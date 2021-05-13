10個臥室照明好點子

摒棄一般對臥室的刻板印象，大膽地引進鮮艷活潑的新牆色吧！就算你的房間只有最普通的床頭燈，可是在燈光和牆色的映照互動下，你的房間頓時會有不一樣的觀感喔！
臥室裡的燈不一定要限於臺燈或者是天花吊燈，其實你也可以考慮打造一個中空的床頭板，並在床頭板與實體牆之間加裝燈管，打造出不一樣的床頭燈！
沒想過連床底也可以裝上燈具吧？這種創新跳脫的設計方式大可一試呢！ 小臥室也非常合適喔～
這個臥室的設計同樣值得我們考慮，整個黑白配的空間讓人不禁大叫一聲「好可愛！」白床頭燈配黑色吊燈的組合也很妙！
你會在家裡選擇這樣的設計風格嗎？
座地燈除了照明外，它還起了「營造不一樣的環境氛圍」的作用。我們眼前這個走簡約路線的座地燈完美配合了大地色系的臥室，而燈罩上還有些摺紋，在簡約之中帶來一點不平凡。
如果你是富有藝術感或者愛創新，那大可以把設計獨特新穎的房間電燈帶回家！不過前提是，你的臥室不能有太過繁複的設計，不然整個空間看起來會很累贅，而且很難找得到焦點呢！
你喜歡這款與眾不同的臥室設計嗎？歡迎留言告訴我們喔～
圖中的臥室以春日的紫色為基調，床頭處還設有兩盞對稱的燈泡吊燈，光看就覺得臥室有非一般的設計感。
如果你也喜歡這個紫色基調的臥室空間設計，還可以與我們的設計師直接聯繫喔～
以有色玻璃打造而成的這些吊燈甚有復古味道，最適合同樣走經典復古路線的臥室。
可愛的泡泡燈亦是歷久不衰的設計，通透的燈罩與柔黃的燈泡配合起來就是好看。而且重點是，這種泡泡怎麼戳都不會破！
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