們的設計師直接聯繫喔～

​9. 復古臥室燈具

Curiousa Collection 2015, Curiousa & Curiousa Curiousa & Curiousa 臥室照明 玻璃
Curiousa &amp; Curiousa

Curiousa Collection 2015

Curiousa & Curiousa
Curiousa &amp; Curiousa
Curiousa & Curiousa

以有色玻璃打造而成的這些吊燈甚有復古味道，最適合同樣走經典復古路線的臥室。

10. 臥室的泡泡燈

Roble, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN 臥室
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

可愛的泡泡燈亦是歷久不衰的設計，通透的燈罩與柔黃的燈泡配合起來就是好看。而且重點是，這種泡泡怎麼戳都不會破！ 

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